Populærmusikk

Troldhaugen blir rockescene

Publisert
31.03.2005
Skrevet av
- Red.

Om ikke akkurat rockescene på permanent basis, så blir Edvard Griegs hjem i alle fall denne uken arena for innspilling av rockevideo, når bergensbandet Octavia Sperati bruker Troldhaugen som kulisse for sin nye musikkvideo «Hunting Eye». Videoen skal lanseres sammen med Octavias debutplate «Winter Enclosure», som gis ut på britiske Candlelight Records.

”Winter Enclosure” har fått slippdato 9. mai i Europa og 14. juni USA. Det blir slippfest på Garage i Bergen 13. mai.

Octavia Sperati ble etablert høsten 2000, og har siden den gang spilt en rekke konserter lokalt, samt på arrangementer og festivaler ellers i Norge. Etter fjorårets signering av platekontrakt skal bandet nå for første gang verdenslanseres.

— Det er derfor en stor ære for Octavia å få lov til å bruke en av landets kulturskatter i promoteringen av musikken vår, sier vokalist Silje Wergeland.

Octavia Sperati – som er oppkalt etter en skuespillerske som etter sigende skal gå igjen på Den nasjonale scene i Bergen – har allerede fått mye oppmerksomhet i utlandet via nettsteder og nettmagasiner. I forbindelse med lanseringen får Octavia også større oppslag i viktige europeiske magasiner som Metal Hammer, Kerrang! og Terrorizer.

Musikkvideoen blir en sentral del av markedsføringen av albumet, og blir produsert av bergens nye stjerneprodusent Asle Birkeland, som tidligere har laget videoer for bergensband som Audrey Horne og Enslaved; videoer som har blitt vist mye i ulike programmer på NRK.

Octavia har i tillegg knyttet til seg lokale klesdesignere ved designforretningen Scenario, som har tegnet og sydd klærene som benyttes under innspillingen. Bandet har også fått mye bra respons her hjemme, der Bergensavisen bl.a. har omtalt vokalist Silje Wergeland som «utstyrt med en fandenivoldsk utstråling og en klangfull stemme som trenger gjennom gitarveggen. Som en mørkere utgave av 3rd And The Mortals Kari Rueslåtten eller Gåtes Gunnhild Sundli. For det var også innslag av folketoner i Siljes trolske sang. Noe som vil gjøre bandet enda mer interessant på et internasjonalt marked.»

Opptakene på Troldhaugen kommer til å strekke seg over tre dager, med oppstart torsdag 31. mars og siste innspillingsdag lørdag 2. april. Filmingen vil foregå på det vakre utearealet og i Troldsalen, men det er også gitt tillatelse til å filmes i selve huset, og da i selveste salongen, der bandet har fått lov til å benytte Griegs eget Steinway-flygel.

Så hvordan ville Edvard Grieg, den største og mest folkekjære av våre komponister, forholdt seg til rock?

— Svaret på det får vi nok aldri – men faktum er at Griegs tidløse verker er populær musikk også den dag i dag, og jentene i Octavia vil helt klart sette sitt preg på en av Norges vakreste kulturskatter denne helgen, heter det avslutningsvis i pressemeldingen Ballade har mottatt.

Interesserte kan lese mer om Octavia Sperati på www.octavia.nu. Bandet debuterte for øvrig på plate med EPen «Guilty» alt i 2002.

GenrePopulærmusikkRock / MetalPlateutgivelser

