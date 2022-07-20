– Det er en fordel å være både akustiker og musiker slik at man har spilt eller fått framført musikk i tilsvarende saler og lydstudioer som man skal prosjektere. Akustikk er jo et erfaringsfag, sa Tor Halmrast. Mandag 18. juli døde han, 71 år gammel. (Foto: Knut Halmrast)
Akustikk-nestor og komponist Tor Halmrast er død
Komponist og musiker Tor Halmrast var også en av Norges fremste akustikere. Mandag 18. juli døde han etter en tids sykdom, 71 år gammel.
Det er familien som melder Ballade om Halmrasts bortgang.
Tor Halmrast var utdannet sivilingeniør i akustikk på NTNU i Trondheim. I nesten hele sin over 40-årige yrkeskarriere var han sjefsakustiker i Statsbygg. Han var en foregangsperson når det gjaldt å se samhørigheten mellom de to ulike fagfeltene akustikk og musikk, og hans kompetanse ble sentral under byggingen av Operaen i Bjørvika, et prosjekt han var dypt involvert i.
– Det er en fordel å være både akustiker og musiker slik at man har spilt eller fått framført musikk i tilsvarende saler og lydstudioer som man skal prosjektere. Akustikk er jo et erfaringsfag, sa Halmrast.
I 1992 komponerte han musikken til den norske paviljongen på verdensutstillingen i Sevilla, og vant prisen for beste komposisjon/lyd-design.
Sammen med dikteren Torgeir Rebolledo Pedersen laget han radiooperaen Alfa og Romeo, som ble belønnet med både Prix Italia og Edvardprisen i 1999. Så sent som i fjor ble hans komposisjon Flutr nominert til Årets verk av Norsk Komponistforening.
Halmrast var også landsdelskomponist i Nord-Norge og festspillkomponist for Festspillene i Nord-Norge. Han var en ettertraktet foreleser, og underviste ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Han forfattet boka Klangen, en bok i praktisk akustikk, og skrev en rekke fagartikler og holdt foredrag i ulike land.
Tor Halmrast holdt på med musikk og komposisjoner helt til det siste, melder familien.