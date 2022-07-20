Akustikk-nestor og komponist Tor Halmrast er død

Komponist og musiker Tor Halmrast var også en av Norges fremste akustikere. Mandag 18. juli døde han etter en tids sykdom, 71 år gammel.

Det er familien som melder Ballade om Halmrasts bortgang.

Tor Halmrast var utdannet sivilingeniør i akustikk på NTNU i Trondheim. I nesten hele sin over 40-årige yrkeskarriere var han sjefsakustiker i Statsbygg. Han var en foregangsperson når det gjaldt å se samhørigheten mellom de to ulike fagfeltene akustikk og musikk, og hans kompetanse ble sentral under byggingen av Operaen i Bjørvika, et prosjekt han var dypt involvert i.

– Det er en fordel å være både akustiker og musiker slik at man har spilt eller fått framført musikk i tilsvarende saler og lydstudioer som man skal prosjektere. Akustikk er jo et erfaringsfag, sa Halmrast.

I 1992 komponerte han musikken til den norske paviljongen på verdensutstillingen i Sevilla, og vant prisen for beste komposisjon/lyd-design.