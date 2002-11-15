Röyksopp vant MTV Europe-pris

Elektronikaduoen Röyksopp var nominert i hele fire kategorier under MTV Europe Music Awards, som gikk av stabelen i Barcelona torsdag 14. november. Svein Berge og Torbjørn Brundtland kunne til sist hente seg pris for Beste Video for «Remind Me». I desember legger de ut på sin mest prestisjefylte Englandsturné noen gang.

I tillegg til kategorien Beste Video – der Tromsøduoen konkurrerte med størrelser som Basement Jaxx, Eminem, Primal Scream og The White Stripes – var Röyksopp også nominert i kategoriene Beste nye artist, Beste dance-artist og Beste nordiske artist. Duoen har oppnådd en oppsiktsvekkende fremgang de siste par årene, og har etter hvert solgt mer enn 300 000 eksemplarer av debutalbumet «Melody A.M.» på verdensbasis,. hvorav 180 000 bare i Storbritannia De har også nylig vært oppvarmere for den amerikanske technostjernen Moby under hans Europaturné. Her hjemme har «Melody A.M.» solgt trutt og jevnt siden utgivelsen, og ligger nå på rundt 70 000 solgte eksemplarer. Albumet har dessuten ligget nærmere ett år i strekk på VG-listen, men falt ut denne uken.

MTV-utdelingen fra Barcelona ble direktesendt til millioner av mennesker, som også kunne se Röyksopp åpne hele showet fra scenen i Palau Sant Jordi med hiten «Poor Leno». Duoen måtte gi tapt for henholdsvis Kent, Kylie Minogue og The Calling i kategoriene Beste nordiske artist, Beste dance-artist og Beste nykommer, men på mange måter var det kanskje den aller gjeveste prisen som Tromsømusikerne til sist stakk av med, siden mer eller mindre nyskapende videoer alltid har vært MTVs hjerteblod, helt siden de ble lansert som verdens første musikkvideokanal for rundt tyve år siden.

Mye av suksessen til Röyksopp kan nok nettopp tilskrives deres samarbeid med innovative videokunstnere. Både «Eple», «Poor Leno» og «Remind Me» er stjerneeksempler på digitale drømmesekvenser, og har vært med på å gjøre den norske duoen til et stadig mer kjent navn. Men ved siden av den stigende statusen som vi¨deostjerner har duoen også lagt ned mye arbeid på live-fronten. De var blant de norske artistene som opptrådte på Popkomm 2001, og delte alt i desember i fjor scener i England med navn som Daft Punk, Massive Attack og Gorillaz.

«Melody A.M:» ble alt ved utgivelsen i fjor høst utnevnt til Månedens album i viktige magasiner som The Face, Ministry Magazine og Muzik. Brundtland og Berge kunne i februar hente seg tre Alarm-priser på Rockefeller i Oslo, og fikk en snau måned senere Spellemannsprisen 2002 for både Beste Video og Elektronika-kategorien.

Röyksopp har bakgrunn fra Tromsøs housemiljø, og har også vært en del av Tellè-labelen i Bergen. De er for tiden nominert i kategoriene Best Album, Best New Artist aog Best Live Act i Muzik Magazine Dance Awards 2002, og legger i desember ut på sin mest prestisjefylte Englandsturné noen gang, med følgende spillejobber:

13. desember: Glasgow Barrowlands

15 desember: Newcastle University

18 desember: Birmingham Academy

19 desember: Bristol Academy

20 desember: Manchester Academy

21 desember: London Brixton Academy

Röyksopp har kontrakt med den britiske labelen Wall Of Sound, som eies av Virgin.