Prosjekt «Cummings» med fem urfremføringer

I kveld klokken 21 på Kjellern i Trondheim framfører Trondheim Sinfonietta verk av 6 unge norske komponister – alle medlemmer av Ny Musikks Komponistgruppe (NMK). Fem av verkene er urfremføringer. Rød tråd og utgangspunkt for konserten er den amerikanske dikteren E. E. Cummings.

Cummings, som levde fra 1894-1962, og alle verkene vil på et eller annet vis belyse hans mangfoldige virke, forteller en pressemelding fra NMK. Som en visuell og interaktiv kommentar til Cummings og som et scenografisk bidrag til konserten vises også en elektronisk installasjon av Knut Mork Skagen som er bosatt i Trondheim. Første del av prosjektet ble gjennomført 20.november 2002 og bestod av et faglig forum om «Cummings liv og virke» ved Morten Eide Pedersen (Griegakademiet) med påfølgende workshop med Trondheim Sinfonietta, hvor skisser ble utprøvd og kommentert i dialog med dirigent og musikere. Cummings, som i tillegg til å skrive prosa og poesi også skrev skuespill for teateret, var også kjent med typografihåndverket, og likte å typesette sine egne dikt, for slik å kunne kontrollere både innhold og form.

Disse komponister deltar med verk: Knut Olaf Sunde, urfremføring, bosatt i Gøteborg, Ruben Sverre Gjertsen, urfremføring, bosatt i Bergen, Asbjørn Flø, urfremføring, bosatt i Oslo, Petter Kragstad, urfremføring, bosatt i Oslo, Tormod Tvete Vik, urfremføring, bosatt i Gøteborg, Lars Petter Hagen, tidligere verk «Voices to Voices. Lip to Lip», bosatt i Oslo. Trondheim Sinfonietta dirigeres av Torodd Wigum.

Ny Musikks Komponistgruppe er en faggruppe for yngre komponister i etableringsfasen. NMK opererer – i henhold til seg selv – «som en dynamisk og uforutsigbar størrelse i norsk musikkliv, og fremmer de spesielle egenskapene og særtrekk som den til en hver tid aktive medlemsmasse gir». NMK arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, samt formidler bestillingsverk til medlemmene. Komponistgruppen har utgitt 2 CDer på Ny Musikks platemerke Albedo, og utgir sin tredje i 2002. Leder for NMK er for tiden Knut Olaf Sunde.

Trondheim Sinfonietta startet sin virksomhet våren 2000. Musikerne hentes fra Trondheims profesjonelle miljø, og mange av disse har sitt daglige virke i Trondheim Symfoniorkester. Ensemblets viktigste målsetning er å framføre samtidsmusikk og musikk fra det 20. århundre. På repertoaret står blant annet musikk av Norheim, Ligeti, Xenakis, Varese og Berio, og høsten 2001 framførte de med stor suksess Schönbergs Kammersymfoni. Ensemblet ønsker også å jobbe på tvers av ulike uttrykksformer, og samarbeid med billedkunstnere og skuespillere

er under planlegging.

Bestillingsverkene er finansiert av Norsk Kulturråd og Norsk Komponistfond. Installasjonen er støttet av Norsk Kulturråd og Trondheim Elektroniske Kunstsenter.