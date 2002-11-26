Bransjen

Bergens Næringsråd møter musikklivet

Publisert
26.11.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

4. desember inviterer Bergen Næringsråd til lunsj med representanter fra musikkmiljøet i Bergen. – I presentasjoner og samtaler med Arne Svare i Stageway, Mikael Telle i Telle Records og Tonje Kaada fra BRAK, får vi et innblikk i hvilke muligheter som finnes for det bergenske næringsliv, skriver Næringsrådet på sine hjemmesider, og mener for øvrig at musikkindustrien i byen kan tilføre næringslivet internasjonal kompetanse innen merkevarebygging, identitetsskaping og kommunikasjon.

Bergen Næringsråd er den største lokalt forankrete næringsorganisasjonen i Bergen med over 2200 medlemmer.

— Vi er en medlemseiet organisasjon og er partipolitisk nøytral. Vi driver næringspolitikk, informasjonsformidling, sekretariatservice og fungerer som det viktigste møtested for bedrifter, forskning og offentlig sektor, skriver organisasjonen på sine egne hjemmesider, der de heller ikke legger skjul på sin rolle som en pådriver for å gjøre Bergensregionen til «Norges mest attraktive næringsområde».

Nå har Bergens Næringsråd kastet sitt blikk på den blomstrende musikkindustrien i byen, som de mener kan tilføre næringslivet internasjonal kompetanse innen merkevarebygging, identitetsskaping og kommunikasjon.

— Et nært eksempel er den fantastiske markedsverdi det hadde da Røyksopp ble nominert til fire priser på MTV Music Award, hvor de også vant en pris, og ikke minst opprådte live under det direktesendte showet som hadde over en milliard seere. Hva kunne norske merkevareaktører brukt dette til?, heter det entusiastisk i forkant av lunsjmøtet med Arne Svare, Mikael Telle og Tonje Kaada.

Som eksempler på byens musikkmiljø trekker Bergen Næringsråd frem en rekke navn med mer eller mindre ren lokal forankring, deriblant Kings of Convenience, Røyksopp, Sondre Lerche, Poor Rich Ones, Bjørn Torske og Ralph Myerz & The Jack Herren Band.

— Men mye av den økonomiske gevinsten bak suksessen ligger igjen i London, advarer Næringsrådet, som legger til: – Det er viktig å ha en sterk, uavhengig musikkbransje lokalt for å sørge for å beholde «stjernene» i Bergen. Dette vil også føre til at mer av pengene og kunnskapen bergens-artistene genererer vil kunne bli i byen.

Lunsjmøtet finner sted i Grand Selskapslokaler, inng. Ole Bulls Plass, fra kl. 11.30 – 13.00. Interesserte kan melde seg på via disse undersidene fra Bergens Næringsråd.

