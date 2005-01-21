Kunstmusikk

Vinterlydfestivalen: Begivenheter i 1920-tallets kunstmusikk

Publisert
21.01.2005
Skrevet av
- Red.

I forbindelse med neste ukes Vinterlydfestival på Norges Musikkhøgskole har komposisjonsprofessor Ivar Frounberg laget en oversikt over viktige verk og relaterte begivenheter i 1920-tallets kunstmusikk. 1920 var for eksempel både det året da Hamsun fikk Nobelprisen, Joyces «Ulysses» kom ut, thereminen ble demonstrert for første gang og Stravinsky skrev «Symphonies of wind instruments». Endel av verkene skal fremføres under festivalen.

Av Ivar Frounberg, professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole

1920-tallet

1920
· Hamsun mottar Nobelprisen for Markens Grøde.
· Ulysses av James Joyce utgis
· Charles Ives skriver artikkelen The Majority.
· Leon Theremin demonstrerer sitt elektriske instrument Theremin for første gang.
· Igor Stravinsky: Symphonies of Wind Instruments.

1921
· Edgar Varèse grunnlegger International Composers Guild
i New York.
· 3 Concerts exceptionelles des Bruiteurs Italiens i Paris.
· Edgar Varèse: Offrandes

1922
· Marcel Proust dør og etterlater seg verket På sporet av den tapte tid.
· T. S. Eliot: The Waste Land.
· Nordahl Grieg debuterer med diktsamlingen Rundt Kap det Gode Haab.
· le Corbusier starter tidskriftet vers une architecture.
· Det internasjonale selskap for ny musikk (ISCM) stiftet i Salzburg.

1923
· Edgar Varèse: Octandre (se konserten d. 26/1 kl. 12.05)
· Igor Stravinsky: Les Noces
· Darius Milhaud: La creation du Monde
· Arthur Honneger: Pacific 231 (se konserten d.28/1 kl. 19.30)
· Henry Cowell: Aeolian Harp (se konserten d. 25/1 kl. 19.30)
· Arnold Schönberg avslutter komposisjonen av Serenade op 24

1924
· Franz Kafka og Lenin dør.
· André Breton: 1. surrealistiske manifest offentliggjøres
· Eric Satie: Relâche (ballett)
· Charles Ives: 3 Quartertone Pieces (se konserten d. 27/1 kl. 19.30)

1925
· Henry Cowell oppretter New Music Society i California.
· Friedrich Trautwein patenterer det elektriske instrumentet Trautonium
· Harry Partch skriver sitt første mikrotonale verk.
· Henry Cowell: The Banshee (se konserten d. 25/1 kl. 19.30)
· Paul Hindemith: Suite 1925.

1926
· Fysikeren Max Borns erkjennelse av at kvantemekanikken sannsynlighetsbegrep betyr enden på kausalitetens universelle gyldighet.
· Fritz Langers utopiske robot-film Metropolis.
· Uroppførelse av George Antheils Ballet Mécanique i Paris.
· Leos Janacek: Sinfonietta (se konserten d. 28/1 kl. 19.30)

1927
· Fysikeren Niels Bohr utvikler komplementaritetsbegrebet, og fysikeren Werner Heisenberg utvikler ubestemthetsrelasjonene i kjernefysikken.
· Martin Heidegger: Sein und Zeit (1. del).
· Alexander Mosolow: Jernstøperiet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

1928
· Maurice Martenot presenterer sitt elektroniske instrument Ondes Martenot.
· Olivier Messiaen: Le Banquet Celeste.

FestivalerGenreKunstmusikkGenreKunstmusikkSamtidsmusikkKonserter / Forestillinger

Babben Lavik

Babben Lavik er død

Lørdag 8. januar døde Babben Lavik, en av Norges første og mest respekterte pedagoger innen hørelærefaget. Hun var utdannet pianist...

Halfdan Bleken

Halfdan Bleken svarer: Åpent brev til rektor

– Det jeg har gjort i mitt innlegg, er å påpeke at det ikke er riktig at improvisasjon ikke har...

Scelsis signatur, fra www.scelsi.it

Hundre år siden Scelsi ble født

Lørdag 8. januar er det hundre år siden den italienske komponisten Giacinto Scelsi (1905-1988) ble født. Han var helt ukjent...

Cover: Operette og musikalsguiden

Bøker om musikk: Nesheim om operetter og musikaler

Den produktive Elef Nesheim har begått et nytt bokverk, som kanskje kan overraske de som kjenner han som musikkhistoriker og...

Nmhtilbygg

Konsert for gravemaskin og slagverk

Etter åtte års venting blir Norges musikkhøgskole endelig samlokalisert med et 7000 kvadratmeters stort tilbygg på 6 etasjer på Majorstua....

Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

Unge Talenter: Håp tross alt?

Etter at Ballade 17.11 meldte at talentutviklingsprosjektet Unge Musikere på grunn av manglende bevilgninger stod i fare for å nedlegges,...

Toppbilde arena klassisk debatt

Klassisk debatt: 70 minutter selvpisking – med fiolinbue

Dommen over klassisk-feltet ble hard da foreningen Klassisk inviterte til paneldebatt sist helg: Den gamle musikken er ferdigspilt, publikum må...

Villvillvest

Konferanseprogrammet til Vill Vill Vest er klart

Musikkfestivalen holdes i Bergen 28. – 29. september.

Truls Mørk, Ola Gjeilo, Nidaros jentekor med flere er i siste del av Ballades platebunke for klassisk denne uka.

En innspilling i verdensklasse, som nok vil imponere i Debussys hjemland

Det er alltid gøy når store musikalske personligheter møtes til duett. Anmelder Ola Nordal fortsetter å plukke favoritter, og minnes...