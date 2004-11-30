Konsert for gravemaskin og slagverk

30.11.2004
Etter åtte års venting blir Norges musikkhøgskole endelig samlokalisert med et 7000 kvadratmeters stort tilbygg på 6 etasjer på Majorstua. Begivenheten ferieres med en utendørs konsert for gravemaskin og slagverk, med tihørende taler og servering. – Alle er velkommen til denne utendørsmarkeringen, sier Musikkhøgskolen i en pressemelding.

Det blir en markering av byggestart torsdag 2. desember, fra klokken kl. 11 til 12 på byggetomta. Det er improvisasjonslagverkerne ved Høgskolen som skal i aksjon denne formiddagen, etter å ha brukt en snau ukes tid på prosjektet, melder Trond Alexander Tune ved Musikkhøgskolen.

Lokalene i det nye tilbygget vil inneholde auditorium for 100 personer, øverom, undervisningsrom og kontorer. Tilbygget er plassert bak Musikkhøgskolens hovedbygning. Bygget er tegnet av Arkitektgruppen lille frøen AS, mens eieren Statsbygg står for prosjektledelsen. Bygget skal etter planen ferdigstilles sommeren 2006.

— Norges musikkhøgskole flyttet inn i nytt bygg på Majorstua i 1989. I 1996 ble Østlandets musikkonservatorium slått sammen med Musikkhøgskolen som da ble én institusjon med 465 studenter. Stortinget forutsatte at all virksomhet skulle samles på ett sted – dette blir nå realisert, forklarer rektor Harald Jørgensen ved Norges musikkhøgskole.

— I de åttte årene som har gått fra 1996 har høgskolen vært splittet på to studiesteder, der én del har vært i de gamle lokalene til bibliotekshøgskolen ved Carl Berner. Lokalene har vært helt uegnet for musikkaktivitet, så det er med forventning at vi ser frem til samlingen på Majorstua i 2006, sier Harald Jørgensen.

Norges musikkhøgskole omtaler seg selv som landets fremste musikkutdanningsinstitusjon, med en sentral posisjon i norsk musikkliv. Musikkhøgskolen har gjennom årene gitt mange av landets fremste og mest kjente aktører innenfor musikk et solid grunnlag for en profesjonell karrière. I dag har høgskolen nærmere 500 studenter, ca. 150 fast tilsatte lærerer (vitenskapelig / kunstnerisk personale), ca. 110 timelærere, og en administrasjon på 35.

Musikkhøgskolen utdanner utøvende og skapende musikere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på høyeste nivå, og driver utviklingsarbeid innen musikkfag. Musikkhøgskolen er et viktig, nasjonalt ressurssenter for musikkutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Høgskolen arrangerer også nesten 300 konserter i året. De fleste av dem foregår i lokalene på Majorstua med gratis adgang for publikum.

