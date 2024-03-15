Ballade video: På ski over Grønland

Vi glemmer oss selv med Indieclimb, GIA, Anna Soleil, Fie Eike, Draumir, Tor Arve Barøy, Mari Boine, Gothminister og Simen Sormo Say.

Velkommen til utgave nr. 221 av Ballade video. Vi starter gjerne med å nevne at NRK lanserte en større dokumentarserie om moderne norsk jazz denne uken. Den er i fire deler med en samlet spilletid på godt over tre timer. Her møter du sentrale utøvere som Karin Krog, Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild Andersen, Radka Toneff, Sidsel Endresen, Nils Petter Molvær, Bugge Wesseltoft, Håkon Kornstad, Hedvig Mollestad og Paal Nilssen-Love.

Serien er lagd av Håvard Bråthen, som sto bak den vellykkede Helvete – historien om norsk Black Metal i 2020. Alle episodene er nå lagt ut, og kan sees på denne lenken. Den er også en fin oppfølger til Fredrik Horn Akselsens svært godt mottatte Trollstemt fra i fjor, som tok for seg norsk folkemusikk i nåtid og fortid.

Bråthen har også hatt en finger med i spillet på den store serien NRK-scenen, som første gang ble vist i 2022. Det er hyggelig og som forventet at NRK satser på norsk musikk, både historisk og i dag. Ellers i denne utgaven viser vi selv ni ferske videoer, med stor spennvidde i musikalske og filmatiske uttrykk.

Kort sagt: God fornøyelse!

INDIECLIMB: Let Me Go

Denne nesten syv minutters videoen er nok noe av det filmatisk mest heftige vi har sett her hjemme. Det er Indieclimb, alias Martin Fjeld, som selv har lagd den. «Let Me Go» er også første smakebit på debutalbumet til artisten fra Grorud. Albumet forventes utgitt i 2024.

Indieclimbs første EP, «Neonlights Forever», ble utgitt i 2017. I 2022 utkom låten «Black Horses», et samarbeid med New York-baserte Lucy La Dusk, som den danske superartisten Trentemøller har rost. «Let Me Go» har alt fått oppmerksomhet internasjonalt ved å bli offisielt utvalgt som beste musikkvideo ved Roma Prisma Film Awards og Budapest Movie Awards.

– «Let Me Go» er et hjerteknusende farvel, men også et stort slengkyss til mine ungdomsår. Låta er inspirert av ungdomstidens impulsivitet, spenningen ved opprør, samt den nostalgiske, men også frigjørende følelsen jeg forbinder med 2000-tallet. Jeg tror mange unge voksne kan relatere til den samme nostalgien, sier Fjeld.

– Jeg har jobbet veldig hardt med dette prosjektet. Det hadde naturligvis ikke gått uten de fantastiske jentene i videoen. Ikke minst har min samboer vært med under innspilling og løpt rundt som en galning bak meg med boomblaster og strobelys.

– Hele gjengen så veldig tydelig for seg visjonen min fra start, noe som gjorde det til en drøm å jobbe sammen. Det var også veldig viktig for meg at alle følte seg komfortable under innspillingen og hadde en god forståelse for hva slags roller de spilte. Jeg er fryktelig stolt av hele gjengen.

I videoen ser vi Anne Marie Passianoto Zugaib, Elise Amalie Samuelsen Sterten, Emma Eﬃe Morrison Lund, Ida Amalie Louise Rynning Malvik, Vilde Kvåle Skaar og René Tarik Mohn Bouderbala. Selv har Indieclimb musikalske forbilder som Nils Frahm, M83 og Disasterpeace.

GIA: Living Room Session: Reign

Premiere!

Oslo-baserte GIA slapp 8. mars sin debut-EP «Ruminate». Inspirert av kvinnelige skapere som Nao, Lianne La Havas og Jorja Smith skriver hun om makt i både kjærlighet, krig og samfunn.

«Ruminate» beskrives som nær og direkte, med seks låter som alle representerer ulike stemninger og følelser. EP-ens focus track er «Reign». Den kaller GIA selv for den hvite låten, der hvitfargen representerer lys, renhet og fred.

– Låten handler om hvordan store verdensledere regjerer for egen vinning, på bekostning av oss andre i samfunnet. Den ble skrevet i frustrasjon rundt invasjonen av Ukraina, konflikten mellom Israel og Palestina og over at Trump stiller til gjenvalg.

– «Reign» er et direkte ønske om fred og en undring over hvor viktig vi som lever og bor i samfunnet er for å kunne endre det.

GIA har vært låtskriver i pop- og hiphop-miljøet i Oslo. Hun har vært vokalist i prosjektet til produsenten Bård Berg, og også som låtskriver og korist for etablerte artister som Myra. I tillegg til dette har hun en master i rytmisk sang på innerlomma. Hun ønsker å ta del i alle deler av musikkens tilblivelse, forteller hun, fra komposisjon og produksjon, til utgivelser og visuelt uttrykk.

Living Room Sessions er en serie live-innspillinger fra GIA sin stue.

– «Reign» fortjente en plass på GIA Living Room Sessions fordi dens inderlighet og budskap kommer enda tydeligere frem live.

FIE EIKE: Sad

Fie Eike er en norskfødt artist. Hun er oppvokst i Danmark, og bor for tiden i København. «Sad» er den andre singelen fra Fie Eikes kommende debutalbum, som slippes i november i år. Den beskrives som en kraftfull og rå piano-ballade med et budskap om følelsesmessig bærekraft – som en forutsetning for dypere og mer meningsfylte relasjoner til oss selv og vår omverden.

Fie Eike er komponist, låtskriver og produsent. Hun står selv for vokalen, supplert med piano, elektroniske elementer og lydopptak fra naturen. Hun dokumenterer også disse stemningene med fotografier og bilder – og det visuelle uttrykket utgjør en stor del av arbeidet med musikken.

Grunnstemningene i musikken hviler både på nåtidige opplevelser og barndomsminner fra den nordiske naturen, spesielt de danske skogene, de norske fjordene og fjellandskapene. Også Nordsjøen, som danskene gjerne kaller Vesterhavet, er en direkte inspirasjonskilde for sangen «Sad».

– Naturen der er så rå og temperamentsfull, spesielt i vintermånedene med sterk vind og mektige bølger som stadig former og endrer kystlinjen, mens himmel og hav smelter sammen. For meg har «Sad» og våre dypeste følelser en lignende bevegelse som naturens følsomhet og flyktighet.

– Akkurat som bølgene som skyller bort alle fotspor og bevegelser i sanden over tid, kan koblingen til de vanskelige følelsene og gråten over tid lege sårene våre som mennesker, mener Fie.

Videoen er filmet av Kristina Sparsø, Snakesnake og Fie Eike.

DRAUMIR: Beautiful Creatures

Draumir er i dag en duo som består av Alexandra Bråten (vokal) og Jo Frøytlog (vokal, instrumenter). I løpet av 2024 gir Draumir ut sitt tredje album. Første singel herfra, «Beautiful Creatures», ble sluppet 25. februar.

Det Spellemann-nominerte debutalbumet Draumir kom ut på Little Hill/Playground Music i 2005. De fulgte opp med The Island på Universal Music to år senere, men gikk i dvale i 2008.

Musikken til Draumir har ofte blitt skildret i poetiske vendinger. Debutalbumet ble omtalt som «en velgjørende blanding av dypblå cohenske stemninger, drømmende pop med virvlende strykere og østeuropeisk folkemusikk» av Ann Kristin Ødegård i Bergensavisen. Mens VGs Stein Østbø beskrev deres andre album som «stilisert melankoli av besnærende natur».

Blant musikere som medvirker på Draumirs kommende album er Ture Janson (elektrisk gitar), Audun Erlien (bass), Torstein Lofthus (trommer), Atle Nymo (bassklarinett og saksofon) og Paul Niehaus (steelgitar). Musikken er spilt inn i Athletic Studio i Halden med Dag Erik Johansen, og i bandets eget studio i Larvik.

Albumet er skrevet og produsert av Draumir og mikset av Phill Brown. Den AI-baserte videoen ble til i et samarbeid med San Diego-baserte Jay Gidwitz og surrealismtoday.com. Om «Beautiful Creatures» sier Alexandra Bråten:

– Vi har ofte snakket om at noe spesielt ofte skjer veldig tidlig i en innspillingsprosess, og kan glippe fra oss etter hvert som arbeidet skrider frem. Denne gangen var vi veldig bevisste på å unngå nettopp det. Mange av elementene som utgjør «Beautiful Creatures» ble derfor gjort veldig raskt.

ANNA SOLEIL: Soon To Burst

Potty mouth / Call him things he is not / Scream and shout / With nothing but doubt …

Høsten 2022 ga alternativ pop-artisten Anna Soleil, alias Anna Solnørdal, ut EP-en «Forever». Den fikk god omtale både innenlands og utenlands. Velrenommerte Clash Magazine skrev blant annet: This is an EP to treasure, well, forever. It’s a delight and with each listen we fall under Soleil’s charm.

Nå er produsenten og låtskriveren klar med den nye singelen «Soon To Burst». Hun har selv co-produsert låten sammen Marcus Edvardsen. Miksen er gjort av Chris Elms, som tidligere har jobbet med blant andre Smerz, Björk og Anohni.

– «Soon To Burst» har en skisseaktig kvalitet over seg, med et helt nedstrippet og minimalistisk arrangement. Det er en sang om frykt – og hvor mye frykten kan forvrenge virkeligheten. Hvordan den kan føre til sinne, urimelighet og sjalusi.

«Soon To Burst» ble opprinnelig utgitt senhøsten 2023, med musikk og tekst av Anna Soleil. Musikkvideoen er redigert av Samuel Midteide, som tidligere har laget videoer for Dragongirl, Drynomena og Jez_Ebel.

Klippene som brukes i videoen er samlet inn fra Jenni Friis, Samuel og Anna selv.

TOR ARVE BARØY: Mytterist

«The Mutineer» er opprinnelig skrevet av den amerikanske artisten Warren Zevon, og dukket først opp på albumet ved samme navn fra 1995. Nå har Tor Arve Barøy gjort en flott norsk versjon, der han selv står bak den norske teksten.

– Jeg lånte Warren sin nydelige melodi og tekst-hook til å følge en tekst jeg skrev. Denne teksten handler om tiden da jeg innså at samlivsbrudd var løsningen. På en måte er det litt som å begå mytteri. Jeg ville ikke være med på den reisen lengre.

– Så jeg lånte denne linjen fra Warren Zevon sin magiske låtskriverkunst.

– Thomas Gallatin og jeg gikk inn for å lage et rolig og mykt lydbilde. Vi valgte på dogmatisk vis ikke å bruke gitar. Et kirkeorgel, tromboner, autoharpe, dempede trommer og sakral koring utgjør musikken. Dette er for øvrig min første gitarfrie låt, sier Lister-artisten, som snart dukker opp med sitt andre album.

– Det første du hører er Kaldo Kiis på kirkeorgel, sammen med Daniel Hinderaker på diskré trommer. Begge er virtuose musikere, som her tøyler seg ned og tilpasser seg roen låta behøver.

– Kaldo er en av de beste musikerne jeg har jobbet med, og spiller også tostemt trombone-solo på denne låta. Ann Kristin Eikeland og Daniel Hinderaker har lagt på et sakralt kor for å forsterke den kirkelige undertonen som instrumenteringen gir.

– Jeg spiller selv på en autoharpe fra 1981. Musikkvideoen er spilt inn i Austad kirke i Lyngdal kommune – kirka min far soknet til i oppveksten. Det er et flott bygg med et autentisk og vakkert interiør.

Det er Ougland Media som står bak videoene til både «Mytterist» og den fine «Herifrå», som vi viste for et par uker siden. Ougland Media holder til i Lyngdal, og drives av Andreas Ougland.

MARI BOINE: Dánsso fal mu váhkaran

Mari Boine er en nestor i norsk og samisk musikk. I år har hun nok også skaffet seg et nytt publikum gjennom sin deltagelse i TV-programmet Hver gang vi møtes. Nå er hun klar til å slippe ny musikk – og har lagt ut på sin lengste turné så langt i karrieren.

«Dánsso fal mu váhkaran» kan oversettes som «Fortsett å danse, mitt yngste barn». Sangen er hentet fra et helt nytt album, som By Norse Music slipper senere i år.

– På «Dánsso fal mu váhkaran» har jeg nok en gang samarbeidet med Kerttu Vuolab om teksten, sier Mari Boine.

– Jeg vil at denne sangen skal oppmuntre oss alle, men spesielt våre unge jenter, til å ha tro på seg sjøl. Jeg vil oppmuntre dem til å frigjøre seg fra alt det som holdt våre formødre og forfedre nede, og til å være stolt over sin egen arv.

Mari Boine kunngjorde nylig også en imponerende liste med konserter over hele Nord-Europa, fra intime scener til store festivaler. 44 konsertdatoer er alt bekreftet for i år, mens stadig nye datoer legges til.

Mari Boine har selv skrevet musikken her, som ellers fremføres av Stein Austrud (VL1, mellotron og analoge synther), Georg Buljo (elektrisk gitar), Kristian Svalestad Olstad (akustisk gitar), Gunnar Augland (trommer og perkusjon) og Svein Schultz (bass, programmering og vokal).

«Dánsso fal mu váhkaran» ble først vist under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar, som vi hadde et større fokus på i denne utgaven av Ballade video. Regien er ved Carl Christian Lein Størmer.

GOTHMINISTER: One Dark Happy Nation

Premiere!

Så får vi et møte med Gothminister, som startet opp for et kvart århundre siden. Det første albumet het Gothic Electronic Anthems, og kom i 2003. Siden har det blitt syv album til, med Pandemonium fra 2022 som det foreløpig siste.

Bjørn «Gothminister» Brem deltok på årets Melodi Grand Prix, og slipper nå «One Dark Happy Nation» på tyske AFM Records. Dette er oppfølgersingelen til «We Come Alive», som oppnådde 4. plass i den norske Melodi Grand Prix-finalen.

– «One Dark Happy Nation» handler om en nasjon av individer som står sammen om inspirasjonen fra det mørke og ukjente, og som kjemper mot all urettferdighet. Gothminister slåss jo for et mer rettferdig samfunn, og ikke minst er han en forkjemper for «outsiderne» og at man skal kunne tørre å være seg selv. Sammen står vi sterkere, forteller artisten.

– Før jul hadde vi allerede vunnet over 20 filmpriser, fordelt over flere kontinenter, for Gothminister sine selvlagde musikkvideoer. I går fikk jeg siste oppdatering, og nå har vi faktisk vunnet 40 internasjonale utmerkelser, og har enda noen flere vi er nominert til. Det er jo helt absurd, siler Gothminister og utdyper:

– Det har alltid vært viktig for oss å kunne levere toppkvalitet i alle ledd. Det er lagt ned mye blod, svette og tårer i Gothministers lange karriere, så jeg må jo innrømme at disse prisene kommer som en god klapp på skulderen i en ellers hektisk artisthverdag.

Det nye Gothminister-albumet er ventet utgitt fredag 3. mai.

SIMEN SORMO SAY: Glemme meg selv

Premiere!

Vi avslutter med visesangeren Simen Sormo Say, som slapp singelen «Glemme meg selv» på Punkt Records 7. mars.

– Det er en sang om drømmen om å slippe løs fra sitt eget hode, og være helt koblet på verden og livet, sier Simen Sormo Say – som egentlig er regissøren og tekstforfatteren Simen Formo Hay.

Denne uken slipper han musikkvideoen til sangen – som samtidig er en slags minidokumentar om Grønland i Oslo. Dermed er han og regissør Io Alexa Sivertsen med på å utvide den rene musikkvideo-sjangeren, akkurat som Gouldian Finch og Lasse Gretland gjorde det sist uke.

– Musikkvideoen er laget av filmskaper Io Alexa Sivertsen. “Glemme meg selv” handler om hvor fint det er å være en del av et fellesskap. Både Io og jeg har bodd på Grønland i mange år, og er veldig glade i det underlige fellesskapet som eksisterer på tvers av bakgrunn i bydelen.

– Musikkvideoen har blitt en visuell minidokumentar som viser frem alle de fine folka som bor, jobber og oppholder seg på Grønland – og hvor mye menneskelig varme bydelen inneholder.

I videoen møter vi mennesker bak initiativer, serveringssteder, butikker og museer i Grønlandsleiret. Simen Formo Hay har de siste ti årene selv stått bak en rekke prosjekter i kulturfeltet, som Døgnfluer og den svært bejublede Døden på Oslo S på Økernsenteret i Oslo.

Så dukker da også selveste Pelle og Proffen opp i løpet av videoen. Selve musikkdelen tar til etter seks minutter.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 221 av Ballade video.

