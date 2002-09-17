Ny Musikk går elektronika

Når Ny Musikk Rogaland den 20 september åpner dørene for en ny samtidsmusikkfest, blir tilnærmingen til andre sjangre, spesielt elektronika, sentral. – Vi ønsker å vise samtidsmusikken i et fora som vil friste andre enn de mest sjangertro til å stikke innom, og samtidig gi en scene til de som ellers aldri får vist seg frem, sier arrangør Pål Asle Pettersen. På programmet står alt fra japansk støymusikk av beste merke til norske uroppføringer av bl.a. Nils Henrik Asheim (bildet).

— Årets program har en helhet som vi har manglet tidligere. Hver forestilling består av to konserter, ofte av veldig ulik karakter, som blir knyttet sammen av et visuelt element og en diskusjon, sier Pettersen, som mener at den røde tråden i årets Ny Musikk må være tilnærmingen mellom sjangre, nytt og gammelt, samtidsmusikk-tradisjon og avant-garde improvisasjon: – Vi har prøvd å knytte sammen både improvisasjon og skrevet musikk ved å la det fremføres tett opptil hverandre. Samtidsmusikken har jo også en tradisjon, og jeg tror at for eksempel eletronika-utøvere kan ha mye å hente ved å høre på Stockhousen, sier han, og bekrefter at festivalen også er ment å være en invitt til tilhørere av andre sjangre:

– Vi ønsker å bringe sammen miljøer som driver med avant-garde musikk, til konserter de kankje ikke hadde gått på ellers, det være seg støy, improvisasjon eller elektronika.

Tidligere har Ny Musikk ligget under paraplyen «Site Under Construction», sammen med Tou og Newer Music – i år står de på egne ben: – Vi har rett og slett hatt problemer med å trekke folk de siste årene. Konsertene har vært mer spredt, og vi har hatt flere visuelle elementer som ikke nødvendigvis har hengt sammen med konsertene. Nå ønsker vi å gjøre det lettere for publikum ved å presentere samtidsmusikken i en mer uformell setting – jeg tror det kommer til å være positivt for både komponister og tilhørere!

Selv gleder Pettersen seg spesielt til midnattskonserten fredag 8. oktober, der en av Japans mest femtredende støytrioer, bestående av Otomo Yoshihide ( platespiller, gitar) , Sachiko M (sampler) og Taku Sugimoto (gitar, cello), presenterer sitt «No Input»-konsept: Platespiller uten plater, sampler uten lyder. Musikken improviseres fullstendig der og da, så det er umulig å si akkurat hvordan fremføringen kommer til å høres ut, men Pettersen avslører at en tom sampler full av sinuslyder, og en platespiller-stift som får smake på annet enn vinylplater, kommer til å stå for noe av underholdningen.

— Noen rygger med en gang de hører betegnelsen «støymusikk», men det er det ingen grunn til, mener Pettersen: – Støygenren presenterer ikke bare skarpe, ubehagelige toner, men også atmosfæriske og behagelige lyder. Man kan nok forvente seg en del av den ubehagelige sorten også, men det er helheten som er viktig. Noen blir fryktelig provoserte av støy, andre liker den utfordringen musikken presentere. Jeg håper bare at så mange som mulig kommer, og får gjort seg opp en egen mening om de.

Er improvisasjon på uberegnelige instrumenter essensen av samtidsmusikk – fordi den er så umiddelbar der og da?

–Jeg har ikke tenkt på det sånn, men det kan du godt si. Det blir aldri to like fremføringer, musikken eksisterer kun i det du hører den, så på den måten er den noe som bare finnes i den øyeblikkelige samtid.

Med en så høy andel improvisasjon på programmet, har Ny Musikk allikevel ikke glemt den forpliktenlen de har overfor den skrevne musikken, mener Pettersen: – Nettopp derfor har vi valgt å la den oppføres i sammen med den improviserte, ikke bare for å trekke et større publikum, men også for å vise at de to kommer ut fra den samme tradisjonen, og trekker viktige veksler på hverandre.

Resultatet av en slik tankegang er blant annet Nordic Voices konsert, der musikk av Valen, Schönberg og Webern settes i relieff til middelaldermusikk – rett før Johannes Bergmark byr på friimprovisasjon på egenproduserte surrealistiske instrumenter.

Ellers kan Ny Musikk også by på to uroppføringer:

Allerede 20 september har Nils Henrik Asheim sin uroppførelse av verket Scream soft, med Øyvind Grong på tuba/elektronikk og Ivar Atle Fjordheim på slagverk, mens fredag 22. november byr på Ametri Strykekvartetts uroppførelse av Dag Egil Njaa, sammen med verk av Ness, Husby, Buene, Grenager, Kahrs og Adderley. Ny Musikks pressemelding beskriver musikken som «hardcore modernisme som tvinger annerledes klanger ut av strykekvartetten.» Ametri består av Sigyn Fossnes og Victoria Johnson på fiolin, Peter Szilvay på bratsj og Tanja Orning på cello. Ametri har spilt sammen siden 1997, er kjent for sine visuelle opptredener og har én CD-utgivelse bak seg.

— Disse to urfremføringene blir fryktelig spennende, lover Pettersen: – Her er det snakk om komponister og musikanter på høyt internasjonalt nivå, i en setting vi mener bør være interessant for alle som er nysgjerrige på avant-gardistiske musikkuttrykk.

Ny Musikk vil holde konserter hver fredag på Tou Scene i Stavanger fra 20 september til 13. desember.