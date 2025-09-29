Bjørnar Habbestad – et tilbakeblikk på åtte år i nyMusikk

Intervjuet er produsert av nyMusikk, og først publisert på deres hjemmesider . Ballade gjengir artikkelen med tillatelse.

Etter å ha avsluttet sitt andre åremål som kunstnerisk leder trer Bjørnar Habbestad av fra et nyMusikk i vekst.

I løpet av perioden har han bidratt til økt aktivitet, styrket antall norske produksjoner og initiert flere bestillingsverk. Organisasjonen har også blitt sterkere til stede flere steder i landet, mye takket være Bjørnars strategiske arbeid med festivalen Only Connect.

Som en sluttsalutt før han trer av, har han også nylig tatt initiativ til opprettelsen av SAMT, et nettverk som skal samle og styrke samtidsmusikkmiljøet i Norge gjennom politisk og faglig arbeid.

Smalt og bredt

Bjørnar Habbestad kom til nyMusikk i 2017 fra en stiling som doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole, og overtok etter Anne Hilde Neset. Her har han fortsatt arbeidet med å kuratere et mangfold av uttrykk, tradisjoner og forståelsesmåter innenfor samtidsmusikken. «Me skal vera smale på breiast mulig måte», uttalte Bjørnar i et tidlig intervju med NRK.

Bjørnar har brukt konsertserien og festivalene i nyMusikk til å skape møteplasser for komponister, utøvere og lyttere. Hans programmering har vært preget av kontraster; mellom det lokale og internasjonale, det orkestrale og det intime, det digitale og det romlige, det improviserte og det komponerte.

Men også arkitektur og bymiljø har spilt en viktig rolle i programmeringen. Byrom i Bjørvika og på Grønland i Oslo, i Nyhavna i Trondheim; en badstue, en buss, et kirketårn og et klubblokale, har alle vært scener for nyMusikks konserter, i tillegg til mer tradisjonelle konsertlokaler som Operaen, Nidarosdomen og Store Studio.

Bjørnar ledet også nyMusikks arbeid gjennom en verdensomspennende pandemi og et nedstengt Norge.

– Bortsett fra å ikke smitte folk, var det bare to ting som var viktig: å skjerme kunstnerne som mista oppdrag over alt, og unngå å bidra til offentlig panikk, forteller han i dag.

– NyMusikk la om aktiviteten, festivalen Only Connect ble heldigital, vi startet online samtaleforum, arrangerte utendørskonserter og lydvandringer.Langsiktig festivalstrategi

– Hvis vi har lært noe fra å drive nyMusikk gjennom to år med nedstenginger, må det være at lytterom er rom som må deles, sa Bjørnar da Only Connect endelig kunne arrangeres fysisk igjen i 2022.

Dette fellesskapsperspektivet har også stått sentralt i arbeidet med å øke nyMusikks synlighet i regionene.

– Heller enn å lage noe nytt fra grunnen, valgte jeg å bygge videre på Anne Hildes arbeid med Only Connect, både som navn og konsept, forteller han.

– Slik kunne vi konsentrere oss om å bygge om, og bygge ut.

År for år har Only Connect ekspandert etter at Habbestad overtok roret. Mellom 2018 og 2024 pendlet festivalen mellom Oslo, Trondheim og Stavanger, i tett samarbeid med byenes lokalavdelinger. Fra 2025 ble det for første gang produsert to festivaler, og det er knyttet store forventninger til at det kan komme tre årlige festivaler fra 2027.