Ny musikk i gammelt bryggeri

Et vårlig Stavanger var vertskap for Ny Musikks landsmøte 5.-7. april. Rammen rundt en stor del av programmet var Stavangers nye konsert- og klubbscene i de gamle industrilokalene til Tou bryggerier. Her har oljebyen fått sitt Blå, i tillegg til adskillige kvadratmeter med store, rustne, gamle øltanker, noen av dem i en tilstand som kunne få den mest entusiastiske entreprenør til å rygge ut i ærefrykt. Men primus motor i arbeidsgruppen for oppussingen av Tou, komponist og avdelingsleder i Ny Musikk Rogaland Nils Henrik Asheim, er ikke lettskremt.

— Vi må sørge for å filme de gamle hallene og bruke dem i utstillingsøyemed før vi pusser opp, sa Aasheim da han viste landsmøtet rundt i lokalene. Opp av en tank bak ham stakk et par skobekledde dameben i plast ­ rester fra en performance arrangert for Kulturbykomiteen i Stavanger.

Stavanger søker om å bli europeisk kulturby i 2008, og Tou står sentralt i dette arbeidet.

— Samarbeidet med kommunen er godt, sier Asheim. – Nå skal vi ut på pengejakt, og vi ser for oss å pusse opp gradvis.

En liten del av lokalene er allerede tatt i bruk til scene, café og utstillingsrom.

Her hadde landsmøtet lørdag seminar om «det nye musikalske rommet: crossover, arenaer og bevegelser». Valget av tema hadde tilknytning til det utviklingspotensialet som ligger i Tou som tverrkunstnerisk arena. Andreas Meland, festivalsjef i Safe as Milk i Haugesund, presenterte festivalens utvikling fra en lokalt arrangement i regi av en vennekrets, til dagens elektronikafestival med internasjonale gjesteartister. Skribent og Pilota.fm-redaktør Nicholas Møllerhaug fra Bergen snakket om munterhet i kunsten. Petter Frost Fadnes, stavangermusiker med base i Leeds, snakket om sitt doktorgradsarbeid om improvisasjon. Ny Musikk har jo også for tiden en president med bred kompetanse på dette feltet. Lene Grenager snakket om sitt arbeid som improvisatør og presenterte et intenst og vellykket samspill med en oppleser i Albert Camus’ «Den Fremmede».

Til sist hadde en beskjeden Nils Henrik Asheim en svært gledelig overraskelse i ermet ­ sin nye utgivelse på SOFA hvor han improviserer på orgeleti Oslo Domkirke. De små kuttene han spilte viste at dette er en plate som overrasker og bryter nytt land både hva gjelder instrumental klang og musikalsk struktur. Anmeldelse i Ballade følger – for øvrig vår første noensinne.

Møtet ble også preget av at det var Janne Stang Dahls siste som daglig leder i Ny Musikk. Både president og avdelingsledere takket henne for et fantastisk arbeid i de tre årene hun har sittet. Janne har vært en enorm ressurs for Ny Musikk, og har bidratt sterkt til at aktivitetsnivået i organisasjonen er så høyt som nå. Den nye daglige leder heter Anders Eggen og kommer fra jobb som redaktør i Kunnskapsforlaget. Han var også tilstede på landsmøtet, og var glad for denne muligheten til å bli kjent med organisasjonen. – Dette har gitt meg et års forsprang i forhold til lokalavdelingene, mente han.

Ellers ønsket landsmøtet en ny avdeling av Ny Musikk velkommen. Avdelingen er etablert i Tromsø, og har fått navnet Ny Musikk Hålogaland.

Deretter presenterte lokalavdelingene sine planer for 2002. Ny Musikk Kristiansand er oppe og går igjen etter lengre tid i dvale, og har et høyt aktivitetsnivå. Sørlandsbyen planlegger studentkonserter, komponistmøter og Cikadakonsert. Bergensavdelingen kapret prisen for beste nettsted i fjor med nettradioen pilota.fm og reddet Bergens trolleybusser fra opphugging med trollofon-prosjektet som har fått utenlandske elektronikastjerner til å gå mann av huse for å spille på trolleybuss i Bergen.

I år planlegger de flere sendinger og markering av Fartein Valens 100-årsjubileum. Osloavdelingen fortsetter kammerkonsertserien med en konsert med trombone og klarinett solo og duo vil hylle våren med en rød turné til Oslos brune barer 1. mai, med et Kurt Weill-program framført av POING og Maja Ratkje. Hedmark Ny Musikk har hatt Nørgård-seminar og fortsetter Ørelyd-prosjektet og Toneverkstedet, ved siden av flere konserter. I Nordland blir det blant annet konsert med Bodø sinfonietta og et kammerensemble fra Sortland. Ny Musikk Troms har igjen arrangert en vellykket Iliosfestival i februar. Ny Musikk Sentralt fortsetter Blålydene, og håper å sende juleprosjektet med Solveig Slettahjell og Poing landet rundt.NMK skal ha workshop med Cikada og flere faglig forum av tverrkunstnerisk karakter. Cikada reiser i disse dager til Wittener Tage für Neue Musik for å gjøre en konsert kun med nye verk bestilt til ensemblet fra festivalen.

Med andre ord bobler det av aktivitet. Landsmøtet understreket viktigheten av samarbeid mellom avdelingene, og ønsket å arbeide for at flere prosjekter og konserter blir utvekslet mellom avdelinger.