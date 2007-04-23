Stor kåring av vår tids beste komponist

Ti norske komponister har i løpet av vinteren og våren presentert de tre komponistene, født etter 1900, de synes best om i verden, og dermed nominert dem inn i Komponistkåringen til NRK P2s Musikk i Brennpunktet. Tordag 26. april inviterer NRK, KORK, Lytterforeningen og Morgenbladet til konsert i Store Studio, med de tre finale-komponistene på programmet. Innledninger og begrunnelser for nominasjonene vil de norske komponistene stå for.

Av Arvid Skancke-Knutsen

«Konkurranser er for hester», skal Bela Barttok en gang ha uttalt. Det har likevel ikke hindret Musikk i Brennpunktet og Morgenbladet i å forsøke å få noen av Norges mest fremtredende komponister til å kåre en slags musikalsk kanon, basert på internasjonale komponister født etter 1900. Kåringen har vært presentert som en serie svært gode dybdeintervjuer i Morgenbladet, og ditto radioprogrammer hos Musikk i Brennpunktet på NRK P2.

Her er resualtet etter at ti norske komponister valgte ut én favoritt fra listen over 20 navn fra første nominasjonsrunde. De tre øverste går videre til finalen.

1. Olivier Messiaen 14 poeng

2. György Ligeti 11 poeng

3. Witold Lutoslawski 6 poeng*)

4. John Cage 6 poeng

4. Luiciano Berio 6 poeng

6. Dmitrij Sjostakovitsj 5 poeng

6. Iannis Xenakis 5 poeng

8. Bernd Alois Zimmermann 4 poeng

9. Sofia Gubaidulina 3 poeng

Nå blir den endelige kåringen omgjort til en stor konsert i Store Studio på Marienlyst, med KORK og Håkon Austbø i førersetet.

Første del av konsertprogrammet denne torsdagen er et samarbeid mellom KORK og Lytterforeningen. Denne delen er kalt musikk gjennom tidene.

Program del 1: Musikk gjennom tidene:

* Geirr Tveitt: Velkomne med æra (fra) Hundrad norske hardingtonar

* Edvard Grieg: Klokkeklang (fra) Lyrisk suite, op. 54

* Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade nr 10, KV 361 = Gran Partita, 3. sats: Adagio

* Felix Mendelssohn: Scherzo (nr. 1 fra) En sommernattsdrøm

* Antonio Vivaldi: Largo + Allergo (2. og 3.sats fra) Konsert for 4 fioliner og strykere

* Sergej Prokofjev: Romance (2. sats fra) Lieutenant Kije : Suite symphonic, op. 60

* Dmitrij Sjostakovitsj : Tahitian Trot (Tea for two)

I del to av konserten skal publikum stemme over de tre finalistene komponistene er kommet frem til, og dermed få siste ordet når verdens beste komponist født etter 1900 skal kåres.

Program del 2: Kåring

*

Olivier Messiaen: Verk for soloklaver med Håkon Austbø

*

Olivier Messiaen / arr. Peter Szilvay: 1. sats (fra) L’ascension2022 4331 (ikke strykere)

* György Ligeti: Melodien für Orchester

Kringkastingsorkestret og pianisten Håkon Austbø fremfører som nevnt musikken, mens NRK gjør opptak av konserten.

— Du kan påvirke valget!

Det er ellers i utgangspunktet Morgenbladets lesere og NRK P2s lyttere som foretar det endelige valget. Selve kåringen vil nok først bli avgjort i Store Studio, men alle kan være med å stemme – ikke minst Ballades mange oppvakte lesere.

Dette skjer enten ved at du sender en mail til komponist@morgenbladet.no, eller går inn på denne siden hos NRK.

Om dersom du i tillegg begrunner ditt valg overfor Morgenbladet, deltar du i trekningen av fem CD-plater av komponisten som til slutt vinner kåringen, lover Alf van der Hagen.

Lars Petter Hagen er konferansier i Store Studio, mens Maja Ratkje, Wolfgang Plagge og Olav Anton Thommessen introduserer finalistene.

Programleder er Annelita Meinich.

*) Lutoslawski er valgt til å representere tredjeplassene i finalen i Store studio, siden flere komponister (tre) trakk frem hans navn i de innledende rundene enn tilfellet var for Berio (én) og Cage (to).

Artikkelen er for øvrig i stor grad bygd på denne informasjonssiden hos NRK.