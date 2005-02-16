Videoarbeider og klaverstykker på Parkteatret

Ny norsk musikk møter ny norsk videokunst når Ny Musikks Komponistgruppe arrangerer konsert på Parkteatret scene på Grünerløkka i Oslo. Kvelden byr på fem nyskrevne verk, hvorav fire er urfremføringer, samt et liten dasj Beethoven. Det blir også visning av videoarbeider av Unn Fahlstrøm, Sabina Jacobsson, Markus Stabel og Opalopak.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er fem nyskrevne verk av unge komponister som står på programmet, når Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) arrangerer konsert på Parkteatret scene på Olaf Ryes plass på Grünerløkka, fredag 18. februar klokken 20.

Fire av kveldens musikkstykker er urfemføringer, av unge komponister som Ørjan Matre, Bjørn Thomas Melhus, Knut Olaf Sunde, Tage Tyssland og Risto Holopainen. En sats fra et verk av Beethoven blir også å høre. Ellers er kveldens besetning i hovdsak klavertrio, men et par av verkene er for soloklaver.

Musikere er Halldis Rønning, Johannes Martens og Ingfrid Nyhus. I tillegg blir det også fremvising av videoarbeider på konserten av fire videokunstnere: Markus Stabel, Sabina Jacobsson, Opalopak og Unn Fahlstrøm.

Ny Musikk er en landsomfattende organisasjon med sentraladministrasjon i Oslo. Ny Musikk formidler samtidens kunstmusikk via konserter, CD-produksjon, verkstedsarbeide, ensemblet Cikada – og som i dette tilfellet: Ny musikks komponistgruppe.

Ny Musikk har lokalavdelinger i Oslo, Hedmark, Kristiansand, Rogaland, Bergen, Trondheim, Nordland, Troms og Hålogaland. Lokalavdelingene arrangerer konserter, festivaler og seminarer, og samarbeider ofte med andre organisasjoner og institusjoner.

Blant Ny Musikks større stasninger i perioden 2005 – 2007 er det såkalte Tverrkunst-prosjektet, som du kan finne ut mer om ved å følge artikkellenkene nedenfor. Ny Musikk teller for tiden rundt 500 medlemmer, og ledes av komponist Lars Petter Hagen.

Konserten støttes av Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Norsk komponistforening.

Ballade fikk onsdag ettermiddag beskjed om at konserten på Parkteatret dessverre er avlyst pga. sykdom. Konserten vil i følge Herman Vogt i Ny Musikks Komponistgruppe bli satt opp igjen senere.