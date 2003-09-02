Ultima 2003: Ekko fra en æra

Ultimafestivalen kommer like sikkert som oktober, og i år er det duket for den 13. festivalen i rekken. Årets festival har fått fellestittelen «Echoes of an era», og peker tilbake på modernismens betydning. Det blir hele 11 dager med noe av det ypperste innen samtidsmusikken, inkludert rundt 70 begivenheter, alle med ny kunst som utgangspunkt. Blant årets rikholdige program finner man bestillingsverk, gjestespill, solister i verdensklasse, en ny norsk opera, installasjoner og urfremføringer, samt unge og etablerte kunstnere om hverandre i kjente og ukjente uttrykksformer.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Fjorårets festival, som ble besøkt av 18.000 mennesker, bekrefter at ny kunst interesserer mange. I løpet av ti år har Ultima oppnådd å bli en viktig internasjonal scene. Ultimas konserter ble kringkastet i rundt 50 sendinger i 10 land, og mange internasjonale kritikere var til stede fra Europa og USA. Festivalen har med andre ord et betydelig større nedslagsfelt enn det mange tiltror en samtidsmusikkfestival.

Ultima arbeider fremfor alt med å erobre nye territorier, ikke først og fremst i form av flere publikummere, men i form av nye kunstneriske opplevelser og nye uttrykks- og kommunikasjonsformer, heter det i programerklæringen for årets festival, som denne artikklen i stor grad er bygget på.

— Norsk musikk er i støtet som aldri før, det gjelder alle sjangre. Ultima har i år følgelig valgt å profilere fire kunstnere, tre norske og en irsk, sier Ultimadirektør Geir Johnson i den første pressemeldingen.

Det norske trekløveret består av Christian Eggen, Jon Øivind Næss og Maja Ratkje. Christian Eggen er en nøkkelperson i norsk samtidsmusikk, og hans 30-årsjubileum som utøvende kunstner blir markert under årets festival. Jon Øivind Ness er en av de mest profilerte komponistene i generasjonen under 40 år, og blir blant annet portrettert med en egen konsert, mens Maja Ratkje er involvert i en rekke prosjekter, innbefattet den nye operaen «No Title Performance and Sparkling Water». Tilsammen representerer disse tre noe av essensen ved det nye musikklivet som Ultima ønsker å være den viktigste scenen for, heter det.

— Ultima har årlig hatt en ny norsk operaproduksjon på programmet. Festivalen ønsker å bidra til utviklingen av en ny operatradisjon – og til at det finnes en generasjon komponister og librettister når det nye operahuset står ferdig. I år presenterer vi derfor en opera av komponisten Maja Ratkje i samarbeid med Opera Vest og oslo.opera.net.

Festivalens internasjonale hovedgjest er Kevin Volans. Volans er i midten av femtiårene og irsk statsborger, men født og oppvokst i Sør-Afrika, der han hentet viktige impulser fra den svarte folkemusikken. Hans meget brede produksjon har vært spilt over store deler av verden. Gjennom forelesninger og konserter – blant annet med Ardittikvartetten, Forsvarets Stabsmusikk, Filharmoniens Kammersolister og SISU Slagverksensemble – ønsker Ultima å gjøre hans livsverk bedre kjent for det norske publikum.

— Å presentere det nye og «uhørte» er en del av Ultimafestivalens kjernevirksomhet, uttaler Geir Johnson. – Dette innebærer en viss risiko, men Ultima er en festival som balanserer på det ytterste, og skal og må ta sjanser – i år over 30 av dem.

Ultima har de siste årene funnet frem noe av det de omtaler som «det ukjente arvesølvet i norsk musikkhistorie». I år presenterer festivalen Knut Wiggens elektroakustiske musikk fra 1960- og 70-tallet, og dermed blir det mulig å høre disse verkene i en norsk sal for første gang.

Publikum vil som vanlig kunne oppleve noen av samtidens fineste internasjonale ensembler, musikere og solister i tolkning av kjente og ukjente mesterverk fra det 20. og 21. århundre. Truls Mørk er solist ved Ultimas åpningskonsert sammen med Oslo Filharmoniske Orkester, og den japanske pianisten Aki Takahashi fremfører et nytt soloverk. Av andre gjester finner man blant annet Ardittikvartetten som fortsetter å urfremføre norske strykekvartetter, HK Gruber som solist og dirigent i sitt verk «Frankenstein!», det tyske ensemblet Neue Vocalsolisten Stuttgart og svenske Pärlor för svin.

Videre har Ultima samarbeidet med Osafestivalen på Voss om å bestille fem solostykker for hardingfele. Komponistene som har takket ja til denne uvanlige utfordringen er Michael Finnissy (Storbritannia), Kunsu Shim (Sør-Korea/Tyskland), Kevin Volans (Sør-Afrika/Irland), Malin Bång (Sverige) og Asbjørn Schaathun (Norge).

For tredje år på rad presenterer Ultima dessuten en serie lunsjkonserter med yngre utøvere. Ultima ønsker å synliggjøre de unge kreftene på samtidsmusikkscenen i Norge. For de minste barna blir det forestilling på Blå, samt konserter for barn og foreldre med danske Karavane. Ungdom anbefales prosjektene Lydkurér og Bryt Lydmuren!.

Ultima presenterer dessuten fire installasjoner ved årets festival. I Stenersenmuseet viser man Bram Vrevens «In Splices» – en kommentar til hermetiseringen av kunsten. På Henie Onstad Kunstsenter har Rolf Wallin og Simen Svale Skogsrud premiere på sin interaktive installasjon «Feelings». I Nydalen T-banestasjon vil Bjarne Kvinnslands lydinstallasjon presentere en egen versjon spesielt for Ultima, og i Bekkelaget Nye Renseanlegg spiller Arne Nordheims installasjon «Dråpen» videre, nok en gang bare for de av publikum som melder seg på via Ultimas nettsted.

Det vil også bli et gjensyn med filmserien «Dans for Kamera», som presenteres i samarbeid med Cinemateket, mens Bølgen & Moi på Høvikodden tar videre det kulinariske innslaget Ultimat.

— Publikum forlanger kvalitet, og Ultimas publikum vil ha ny og samtidig kvalitet, sier Geir Johnson avslutningsvis. – Det betyr stadig endrede utfordringer for Ultima som ser frem til å åpne dørene både for publikum, utøvere og pressen.

Hele programmet for Ultimafestivalen 2003 kan du nå studere på www.ultima.no. Ballade la i fjor ut nærmere femti artikler med utgangspunkt i Ultima, og vil også i år satse på en bred og skikkelig dekning av høstens store begivenhet for alle samtidsmusikkinteresserte.