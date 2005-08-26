Unge russiske musikere til Norge

26.08.2005
Red.

For femte år på rad kommer lederen av Det russiske Griegselskapet, Valeria Blok, til Norge med unge musikere. Årets musikere er 19-20 år gamle, og er alle studenter ved Tsjajkovskij-konservatoriet i Moskva. De vil til sammen gi et titalls større og mindre konserter i løpet av besøket.

Det russiske Griegselskapet arbeider først og fremst med å spre kjennskap til Griegs musikk i Russland. Det ble stiftet i 1993 av komponisten Vladimir Blok, tre år før han døde.

Hans enke, Valeria Blok, leder nå selskapet. Hun har i flere år på rad reist til Norge med unge russiske musikere, og selv tatt imot norske musikere som har spilt konserter i Moskva. Dette samarbeidet er basert på frivillighet. Griegselskapet bidro for øvrig til opprettelsen av Grieg musikkskole i Moskva, og rektor ved denne skolen, Svetlana Soldatova, vil være med til Norge.

Årets gruppe består av følgende unge musikere: Evelina Sorokina, fiolin, Lev Iomdin, fiolin, Aleksander Egorov, obo, Aleksej Mikhajlenko, klarinett, og Ksenia Morozova, klaver.

De russiske musikkstudentene vil gi følgende konserter i løpet av oppholdet:

* Mandag 5/9 kl. 1930 – Bergen, Troldhaugen
* Tirsdag 6/9 kl. 1045 – Bergen, Steinerskolen i Bergen – Paradis
* Tirsdag 6/9 kl. 1500 – Bergen, Vestlandske kunstindustrimuseum (Russisk Hus Bergen)
* Onsdag 7/9 kl. 1900 – Oslo, Russlands ambassade
* Torsdag 8/9 til søndag 11/9 – Concours Grieg (der Valeria Blok sitter i juryen)
* Tirsdag 13/9 kl. 1100 – Bærum, Rud videregående skole
* Onsdag 14/9 kl. 1030 – Bærum, Steinerskolen i Bærum
* Onsdag 14/9 kl. 1930 – Tønsberg, Villa Møllebakken
* Fredag 16/9 kl. 1115 – Skedsmo, Lillestrøm videregående skole

— Det vil bli i løpet av Norgesoppholdet bli fremført musikk av Edvard Grieg, Christian Sinding, Johan Svendsen, Pjotr Tsjajkovskij, Sergej Rakhmaninov, Aram Khatsjaturjan, Franz Liszt, Francis Poulenc, med flere, forteller pianist Joachim Kjelsaas Kwetzinsky, som selv har arbeidet mye med russisk musikk, særlig av nyere komponister som Sjostakovitsj og Sjtsjedrin.

Kwetzinsky har blant annet hatt en rekke opptredener med norsk-russiske programmer i Moskva, Murmansk og Klin, i tillegg til i våre tre nordligste fylker. De russike musikkstudentene vil i utgangspunktet bo privat hos musikere som selv har gitt eller skal gi konserter i Moskva i regi av Det russiske Griegselskapet.

Musikerne opptrer gratis, og det som er av inntekter vil gå til utgifter til reise og opphold under besøket i Norge.

Interesserte kan også lese mer hos www.levendeklassisk.org.

Bergen

«Kor og samfunn» i Bergen

Fredag 2. september inviterer Norges Korforbund til fagkonferansen ”Kor og samfunn” på Scandic Hotell i Bergen. Kultur- og kirkeminister Valgerd...

Vertavokvartetten, 2004 (Foto: Yvonne Holth)

Vertavo vant Grieg-prisen 2005

Styreformannen på Troldhaugen, Hermann Friele, delte onsdag ut Grieg-prisen 2005 til Vertavo strykekvartett. Øyvor Volle, Berit Værnes, Bjørg Værnes og...

Anti Sirila på Festspillene,

A-mollkonserten: En institusjon på linje med Juleevangeliet

Ballade avrunder herved vår store serie med fokus på Festspillene i Bergen. Vi gjør det ved å la Magnus Andersson...

Einar Røttingen (stort)

Norsk klavermusikk er mer enn troll og dovregubber

Pianist og professor ved Griegakademiet Einar Røttingen har satt seg fore å få både norske og utenlandske pianister til å...

Octavia Sperati i

Troldhaugen blir rockescene

Om ikke akkurat rockescene på permanent basis, så blir Edvard Griegs hjem i alle fall denne uken arena for innspilling...

Oddvar S. Kvam

Edvard Griegs historie i toner og bilder

Det nærmer seg Oslo Grieg Festival igjen. På festivalplakaten mellom 24. og 28. juli står blant annet konserter og omvisninger...

Flere saker

Still fra videoen «Selmas sang» av Eva Weel Skram

Ballade Video julespesial: Drømmen om julen

Lengsler, savn og en dose sentimentalitet: Vi gir deg lydsporet til julen 2019, slik Daniel Kvammen, Eva Weel Skram, Fay...

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, presenterer DKS portalen. Dette er bare begynnelsen av det dere kommer til å få se av et skikkelig offensivt Kulturtanken, sa hun under lanseringen 2. september

– Et stort skritt for Den kulturelle skolesekken

Mandag 2. september lanserte Kulturtanken sin nye portal for Den kulturelle skolesekken. Det skal bety mindre byråkrati, og mer kunst.

Uno Alexander Vesje

– Jeg vant den kuleste harpekonkurransen i verden

Noen ladet opp til nasjonaldag i helga – harpist Uno Vesje vant den internasjonale prisen han helst ville ha – på 16....