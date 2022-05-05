Mozart Momentum med Andsnes og Mahler Chamber Orchestra under Nordland Musikkfestuke

Bodøs Nordland Musikkfestuke i august er det eneste stedet i Norge man får oppleve Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orchestra spille klaverkonsertene fra to viktige år i Mozarts produksjon.

Mozart Momentum 1785/1786 heter konserten, der publikum i følge Nordland Musikkfestuke får bli bedre kjent med den lekne, eksperimentelle og utradisjonelle Mozart fra det som ofte kalles en av de mest toneangivende periodene i komponistens liv, årene 1785-86.

Prosjektet er omfattende, og består av flere innspillinger i tillegg til en turné som har strukket seg over flere år der London, New York, Berlin og Paris står på turnéruta. Og som eneste sted i Norge føyes Bodø til lista.

Sist gang Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orchestra gjestet Bodø og Nordland Musikkfestuke var det med prosjektet Beethoven Journey. Nå, sju år etter, har Andsnes og MCO utforsket Wolfgang Amadeus Mozarts klaverkonserter fra de to årene da hans mest kjente konserter, nr. 20-24, ble til.

– Jeg mener at noe revolusjonerende skjedde i 1785 og 1786. Det var en utrolig kreativ tid for Mozart. Han begynte å utvide mulighetene i pianorepertoaret, plasserte solisten lengre vekk fra orkesteret og skapte et nytt psykologisk drama, sier Andsnes om komposisjonene fra perioden, der trekk fra symfoni, kammermusikk og opera spiller sammen i kommunikasjonen mellom solist og orkester. Og i Mozart Momentum 1785/1786 er det Leif Ove Andsnes selv som dirigerer orkesteret.

8. april ble albumet Mozart Momentum – 1786 med Leif Ove Andsnes & Mahler Chamber Orchestra gitt ut, som en oppfølger til den prisvinnende utgivelsen Mozart Momentum – 1785, kalt “triumphant” av Gramophone og “sparkling” av New York Times. Ballades anmelder Ola Nordal omtalte 1786-utgivelsen i april-utgaven av Ballade klassisk, og sa blant annet dette:

At Leif Ove Andsnes er en eksepsjonell pianist er ingen nyhet. Han har som sitt varemerke å spille artikulert, raffinert og ryddig – og alltid med kunstnerisk overskudd. Selv de vanskeligste passasjer framstår som uanstrengte og lette. Han gjør ingen store og kontroversielle tolkningsvalg, men står for en respektfull behandling av partiturene. Noen kan nok synes det blir kontrollert og litt kjedelig. Det er for eksempel aldri noe sinne eller skitt i Andsnes’ tolkninger. Men jeg liker det. Hver tone triller av gårde «som perler på en snor», for å hente fram klisjéen. Og på dette kjedet er alle perlene perfekt formet og nøyaktig like store – passende til klassisismens kontrollerte følelser.

Pianist og kunstnerisk leder under konserten i Bodø er Leif Ove Andsnes, Christiane Karg er sopran og Matthew Truscott er konsertmester.