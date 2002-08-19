Bransjen

Høyeste listeplassering siden a-Ha

Publisert
19.08.2002
Skrevet av
Knut Steen

12. august ble Röyksopps kritikerroste debutalbum «Melody A.M» gjenutgitt i England. Denne uken gjør utgivelsen et kommersielt kvantesprang, og spretter rett fra 188. til 9. plass på den engelske albumlisten. Dette skal være den høyeste norske listeplasseringen siden a-Has glansdager. – Torbjørn og Svein er fra seg av lykke, forteller Silje Granli i Virgin Norge. Og lykkerusen kan fort vise seg å bli langvarig, når duoen snart også skal på turné med verdensstjernen Moby.

Samtidig som norsk platebransje denne helgen var i vinden i Köln, kan Ballade fortelle om to norske suksesser som bør vekke oppsikt. Det ene er Röyksopps kvantesprang på den britiske albumlisten. Den andre suksesshistorien under oppseiling tilhører den norske duoen Magenta, som i disse dager gjør det svært så skarpt både i Tyskland og Hellas.

Produktansvarlig på Virgin, Silje Grønli, som har ansvaret for Röyksopp i Norge, er naturlig nok ekstatisk over nyhetene fra England.: – Dette føles helt fantastisk. «Melody A.M» har nå solgt 90.000 bare i Storbritannia, mens singelen «Remind Me», som ble sluppet 5. august, alt har gått i 55 000 eksemplarer. Jeg kjenner i hvert fall ikke til at noen norske artister har solgt så mye der siden a-Ha.

Torbjørn Brundtland og Svein Berge, som utgjør den norske duoen, er naturligvis også svært glade for responsen. Albumet ble første gang sluppet i England i fjor høst, og ble straks utnevnt til Månedens Album i viktige blader som The Face, Ministry Magazine og Muzik. Nå ser det definitivt ut til at også britiske platekjøpere har fått opp øynene for Tromsøværingenes kvaliteter.

Turné med Moby
— Promo-medarbeider Kjersti her hos oss har akkurat snakket med dem, forteller Grønli. – De var ganske fra seg av lykke. Norsk elektronika har jo aldri solgt så godt som dette. Vanligvis er man fornøyd om slike band selger over 3000. «Remind Me» klatrer oppover alle lister for øyeblikket, og er i tung sirkulasjon på MTV, ZTV, P3, MP3 og mange til. Derfor er det også store forventningen til andresingelen «Poor Leno», som også snart kommer på markedet.

Grønli forteller at Röyksopp driver for tiden og lager endel remixer, blant annet et B-spor til Peter Gabriels neste singel. Enda mer oppsiktsvekkende er det at duoen også skal på turné med verdensstjernen Moby, noe som innebærer at «Melody A.M» også skal slippes på det store amerikanske markedet.

— Det er kort sagt «happy times» hos oss i Karl Johans gate om dagen, avslutter Silje Grønlie. – Vi håper ellers at Röyksopp får til å turnere Norge før jul, men det kommer igjen an på hvordan ting nå utvikler seg i England og USA.

BransjeGenrePopulærmusikkTechno / House / Elektronika

