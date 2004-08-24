Kunstmusikk

Nytt tilbud for unge talenter

Publisert
24.08.2004
Skrevet av
- Red.

Unge Musikere er et nytt talentutviklingsprogram i regi av de statlige, høyere musikkutdanningsinstitusjonene, initiert og finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. – Tilbudet skal ivareta spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13 – 19 år fra hele landet, og starter opp i høst, forteller Frode Thorsen ved Griegakademiet, som har ansvaret for fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tilbudet Unge Musikere er åpent for søkere til alle sjangere. Undervisningen skal gis i samarbeid med elevens kulturskole eller videregående skole (MDD-linje), og omfatter både spilletime, kammermusikk, musikkteori og interpretasjon. Prosjektet starter opp denne høsten, etter at den første søknadsfristen var satt til februar i år.

Ved siden av Griegakademiet har følgende musikkutdannningsinstitusjoner fått ansvaret for sine nærområder: Høgskolen i Tromsø, NTNU – Institutt for musikk, Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Agder og Norges Musikkhøgskole.

— Griegakademiets institutt for musikk har ansvar for fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. I vinter gikk tilbudet ut til skolene, og fikk stor oppslutning, forteller instituttbestyrer Frode Thorsen. – Ut fra prøvespill ble det så gjort opptak som gjelder to år. Fra våre to fylker er ni tatt opp som UNGE MUSIKERE ved Griegakademiet.

De ni talentene lanseres nå med en presentasjonskonsert i G. Sævigs sal, fredag 27.august, klokken 19. De er Sindre Sætre (17 år, slagverk, Bergen kulturskole / Langhaugen), Maria Eikefet (15 år, fiolin, Lindås kulturskule), Miriam Bergset (15 år, fiolin, Eid kulturskule, Sogn og Fjordane), Nora Amanda Gundersen (16 år, gitar, Askøy kulturskole), Angelika Gundersen (14 år, akkordeon, Askøy kulturskole), Erlend Aagaard-Nilsen (16 år, kornett, Radøy kulturskule), Sebastian Haukås (16 år, trompet, Bergen), Christian Hundsnes Grøvlen (14 år, piano, Bergen) og Simen Holmedal (15 år, piano, Bergen).

— At alle seks med kulturskolebakgrunn også vant «drømmestipendet» til Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping, viser at gruppen er regionens unge og lovende musikerspirer, sier Thorsen. – De får nå del i Griegakademiets miljø og studietilbud. Tre av dem spilte dessuten med studenter på åpningskonserten i Domkirken 20. august.

Griegakademiet er en organisatorisk ramme rundt all høyere musikkutdanning i Bergensregionen og omfatter Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, Seksjon for musikk, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og Spelemanns- og kvedarskulen ved Ole Bull Akademiet på Voss.

De som ønsker å lese mer om prosjektet, kan laste ned ytterligere informasjon i pdf-format fre denne adressen: http://www.hf.uib.no/grieg/ungemusikere.pd.

Frode Thorsen

Høringsuttalelse fra Griegakademiet om «MOM»

Institutt for musikk ved Griegakademiet i Bergen synes en reduksjon av sjangerfokuset er en spennende tanke, men mener samtidig at...

Bodvar Lotsberg

Økonomisk rekviem for musikkhøgskolene?

– Politikere, ta til fornuft! Gi Musikklinjene ved Høgskolene i Bergen og Hedemark 1,5 millioner hver, dette angår den oppvoksende...

Thorbjørn Gulbrandsøy

Unge norske musikere til topps i Finland

Den 24 år gamle sangeren Thorbjørn Gulbrandsøy og pianist Lina Braathen vant tirsdag kveld en nordisk lied-konkurranse i Finland. Konkurransen...

In the country, foto: Rikskonsertene/Nicki Twang

Årets unge jazzmusikere – fra Molde til Molvær

Førstkommende lørdag spiller bandet In the country på Rockefeller. Gruppa gikk av med seieren under Jazzintro-finalen i Molde, og nå...

Sven Lundestad, fra sa.no. Foto: Halvor Titlestad

Gitarprofessor feires

Gitaristen Sven Lundestad feirer i kveld 30-årsjubileum som utøver med åpningskonserten under Norsk Gitarfestival. Det hele foregår i Bibliotekets Aula...

Christain Eggen

Musikkutdanningen for lite samtidsorientert?

– Skal jeg trekke frem en trend som gjør seg gjeldende, er det at klassisk romantisk musikk settes i en...

Britt Pernille Frøholm

Britt Pernille Frøholm feat. Sigurd Hole: 11 klangportrett av året i Nordvest

Albumet «Årringar» syner korleis tonespråket frå folkemusikken kan brukast som palett i abstrakte lydbilete på ein innovativ måte. Likevel ligg...

Sklitakling på Bastard Bar i Tromsø

Rabona fra Sklitakling

Bandet Sklitakling fant hverandre i nattens mulm og mørke på søken etter trøbbel. Mer enn ti år etter er usammenhengende...

TONO logo fremhevet 700×441

TONOs konsertinntekter øker

Og hadde det ikke vært for en tilbakebetaling ville onlineinntektene vært 29 millioner høyere.