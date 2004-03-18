Twitter Machine: Ny norsk samtidsmusikk på CD

I NRKs MIdt I Musikken kan du torsdag høre duoen Twitter Machine, med Lars-Erik ter Jung, fiolin, og Thomas Kjekstad, gitar. Senere samme dag vil duoen markere utgivelsen av den ferske CDen «Twitter Machine» på Norsk Form i Oslo. På konserten i Oslo presenterer duoen verk av Mark Adderley, Henrik Hellstenius, Eivind Buene og Eliza Weizenbaum fra den nye CDen, i tillegg til frie, akustisk baserte improvisasjoner. De vil også opptre på Boralisfestivalen i Bergen i helgen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Albumet «Twitter Machine» er utgitt på Fabra, som er en avlegger av det uavhengige selskapet Afontibus, som blant annet har stått bak utgivelser med fiolinist Geir Inge Lotsberg og organisten Kåre Nordstoga. Det nystartede selskapet debuterer med utgivelsen av «Twitter Machine», og vil senere følge opp med utgivelser med bl.a. Oslo Strykekvartett og Telemark Kammerorkester, de sistnevnte i samspill med Lars-Erik ter Jung i fiolinkonserten «Nostos» av Bjørn Kruse.

På «Twitter Machine» presenterer Lars-Erik ter Jung og Thomas Kjekstad fem nye verk av yngre norske komponister. Samarbeidet mellom de to profilerte samtidsmusikerne i duoen Twitter Machine startet i 1995, og har gjennom en kreativ prosess med bestillingsverk og improvisasjoner, ført frem til denne CD-utgivelsen.

På konserten i Oslo presenterer duoen stykker av Mark Adderley, Henrik Hellstenius, Eivind Buene og Eliza Weizenbaum fra den nye CDen, i tillegg til frie, akustisk baserte improvisasjoner. I denne sammenheng har de med seg improvisasjonsmusikeren Ivar Grydeland som gjest. Grydeland har markert seg kraftig i det aktive og kreative miljøet for improvisert musikk, også som grunnlegger av den uavhengige labelen Sofa.

Konserten markerer således utgivelsen av Twitter Machines nye CD, samtidig som den retter blikket fremover mot nye utfordringer ved nye konstellasjoner og samarbeid for duoen. Lanseringen følges videre opp med flere konserter i løpet av året (bl.a. Borealisfestivalen i Bergen 21.mars, og konserter i Hamar og Trondheim i september).

Om videre fremtidsplaner uttaler duoen: – Utover CD-lanseringen og improvisasjoner med Grydeland og andre musikerei det spennende norske kreative impro-miljøet, er en satsning med musikk av J.S. Bach, med hans tostemte invensjoner realisert på fiolin og gitar, i tillegg til solosonater, på trappene.

Fiolinisten Lars-Erik ter Jung kan vise til en omfattende virksomhet som solist, kammermusiker, ensembleleder og improvisatør. Han var 1. konsertmester i Bergen Filharmoniske Orkester i 12 år, og har siden 1994 vært frilanser og i stor grad initiert og administrert egne prosjekt. Han har gjort seg bemerket gjennom flere CD-innspillinger, bl.a. «JKL» (1999) og «Hexa» med ter Jung sekstett (2000). ter Jung er nå mer og mer aktiv som dirigent, og har bl.a. dirigert BIT20 Ensemble på konserter i London, Darmstadt og Alexandria, Egypt.

Thomas Kjekstad ble utdannet ved Norges musikkhøgskole, og er nå aktiv som utøver av moderne musikk, både notert og improvisert. Han er medlem av Oslo Sinfonietta og Affinis Ensemble, og har ellers bl.a. turnert og vært solist med Oslo Filharmoniske Orkester. Han innehar Statens arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere.

Torsdagens gjest blir altså gitaristen Ivar Grydeland, som avsluttet sin hovedfagsutdanning i kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole våren 2003, som en av de første med et utelukkende improvisert repertoar. Med improvisasjon som abeidsmetode jobber Grydeland med å utvide de klanglige mulighetene i gitaren, og ved hjelp av blant annet elektroniske gjenstander, buer og skruer har han skapt en særegen gitarlyd. I de siste fire årene har Grydeland jobbet med forskjellige former for improvisasjon i blant annet ensemblet No Spaghetti Edition, og i arbeidet med sin egen CD-etikett SOFA.

Interesserte kan finne ut mer om Twitter Machine-prosjektet og Fabra-etiketten ved å gå til disse undersidene hos Afontibus. Konserten finner sted i lokalene til Norsk Form i Kongens gate 4, og tar til klokken 19.30. Arrangører av konserten er Ny Musikk.