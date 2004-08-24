Nytt tilbud for unge talenter

Unge Musikere er et nytt talentutviklingsprogram i regi av de statlige, høyere musikkutdanningsinstitusjonene, initiert og finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. – Tilbudet skal ivareta spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13 – 19 år fra hele landet, og starter opp i høst, forteller Frode Thorsen ved Griegakademiet, som har ansvaret for fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tilbudet Unge Musikere er åpent for søkere til alle sjangere. Undervisningen skal gis i samarbeid med elevens kulturskole eller videregående skole (MDD-linje), og omfatter både spilletime, kammermusikk, musikkteori og interpretasjon. Prosjektet starter opp denne høsten, etter at den første søknadsfristen var satt til februar i år.

Ved siden av Griegakademiet har følgende musikkutdannningsinstitusjoner fått ansvaret for sine nærområder: Høgskolen i Tromsø, NTNU – Institutt for musikk, Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Agder og Norges Musikkhøgskole.

— Griegakademiets institutt for musikk har ansvar for fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. I vinter gikk tilbudet ut til skolene, og fikk stor oppslutning, forteller instituttbestyrer Frode Thorsen. – Ut fra prøvespill ble det så gjort opptak som gjelder to år. Fra våre to fylker er ni tatt opp som UNGE MUSIKERE ved Griegakademiet.

De ni talentene lanseres nå med en presentasjonskonsert i G. Sævigs sal, fredag 27.august, klokken 19. De er Sindre Sætre (17 år, slagverk, Bergen kulturskole / Langhaugen), Maria Eikefet (15 år, fiolin, Lindås kulturskule), Miriam Bergset (15 år, fiolin, Eid kulturskule, Sogn og Fjordane), Nora Amanda Gundersen (16 år, gitar, Askøy kulturskole), Angelika Gundersen (14 år, akkordeon, Askøy kulturskole), Erlend Aagaard-Nilsen (16 år, kornett, Radøy kulturskule), Sebastian Haukås (16 år, trompet, Bergen), Christian Hundsnes Grøvlen (14 år, piano, Bergen) og Simen Holmedal (15 år, piano, Bergen).

— At alle seks med kulturskolebakgrunn også vant «drømmestipendet» til Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping, viser at gruppen er regionens unge og lovende musikerspirer, sier Thorsen. – De får nå del i Griegakademiets miljø og studietilbud. Tre av dem spilte dessuten med studenter på åpningskonserten i Domkirken 20. august.

Griegakademiet er en organisatorisk ramme rundt all høyere musikkutdanning i Bergensregionen og omfatter Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, Seksjon for musikk, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og Spelemanns- og kvedarskulen ved Ole Bull Akademiet på Voss.

