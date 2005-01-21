Vinterlydfestivalen: Begivenheter i 1920-tallets kunstmusikk

I forbindelse med neste ukes Vinterlydfestival på Norges Musikkhøgskole har komposisjonsprofessor Ivar Frounberg laget en oversikt over viktige verk og relaterte begivenheter i 1920-tallets kunstmusikk. 1920 var for eksempel både det året da Hamsun fikk Nobelprisen, Joyces «Ulysses» kom ut, thereminen ble demonstrert for første gang og Stravinsky skrev «Symphonies of wind instruments». Endel av verkene skal fremføres under festivalen.

Av Ivar Frounberg, professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole

1920-tallet

1920

· Hamsun mottar Nobelprisen for Markens Grøde.

· Ulysses av James Joyce utgis

· Charles Ives skriver artikkelen The Majority.

· Leon Theremin demonstrerer sitt elektriske instrument Theremin for første gang.

· Igor Stravinsky: Symphonies of Wind Instruments.

1921

· Edgar Varèse grunnlegger International Composers Guild

i New York.

· 3 Concerts exceptionelles des Bruiteurs Italiens i Paris.

· Edgar Varèse: Offrandes

1922

· Marcel Proust dør og etterlater seg verket På sporet av den tapte tid.

· T. S. Eliot: The Waste Land.

· Nordahl Grieg debuterer med diktsamlingen Rundt Kap det Gode Haab.

· le Corbusier starter tidskriftet vers une architecture.

· Det internasjonale selskap for ny musikk (ISCM) stiftet i Salzburg.

1923

· Edgar Varèse: Octandre (se konserten d. 26/1 kl. 12.05)

· Igor Stravinsky: Les Noces

· Darius Milhaud: La creation du Monde

· Arthur Honneger: Pacific 231 (se konserten d.28/1 kl. 19.30)

· Henry Cowell: Aeolian Harp (se konserten d. 25/1 kl. 19.30)

· Arnold Schönberg avslutter komposisjonen av Serenade op 24

1924

· Franz Kafka og Lenin dør.

· André Breton: 1. surrealistiske manifest offentliggjøres

· Eric Satie: Relâche (ballett)

· Charles Ives: 3 Quartertone Pieces (se konserten d. 27/1 kl. 19.30)

1925

· Henry Cowell oppretter New Music Society i California.

· Friedrich Trautwein patenterer det elektriske instrumentet Trautonium

· Harry Partch skriver sitt første mikrotonale verk.

· Henry Cowell: The Banshee (se konserten d. 25/1 kl. 19.30)

· Paul Hindemith: Suite 1925.

1926

· Fysikeren Max Borns erkjennelse av at kvantemekanikken sannsynlighetsbegrep betyr enden på kausalitetens universelle gyldighet.

· Fritz Langers utopiske robot-film Metropolis.

· Uroppførelse av George Antheils Ballet Mécanique i Paris.

· Leos Janacek: Sinfonietta (se konserten d. 28/1 kl. 19.30)

1927

· Fysikeren Niels Bohr utvikler komplementaritetsbegrebet, og fysikeren Werner Heisenberg utvikler ubestemthetsrelasjonene i kjernefysikken.

· Martin Heidegger: Sein und Zeit (1. del).

· Alexander Mosolow: Jernstøperiet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

1928

· Maurice Martenot presenterer sitt elektroniske instrument Ondes Martenot.

· Olivier Messiaen: Le Banquet Celeste.