Bjørnar Habbestad

Bjørnar Habbestad har vært kunstnerisk leder i nyMusikk fra 2017 til i år. (Foto: nyMusikk)

Eksperimentell

Bjørnar Habbestad – et tilbakeblikk på åtte år i nyMusikk

Publisert
29.09.2025

Bjørnar Habbestad trer av som kunstnerisk leder for nyMusikk denne høsten. Ballade viderebringer intervjuet nyMusikk gjorde med ham nylig, et tilbakeblikk i arbeidet for foreningen til fremme av ny kunstmusikk og lydkunst.

Intervjuet er produsert av nyMusikk, og først publisert på deres hjemmesider. Ballade gjengir artikkelen med tillatelse. Nederst i saken kan du klikke inn på et utvalg av Ballades artikler og kritikker fra og om Only Connect gjennom de siste 10 årene. 

Etter å ha avsluttet sitt andre åremål som kunstnerisk leder trer Bjørnar Habbestad av fra et nyMusikk i vekst.

I løpet av perioden har han bidratt til økt aktivitet, styrket antall norske produksjoner og initiert flere bestillingsverk. Organisasjonen har også blitt sterkere til stede flere steder i landet, mye takket være Bjørnars strategiske arbeid med festivalen Only Connect.

SAMT – nettverk for samtidsmusikkaktører skal blant annet jobbe for å synliggjøre samtidsmusikkfeltet, styrke infrastrukturen, drive interessepolitisk arbeid og utvikle kompetanse. Fra venstre: Knut Olaf Sunde (Norsk Komponistforening), Sarah Ludwig-Simkin (Foreningen Oslo Sinfonietta & Cikada), Ketil Gutvik og Bjørnar Habbestad (nyMusikk), Heloisa Amaral (Ultima Oslo Contemporary Music Festival) og Christian Blom (Notam). (Foto: Nymusikk)

Som en sluttsalutt før han trer av, har han også nylig tatt initiativ til opprettelsen av SAMT, et nettverk som skal samle og styrke samtidsmusikkmiljøet i Norge gjennom politisk og faglig arbeid.

Smalt og bredt
Bjørnar Habbestad kom til nyMusikk i 2017 fra en stiling som doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole, og overtok etter Anne Hilde Neset. Her har han fortsatt arbeidet med å kuratere et mangfold av uttrykk, tradisjoner og forståelsesmåter innenfor samtidsmusikken. «Me skal vera smale på breiast mulig måte», uttalte Bjørnar i et tidlig intervju med NRK.

Only Connect 2023, med Trondheim symfoniorkester og Supersilent i Nidarosdomen. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Bjørnar har brukt konsertserien og festivalene i nyMusikk til å skape møteplasser for komponister, utøvere og lyttere. Hans programmering har vært preget av kontraster; mellom det lokale og internasjonale, det orkestrale og det intime, det digitale og det romlige, det improviserte og det komponerte.

Men også arkitektur og bymiljø har spilt en viktig rolle i programmeringen. Byrom i Bjørvika og på Grønland i Oslo, i Nyhavna i Trondheim; en badstue, en buss, et kirketårn og et klubblokale, har alle vært scener for nyMusikks konserter, i tillegg til mer tradisjonelle konsertlokaler som Operaen, Nidarosdomen og Store Studio.

Only Connect Oslo, 2022. Fra lydvandringen Gebrokken: Vi Høyrer Saman i Bjørvika. (Foto: Signe Luksengard / nyMusikk)

Bjørnar ledet også nyMusikks arbeid gjennom en verdensomspennende pandemi og et nedstengt Norge.

– Bortsett fra å ikke smitte folk, var det bare to ting som var viktig: å skjerme kunstnerne som mista oppdrag over alt, og unngå å bidra til offentlig panikk, forteller han i dag.

Pandemikonsert i skogen: NyMusikk satte sammen fire verk under tittelen «Ekeberg kaller!» i 2020. «På ulike måtar peika [dei] på verda rundt oss og tvinga oss til å vere tilstades her og no. Vi forlot Ekebergparken som ein rikare plass enn då vi kom,» skrev Ballades kritiker Torkjell Hovland i anmeldelsen Opp i tretoppar, ned i mold og inn i skog. Blant trærne her ser vi komponist og lydhacker Mads Kjeldgaard. (Foto: Signe Fuglesteg Luksengard)

– NyMusikk la om aktiviteten, festivalen Only Connect ble heldigital, vi startet online samtaleforum, arrangerte utendørskonserter og lydvandringer.Langsiktig festivalstrategi
– Hvis vi har lært noe fra å drive nyMusikk gjennom to år med nedstenginger, må det være at lytterom er rom som må deles, sa Bjørnar da Only Connect endelig kunne arrangeres fysisk igjen i 2022.

Ungt par på Only Connect Oslo i 2022. (Foto: Signe Luksengard / nyMusikk)

Dette fellesskapsperspektivet har også stått sentralt i arbeidet med å øke nyMusikks synlighet i regionene.

– Heller enn å lage noe nytt fra grunnen, valgte jeg å bygge videre på Anne Hildes arbeid med Only Connect, både som navn og konsept, forteller han.
– Slik kunne vi konsentrere oss om å bygge om, og bygge ut.

Komponist og lydkunstner Cathy van Eck, fra Belgia og Nederland, under Only Connect Stavanger i år. Hva er den perfekte lyden av å spise et eple? Ballades kritiker fikk det han ikke visste han ville ha og mere til under festivalen. (Foto: Carlos H. Juica)

År for år har Only Connect ekspandert etter at Habbestad overtok roret. Mellom 2018 og 2024 pendlet festivalen mellom Oslo, Trondheim og Stavanger, i tett samarbeid med byenes lokalavdelinger. Fra 2025 ble det for første gang produsert to festivaler, og det er knyttet store forventninger til at det kan komme tre årlige festivaler fra 2027.

– Only Connect Oslo, Only Connect Trondheim og Only Connect Stavanger kan bli ryggraden i et nytt og sterkere nyMusikk, forteller Bjørnar.

Styrket samtidsmusikkens kulturpolitiske gjennomslag
Bjørnar har også hatt et sterkt politisk engasjement, og startet tidlig SAMT som en arena for debatt og samtale om utfordringer knyttet til det å utøve profesjonell virksomhet på kunstmusikkfeltet.

Bjørnar Habbestad under åpningen av Only Connect i Trondheim 2021. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Her ble det tidlig klart at det manglet overbyggende perspektiver som samlet interessene til både skapende, utøvende og formidlende aktører i feltet. Våren 2025 var han derfor primus motor for etableringen av SAMT, nå som et nettverk som skal jobbe for å styrke og utvikle samtidsmusikken i Norge. SAMT har allerede fått prege NOU-en Musikklandet – Flerstemt musikkpolitikk for fremtiden, som ble overlevert til regjeringen våren 2025, gjennom sine innspill.

Til tross for økonomiske nedgangstider har nyMusikk økt virksomheten, både i antall produksjoner, i andel norske verk, i gjennomføring av bestillingsverk i og antallet internasjonale samarbeid.

– Siden Kulturrådet sine tilskudd reelt sett har gått ned de siste åra, har vi måttet søke nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt for å kunne fortsette å løfte fram den nye musikken. Å skalere ned oppdrag for kunstnerne har vært uaktuelt, sier Bjørnar.

Bilde fra Only Connect 2018, performance av Ingvild Holm på Sentralen i Oslo. (Foto: Fabian Fjeldvik)

Bjørnar har med sine åtte år i nyMusikk nesten blitt rekordholder. Ingen har hatt vervet som kunstnerisk leder så lenge – med unntak av Pauline Hall, som var formann i 23 år etter å ha stiftet nyMusikk i 1938.

– Vi ser frem til å jobbe videre med satsingene som Bjørnar har lagt et grunnlag for, og ønsker ham lykke til med egen kunstnerpraksis, avslutter staben i nyMusikk.

