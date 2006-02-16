Kåre Nordstoga aktuell med Franz Liszts orgelverk

Domkantor i Oslo Domkirke, Kåre Nordstoga, er aktuell med ei innspeling av Franz Liszt sine orgelverk. På plata, som er innspilt på Ryde&Berg-orgelet i Oslo Domkirke, kan ein høyra mellom anna ”Preludium og Fuge over B-A-C-H-temaet” og ”Fantasi og Fuge over ”Ad nos, ad salutarem undam””. – Dette er det første ordentlige orgelstykket som definitivt ikke er barokkmusikk, seier Nordstoga om sistnemnde verk.

Nordstoga sin nyutgitte CD inneheld samtlege orginalskrivne orgelverk av Franz Liszt. Dei er tre i talet: ”Preludium og Fuge over B-A-C-H”, ”Variasjoner over ”Weinen, Klagen Sorgen, Zagen”, ”Fantasi og fuge over ”Ad nos, ad salutarem undam”” samt en orgeltranskripsjon av Bach’s ”Adagio fra Fiolinsonsate nr 4, BWV 1017”.

— Dette er repertoar som jeg har spilt i mange år – det er virkelig kjernerepertoaret for orgel, seier Nordstoga til Ballade. – Før Liszt skrev dette, var orgelmusikk ensbetydende med barokkmusikk. Liszt legger grunnen for en annen måte å tenke på, han tar i bruk det romantiske orgelet, med orkestrale virkemidler og verk som varer i opptil en halv time.

Utgangspunktet for Fantasi og Fuge over ”Ad nos, ad salutarem undam” fann Liszt i ein opera av Meyerbeer, og stykket er i fylgje Nordstoga eitt av dei største og mest fargerike orgelstykke som er skrive gjennom heile 1800-talet.

— Liszt var en bevisst komponist som tøyde grenser i mange retninger, og dette er en av dem. Han har ikke skrevet mer musikk enn disse verkene for orgelet, men har klart å sette spor etter seg også i dette området, seier Nordstoga, som alt har turnert med repertoaret – mellom anna har han konsertert i Notre Dame i Paris.

Innspelinga er utgive på Afontibus, som er stifta av Nordstoga sjølv, i lag med fiolinist Geir Inge Lotsberg. Dette er den fyrste solo-CD Nordstoga gjev ut her, og i alt har det komme ut fem CD-ar på labelen, blant dei Carl Nielsen fiolinsonater, som fekk fine meldingar m.a i Danmark. Innspillinga er gjort på orgelet i Oslo Domkirke, laga av Ryde&Berg til kyrkja sitt 300-årsjubileum i 1998.

Kåre Nordstoga (1954) er utdannet fra Norges musikkhøgskole og har studert under David Sanger fra London. Han har vært tilsatt i Oslo Domkirke siden 1984, først som deltids assistent-organist, senere som domkantor. Hans repertoar inneholder et vidt spekter av orgelverk, med hovedvekt på klassiske mestere som Bach, Mozart, Franck, Widor og Messiaen. Han har tidligere gitt ut flere CD-er, blant annet ”French organ music by Franck and Widor”, ”Bach’s triosonatas” og nylig ”Toccatas by Bach”.

