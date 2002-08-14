TSOs dager på byen

På formiddagen torsdag 15. og fredag 16. august trekker Trondheim Symfoniorkester ut på gater og streder for i ulike ensemblestørrelser å spille der folk ferdes. Trøndere vil mellom kl. 13.00 og 14.00 møte orkesteret på steder som Byhaven, Torvet, Solsiden og Nordre gate i form av strykekvartett, blåsekvintett, slagverkensemble, mesingkvintett m.m.

På kvelden torsdag 15. august spiller Trondheim Sinfonietta samtidsmusikk på Blæst, og på kveldstid fredag 16. august kan du høre TSOs kammerorkester og TSOs blåseensemble med Bach og Mozart i Øysteinsalen i Erkebispegården. På en forhåpentligvis solfylt lørdag formiddag 17. august kan du høre TSO med sine 80 musikere spille samlet på Nordre, som er Trondheims paradegate.

Konserten på lørdag går av stabelen utenfor bygningen til Adresseavisen, og byr på Sibelius’ «Finlandia» og «Frühlingslied», «Bojarenes Inbntogsmarsj» av Halvorsen, Montis «Czardas for fiolin og orkester», Griegs «Morgenstemning» og «Dovregubbens hall», samt finalen fra Tsjaikovskijs fjerdesymfoni. Dirigent er Johannes Gustavsson, mens Constantin Popchristov er solist.

Fredag neste uke vil TSO fremføre verker av Janacek, Bartok og Dvorak, med Leif Ove Andsnes som solist.