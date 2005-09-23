Musikkteknologidagene er like rundt hjørnet

23.09.2005
- Red.

Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og NOTAM minner om at fristen for å melde seg på Musikkteknologidagene er fredag 23. september. Arrangementet vil gå av stabelen fredag 30. september og lørdag 1. oktober på Blindern. Tanken er å samle forskjellige miljøer og personer som på ulike måter er involvert i musikkteknologi i Norge; innenfor utdanning, forskning, utvikling, formidling, produksjon, utøving, osv. Arrangementet er åpent for alle.

Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og NOTAM minner om at fristen for å melde seg på Musikkteknologidagene er nå på fredag 23. september.

Musikkteknologidagene arrangeres av Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og NOTAM. Musikkvitenskap – studiet av opplevelsen av musikken og forståelse av musikkens vesen og funksjoner – er i dag et svært mangefasettert fag med tilknytning til mange ulike nabovitenskaper både innen humaniora, samfunnsfagene og realvitenskapene. Iinstitutt for Musikkvitenskap avspeiler en del av dette mangfoldet både i forskning, undervisning og formidling.

Instituttet har drøye 40 ansatte, hvorav 19 er personer i faste vitenskapelige stillinger, 12 er stipendiater (4 av disse er postdoktorer) og 8 personer jobber i administrasjonen. I tillegg er mange timelærere engasjert for undervisning i de praktiske disiplinene, står det å lese på IMVs egne hjemmesider. Vårsemesteret 2005 hadde instituttet ca. 250 studenter, nokså likt fordelt på lavere grad (bachelor) og høyere grad (master/hovedfag).

Musikkteknologi er et relativt nytt, og sterkt ekspanderende, fagfelt. Det er per definisjon tverrfaglig, og dekker blant annet områder innen akustikk, informatikk, psykologi, lingvistikk, lyddesign, multimedia, lydteknikk, musikkproduksjon, musikkvitenskap, komposisjon, utøving, lydkunst osv.

— De siste årene har vi sett en voldsom økning i interessen for musikkteknologi innen utdannings- og forskningsmiljøer, bedrifter, produsenter, musikere og kunstnere, sier stipendiat Alexander Refsum Jensenius, som selv vil innlede den avsluttende bolken kalt «En visjon for musikkteknologi i Norge?».

— Vi ser at det kan være interessant å få en større dialog mellom de forskjellige aktørene, og foreslår derfor å starte en årlig seanse hvor alle som er interessert i musikkteknologi kan møtes. Vi arrangerer derfor Musikkteknologidagene 2005, og håper at arrangementet kan flytte seg til andre steder i Norge i årene fremover.

Blant spørsmålene somnok vil havne på dagsordenen, er disse: Hvem underviser i hva i det norske utdanningssystemet i dag? Kan vi tenke oss større samarbeid og arbeidsfordeling mellom institusjonene? Hva forventes det av elever/studenter i musikkteknologi på de forskjellige nivåene? Hvilket arbeidsmarked finnes? Hva skjer innen musikkteknologisk forskning og utvikling – og innen næringslivet?

I tillegg vil en rekke fagpersoner legge frem presentasjoner innenfor temaer som utdanning, forskning, formidling, industri/næringsliv, samt produksjon/komposisjon. Blant disse finner vi bl.a. Rolf Inge Godøy, Bendik Hofseth, Jon Balke, Jan-Tore Diesen, Tilman Hartenstein, Natasha Barrett, Chris Watson, Tor Halmrast og Jøran Rudi.

En lydinstallasjon av Christian Blom vil stå i foajeen i Georg Sverdrups hus i forbindelse med musikkteknologidagene, samtidig som det er lagt opp til en musikalsk opplevelse i regi av Ultimafestivalen, Arrangementet vil gå av stabelen fredag 30. september og lørdag 1. oktober i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern. Et mer detaljert program finner du på denne nettsiden hos Universitet i Oslo.

Arrangementet er åpent for alle. Det er gratis å delta, men det kreves påmelding innen 23. september. Alle etternølere bør derfor ta kontakt med a.r.jensenius@imv.uio.no, så snart som råd.

En lydinstallasjon av Christian Blom vil stå i foajeen i Georg Sverdrups hus i forbindelse med musikkteknologidagene.

Jon Roar Bjørkvold (Foto: Mimsey Møller/Freidig Forlag)

Sier opp i protest mot kvalitetsreformen

Nylig ble det kjent at Jon-Roar Bjørkvold har sagt opp sin stilling som professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo,...

Vital 25-åring jubilerte under Trondheim Jazzfestival

Jazzlinja i Trondheim er 25 år i år. Tidligere studenter har preget norsk og europeisk musikkliv i en årrekke. Trondheim...

Louis Armstrong og Alfred Maurstad bytter instrumenter, Oslo, 1959 (Foto: Tore Fredenlund)

Norsk jazzforskning i dobbel utgave

I disse dager legges det frem to rapporter om jazzforskning i Norge og Norden. «Challenges in Norwegian Jazz Research» er...

Per Platou (foto: Øyvind Holen)

Har du en digital fortelling i ermet?

«Digitale fortellinger» heter et nytt kunstprosjekt på internett. – Målet er å få 20 nett-kunstverk opp og stå innen lanseringen...

Steilene (Foto: wavecamp.no)

Wavecamp – sommerleir om musikkteknologi

Sommeren 2005 arrangeres Wave Camp, en sommerleir om musikkteknologi arrangert av NoTAM og Universitetet i Oslo. Unge fra hele Norden...

Dråpen (Foto: Ann Iren Ødeby)

Om eterbølger, lydmaskiner og klangturbiner

De fleste lydkunstinstallasjoner peker tilbake på den klassiske lydkunsten. Så også under årets Ultima. Fenomenet lydkunst nærmer seg et omtrentlig...

Tid og kunstnerliv: Radiotaushet

– Jeg vil ikke ha radiotaushet. Jeg vil ha radioaktivitet!, skriver dirigent og skribent Cathrine Winnes i denne utgaven av...

Screenshot 2025 01 10

Ballade video: Årsbeste 2024

Tolv av de aller fineste av fjorårets norske musikkvideoer. Fra joikesuiter til viking-musikk, frijazz til rock.

Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole, et av mange øvingslokaler Norsk musikkråd ha målt akustikken Foto: Leif Kulsrud

Det blir ISO-standard for øvingsrom

Norsk standard vil ligge til grunn, og Jon G. Olsen i Akershus musikkråd skal lede den internasjonale prosjektgruppa.