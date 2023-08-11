Ballade video: Skyer og sommerregn

Ballade video er tilbake. Med Mari Boine og Bugge Wesseltoft, Hanne Tveter, Utan Dom., Licking The Moose, Tove Bøygard, Toner i Stereo, Damokles, Abagas, Spurv og Mayhem.

Vi håper at alle våre lesere har hatt en fin sommer. Her kan du se noen av musikkvideoene som har kommet ut i løpet av juni og juli, men også helt ferske videoer med Mari Boine, Utan Dom. og Abagas. Vi slutter med et knippe videoer i mørkere lei, som et eksempel på den store spennvidden i norsk metal-musikk.

Vi nærmer oss sakte, men sikkert utgave nummer 200 av denne spalten, som startet opp i februar 2019. Vi får se om det blir noen markering i den anledning, og kommer for øvrig til å følge opp med nye norske videoer hver fredag.

Vi kan bare si: – God fornøyelse!

MARI BOINE: Elle

https://www.youtube.com/watch?v=3XJ-juFR2ds

Mari Boine er tilbake. Albumet Amame, skrevet sammen med den norske jazzartisten Bugge Wesseltoft, viser ifølge forhåndsomtalen en annerledes og mer moden Mari Boine, akkompagnert av Wesseltofts elektronikk, pianospill og perkusjon.

Det kommende albumet sies å inneholde sanger med alvor og dybde. De nye sangene handler om kjærlighet, menneskelig sårbarhet, urettferdighet og kamp, ​​men også om stolthet og verdighet. Den nye låten «Elle» er i hvert fall en veldig fin smakebit.

– Den opprinnelige temasangen til filmen Kautokeino-opprøret av Nils Gaup, er oppkalt etter helten: den unge Ellen Aslaksdatter Skum, forteller Mari Boine selv.

– Ellen gjennomlevde 18 år i fengsel borte fra sin lille sønn, på grunn av sin ledende deltakelse i opprøret mot kolonistens utnyttelse av det samiske samfunnet og de ødeleggende konsekvensene innføringen av alkohol hadde på vårt folk.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Selv om dette er en sang som betyr mye for meg og mitt publikum, er dette min første studioinnspilling av Elle. Jeg elsker denne versjonen som Bugge og jeg har skapt, og jeg håper den vil treffe en akkord hos mange av dere også.

Videoen byr på opptredener av Mari Boine og Karina Kåven Kaaby. Den er klippet av Veronika Pokoptceva, med Rodrigo Levy som fotograf. Kirill Milkus har hatt ansvaret for post-produksjon.

Mari Boine ble tidligere i år signert av By Norse, en plattform som støtter norrøn og norrøn-relatert kunst, musikk, litteratur, film og kultur. Den ble grunnlagt av Einar Selvik (Wardruna, Ivar Bjørnson & Einar Selvik), Ivar Bjørnson (Enslaved, BardSpec, Ivar Bjørnson & Einar Selvik) og Simon Füllemann (AISAmusic).

Amame slippes etter planen den 29. september.

HANNE TVETER: Huldra, la Hechicera

– Det er noe med denne overnaturlige kvinnekarakteren som finnes i alle kulturer, sier jazzsangeren Hanne Tveter. Nå har hun sluppet sin nye single «Huldra, la Hechicera», i samarbeid med et stjernelag av spanske jazzmusikere. I musikkvideoen møter du tre av disse ulike kvinneskikkelsene.

I sangen gir Huldra en kvinne råd om hvordan hun skal få barnet sitt til å sove. I Tveters spanske gjendikting ber kvinnen Huldra om å trollbinde barnet sitt, så sjelen hennes blir smertefri. Hechicera betyr trollkvinne, og låten inviterer til å gjenkjenne den kvinnelige urkraften.

Du får høre den canadiske fløytisten Lara Wong og en jazztrio bestående av Dani Garcia Diego (piano), Pablo Martin Caminero (kontrabass) og Shayan Fathi (trommer). Arrangementet tar utgangspunkt i flamenco-stilen por tangos, servert i en jazz-fortolkning.

Hanne Tveter har fortsatt arbeidet med sitt nye album i Spania. Dette er hennes fjerde single, etter «Miel y Sal», «Hvite Hestens Vuggesang» og «Eg veit i Himmerik ei borg» fra albumet som slippes snart. Musikkvideoen er laget av Ana Solinis.

UTAN DOM.: Så långsamt att jag tror jag lever

Sarpsborg-bandet Utan Dom. lanserte nylig en ny musikkvideo med tittelmelodien fra deres ferske album Vi dör så långsamt att vi tror vi lever. Den er oppfølgeren til Chernobyl och doften från ditt hår (2020) og Inget händer. Allt har redan hänt (2021).

– Videoen er i hovedsak filmet på Tjurpannan, et værhardt område ytterst ved kysten i Bohuslän, en kjølig juli-kveld sommeren 2023, forteller sanger og frontfigur Lasse Karlsen.

– Som på tidligere Utan Dom.-videoer er dramaturgien at det knapt fins noe som helst dramaturgi å spore. Litt som musikken, altså. Sort/hvitt-stilen på videoen er inspirert av tidlige Ingmar Bergman-filmer.

Videoen er filmet av Anita Raa og Maria Arntzen og redigert/klippet av Lasse Karlsen. Les gjerne mer i vår store presentasjon med Lasse Karlsen og Utan Dom., som vi publiserte rett før sommerferien. I den artikkelen kan du også se fem av de andre videoene fra bandet – og der er det mye fint å velge mellom.

LICKING THE MOOSE: Quick Fix

Lasse Karlsen er også sentral i Licking The Moose, som mer er et Americana-band. I det nevnte intervjuet fortalte sangeren og tekstforfatteren litt om forskjellen på de to gruppene.

– Licking The Moose har jo definitivt mer trøkk, og kan til tider også svinge ganske bra. I Utan Dom. er det knapt en takt som svinger – alle låtene går stort sett i dødens tempo. Men begge bandene lager ganske mørk musikk, så de er uansett litt beslektet.

Licking The Moose gir oss her en video fra sitt kommende album, som blir lansert til vinteren.

– Videoen har et lo-fi utrykk og fanger sommerstemningen der de enkelte band-medlemmene tilfeldig befant seg noen dager i juli. Dette ble deretter klippet sammen sammen til en slags helhet, som muligens ikke er spesielt hel.

– At det er en «sommer-hilsen» er nok å overdrive. Mer et forsøk på å fange det spontane og få fram rytmikken i låta.

Videoen er klippet og redigert av Tone Langvik og Lasse Karlsen.

TOVE BØYGARD: Sumarregn

Tove Bøygard har vel kommet opp med den mest treffende tittelen for sommeren 2023. Det hører med til sjeldenhetene at artisten fra Ål i Hallingdal tonesetter andres tekster, men «Sumarregn» er et unntak. Da hun fikk oversendt teksten fra Bjørn Lindquist, var det ingen vei utenom. Hans skildring av øyeblikkets lykke over mildt sommerregn måtte bare bli til en regnvals.

– Lisa Aisatos bilde «Sommerregn» bombarderte meg med den ultimate lykkerus første gang jeg så det i hennes atelier på Skjærhalden, forteller Bjørn Lindquist.

– Selve teksten, med formuleringer og ord jeg aldri har hørt før, rant på i takt med regnet på bildet samme kveld. At det tok Tove Bøygard en liten time å krydre inntrykkene med sitt personlige preg, sitt målføre og samtidig tonesette den, kan tyde på den samme magien.

Låten er spilt inn i Kleiva Studio, med Freddy Holm som produsent. Det er Toves faste band som er musikantene denne gangen også: Freddy Holm på strenger, Jørun Bøgeberg på bass og Eivind Kløverød på trommer.

Video er ved Sara Andersson i www.mixedpotatoe.com. Det nye albumet har fått tittelen Kaldt Vatn, og utgjør en kvadrologi om elementene sammen med Blåe drag (2017), Jord (2019) og Eld (2021). Det blir slippfest i Ål Kulturhus 15. august, etterfulgt av en bandturnè med 10 konserter.

TONER I STEREO: Jorda dekker over

Andreas Reinhardt er en filmmaker og musiker som kontaktet oss i løpet av sommeren.

– Jeg er en av to faste medlemmer i Toner i Stereo. Vi har laget en musikkvideo til vår siste låt, «Jorda dekker over». Låta handler om anger. Derfor har vi laget en musikkvideo der vi har filmet og fotografert mange personer som angrer på noe de har sagt eller gjort i livet.

– Noe av angeren er harmløs, andre mer seriøse. De fleste personene som er med i filmen, er filmet og fotografert etter en rundtur i Nittedal. Vi synes låta og videoen forsterker hverandre.

– Det fine med å jobbe selvstendig er at man kan dyrke hobbyen sin i rolige perioder. Min hobby, ved siden av å lage film, er musikk. Jeg lagde et lite hjemmestudio under pandemien. Her spiller jeg inn låter til musikkprosjektet Toner i Stereo.

– Håper dere vil ta en titt, og vurdere om dette er en musikkvideo dere vil poste når dere har avsluttet sommerferien.

Og det vil vi jo absolutt. I Toner i Stereo finner vi også bassist og gitarist Morten Syreng.

DAMOKLES: Swing, Pendulum, Swing

Oslo-baserte Damokles slapp debutplaten Nights Come Alive i fjor på Vinter Records. Oppfølgeren Swing, Pendulum, Swing slippes 6. oktober 2023, på samme label.

– Damokles muterer uttrykket sitt ytterligere på andreplata, og resultatet ligger et sted i krysningen mellom beksort 80-talls post-punk og kvass emosjonell post-hardcore, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

Første single, “Swing, Pendulum, Swing”, ble sluppet i løpet av sommeren, akkompagnert av en musikkvideo regissert av bandets langvarige kreative samarbeidspartner, Kenneth Olaf Hjellum.

Damokles består av John Birkeland Hansen (trommer), Fredrik Ryberg (gitar), Kristian Liljan (bass), Gøran Karlsvik (vokal) og Ronny Flissundet (gitar).

– Hvis Damokles var en film så ville de kanskje vært Trainspotting sett gjennom øynene til Denis Villeneuve eller Dark City satt i et univers av Lars von Trier. Som lytter lar jeg meg rive med av bandet og den sjelen de legger inn i verket sitt, og låtene fremføres med en intensitet som undertegnede setter stor pris på, skrev anmelderen i Disharmoni.no.

Bandet har også fått fine omtaler i flere utenlandske medier.

ABAGAS: Steg etter steg

Vi holder oss til den interessante labelen Vinter Records. «Steg etter steg» er den andre singelen fra Agabas’ kommende album, A Hate Supreme, som slippes på selskapet den 15. september.

Ababgas er fra Trondheim, og består av Sondre Sørensen Brønstad (vokal), Oskar Myrseth og Jarand Aga Baas (gitarer), Alexander Dellerhagen (saxofon), Johan Jamtfall (bass) og Bjørn Syverinsen (trommer).

– «Steg etter steg» handler om den massive mengden med informasjon som flyter på tradisjonelle/sosiale medier og hvor vanskelig det er å finne sin plass blant det, sier tekstforfatter Sørensen Brønstad.

– Skal man være sint fordi stormaktene kveler livsgnisten til mindre land eller fordi influencere legger ut om hvor vanskelig hverdagslivet er? Skal man følge reglene som forkynnes av regjeringen som ikke følger dem selv? Støyen gjør at du føler deg døv, og da er det lettere å følge flokken og danse med uten noen tanker.

Abagas kaller musikken sin for «deathjazz» – der de smelter sammen elementer fra metal og jazz, det sistnevnte ikke minst representert ved saxofonen til Alexander Dellerhagen. Og gjennom den John Coltrane-inspirerte tittelen på det kommende albumet.

SPURV: Som skyer

Fem år etter suksessen med albumet Myra på Fysisk format, er postrockbandet Spurv tilbake med sin tredje fullengder, Brefjære. Det kommer ut 22. september på det tyske plateselskapet Pelagic Records.

Brefjære er ifølge forhåndsomtalen spekket med melodiøse, stemningsfulle og intense låter med røtter i rock, metal og klassisk musikk. Det er en beskrivelse vi gjerne tror på, etter å ha sett og hørt de to første singlene fra albumet.

Om albumets tredje singel, «Som skyer», sier bandet:

– «Som skyer» er Spurv på sitt kanskje mest eteriske. Låta handler om vinden som flyr over jorda, rasler i trekronene og stuper ned over fjellet. Den representerer tid og flyktige minner, ord og ideer som blir delt på tvers av generasjoner. Låta inneholder gamle melodier kombinert med nye arrangementer, og ble endelig realisert som en del av Brefjære etter mange år.

Spurv består av Herman Otterlei (gitar), Gustav Jørgen Pedersen (gitar), Eirik Ørevik Aadland (gitar), Hans-Jakob Jeremiassen (bass), Simon Ljung (trommer) og Simen Eifring (trombone).

Videoen til «Som skyer» er laget av Kristoffer Klunk Nyborg (regi), Babang Deshommes (film/foto) og Henrik Berge (redigering).

MAYHEM: Malum (Live)

Vi avslutter med det legendariske black metal-bandet Mayhem, som ble startet i 1984 av Euronymous (Øystein Aarseth), Necrobutcher (Jørn Stubberud) og Manheim (Kjetil Manheim). De ga ut demoen Pure Fucking Armageddon i 1986, og kom med debutalbumet Deathcrush året etter. Siden skulle ingenting bli som før.

Videoen til «Malum (live)» nærmer seg 200 000 visninger på YouTube. Sangen er hentet fra det kommende albumet Daemonic Rites (Live),som skal slippes 15. september.

– Vi ønsket å dokumentere hvor bra bandet og settet låter etter nesten 40 år med live-spillinger, sier Jørn Stubberud i en kommentar.

– Dette konsertalbumet er en gave til fansen vår. Helt fra første dag en visste jeg at Mayhem ville bli noe helt enestående.

Videoen er regissert og klippet av Zev Deans, med filming av Brendan McGowan og Frank Huang. Live-opptakene er fra Irving Plaza den 27. mars 2022, med ekstra materiale fra Lomex Gallery dagen før. Vi ser også en av de karakteristiske Harkonnen-stolene til den okkulte, sveitsiske kunstneren H.R. Giger (1940 – 2014).

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg – kanskje på en av de mange festivalene rundt om i landet? Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 192 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤