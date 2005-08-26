Unge russiske musikere til Norge

For femte år på rad kommer lederen av Det russiske Griegselskapet, Valeria Blok, til Norge med unge musikere. Årets musikere er 19-20 år gamle, og er alle studenter ved Tsjajkovskij-konservatoriet i Moskva. De vil til sammen gi et titalls større og mindre konserter i løpet av besøket.

Det russiske Griegselskapet arbeider først og fremst med å spre kjennskap til Griegs musikk i Russland. Det ble stiftet i 1993 av komponisten Vladimir Blok, tre år før han døde.

Hans enke, Valeria Blok, leder nå selskapet. Hun har i flere år på rad reist til Norge med unge russiske musikere, og selv tatt imot norske musikere som har spilt konserter i Moskva. Dette samarbeidet er basert på frivillighet. Griegselskapet bidro for øvrig til opprettelsen av Grieg musikkskole i Moskva, og rektor ved denne skolen, Svetlana Soldatova, vil være med til Norge.

Årets gruppe består av følgende unge musikere: Evelina Sorokina, fiolin, Lev Iomdin, fiolin, Aleksander Egorov, obo, Aleksej Mikhajlenko, klarinett, og Ksenia Morozova, klaver.

De russiske musikkstudentene vil gi følgende konserter i løpet av oppholdet:

* Mandag 5/9 kl. 1930 – Bergen, Troldhaugen

* Tirsdag 6/9 kl. 1045 – Bergen, Steinerskolen i Bergen – Paradis

* Tirsdag 6/9 kl. 1500 – Bergen, Vestlandske kunstindustrimuseum (Russisk Hus Bergen)

* Onsdag 7/9 kl. 1900 – Oslo, Russlands ambassade

* Torsdag 8/9 til søndag 11/9 – Concours Grieg (der Valeria Blok sitter i juryen)

* Tirsdag 13/9 kl. 1100 – Bærum, Rud videregående skole

* Onsdag 14/9 kl. 1030 – Bærum, Steinerskolen i Bærum

* Onsdag 14/9 kl. 1930 – Tønsberg, Villa Møllebakken

* Fredag 16/9 kl. 1115 – Skedsmo, Lillestrøm videregående skole

— Det vil bli i løpet av Norgesoppholdet bli fremført musikk av Edvard Grieg, Christian Sinding, Johan Svendsen, Pjotr Tsjajkovskij, Sergej Rakhmaninov, Aram Khatsjaturjan, Franz Liszt, Francis Poulenc, med flere, forteller pianist Joachim Kjelsaas Kwetzinsky, som selv har arbeidet mye med russisk musikk, særlig av nyere komponister som Sjostakovitsj og Sjtsjedrin.

Kwetzinsky har blant annet hatt en rekke opptredener med norsk-russiske programmer i Moskva, Murmansk og Klin, i tillegg til i våre tre nordligste fylker. De russike musikkstudentene vil i utgangspunktet bo privat hos musikere som selv har gitt eller skal gi konserter i Moskva i regi av Det russiske Griegselskapet.

Musikerne opptrer gratis, og det som er av inntekter vil gå til utgifter til reise og opphold under besøket i Norge.

Interesserte kan også lese mer hos www.levendeklassisk.org.