Millioner av katter på Blå

Åslaug og Rob har hundrevis av katter – ja, egentlig har de millioner av katter fra hele verden. Dette er utgangspunktet for Ny Musikks bidrag til den populære Blårolinger-serien. Forestillingen «Millioner av katter» spilles to ganger søndag 5. oktober, og er en fortellerkonsert for barn fra fire år og oppover. Den finnes også som en rykende fersk plate på Albedo.

Åslaug kan fortelle mange historier om kattene. Har du forresten hørt eventyret om den aller minste katten som ingen så? Bortsett fra… Og vet du at jaguaren én gang mistet øynene sine! Tror du han fikk dem igjen? Åslaug og Rob har også én million lyder. Noen lyder er nokså tynne og litt fine, og noen lyder rister temmelig mye. Det finnes også lyder som kan bøye seg. Og de kan du få gjøre som du vil med!

Åslaug Berre har arbeidet som musikk- og klaverpedagog i mange år. Hun har vært produsent i Rikskonsertene og programskaper i NRK, samt konsertutøver, og undervist i faget musikkformidling ved Norges Musikkhøgskole. Hun driver nå sin egen virksomhet med Musikk fra livets begynnelse, og har skrevet bøkene Musikk med de minste (Pedagogisk forum, 2000) og Allabasalla, musikk med 6-åringer (Aschehoug, 1995).

Rob Waring er komponist, utøver og lærer, med Bachelor and Master of Music Degrees fra Juilliard School i New York. Siden 1981 har Waring gjort seg gjeldende på den norske musikkarenaen både innen jazz og samtidsmusikk, bl.a. sammen med Søyr, med spesialfelt perkusjon, vibrafon og elektroakustisk musikk. Han har flere plateutgivelser bak seg, og har skrevet musikk både for dans, teater, radio og utstillinger.

Det blir servering av brus, kaker og den helt spesielle blårollingdrikken. Og så kaffe, da.

Konserten inngår i serien Blårollinger, og passer for barn fra 4 år og oppover. Det blir samtidig CD-slipp av den ferske barneplaten «Millioner av katter – og andre eventyr», som i alt byr på fire fortellinger til musikk av Rob Waring.

Forestillingen er produsert av Ny Musikk sentrale produksjoner med Thea Stabell som regikonsulent, og er støttet av Norsk kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere og Oslo kommune. Den spilles søndag 5. oktober, klokken 13 og klokken 14. 30.

Senere i uken vil Blå presentere Ultima-konserter med blant annet Christian Wallumrød, NO SPAGHETTI EDITION, Lars Horntveth og japanske Nobukazu Takemura, samt den tysk-engelske improvisasjonstrioen bestående av Ute Wassermann, Richard Barrett og Michael Griener.