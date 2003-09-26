Stor spennvidde fra Ny Musikk på Ultima

Ny Musikk presenterer en variert konsertmeny under Ultimafestivalen, med hele seks urframføringer, Neue Vocalsolisten Stuttgart og Wassermann/Barrett/Griener trio invitert fra Tyskland, konsert med Cikada, fortellerkonsert for barn, lydkonkurransen Bryt Lydmuren og konsert med Det norske Solistkor, forteller daglig leder Anders Eggen i denne pressemeldingen som Ballade bringer videre.

Ny Musikk har vært så heldige å få et av Europas fremste vokalensembler for samtidsmusikk, Neue Vocalsolisten Stuttgart, til Oslo og Ultima 6. oktober. NVS skal fremføre verker av flere komponister som har bidratt radikalt til å utvikle vokalmusikken og stemmens uttrykksregister innen kunstmusikken: Salvatore Sciarrino, Georges Aperghis og Luciano Berio.

Til Blå 11. oktober kommer Ute Wassermann, Richard Barrett og Michael Griener, tre fremtredende europeiske profiler som arbeider i spennet mellom komponert og improvisert musikk. Richard Barrett er komponist og improvisator som her hjemme blant annet er kjent for verket Dark Matter, skrevet til Cikada og det australske ELISION ensemble. Ute Wassermann er utdannet sanger og billedkunstner og figurerer jevnlig som utøver, komponist og improvisator. Perkusjonisten Michael Griener er aktiv innen jazz, friimprovisasjon og ny musikk og har blant annet spilt med friimpromusikere som Evan Parker og Alexander von Schlippenbach.

Årets Cikada-konsert på Ultima 7. oktober presenterer klassisk og helt duggfrisk samtidsmusikk: Italienske Franco Donatoni og greske Iannis Xenakis var to radikale stemmer i det 20.århundres musikk. Danske Karsten Fundal presenteres for første gang i Norge med en urframføring, og konserten avsluttes med en førsteoppførelse i Norge av den ukjente (norske?) komponisten Max F…

Søndag 4. oktober slippes millioner av katter løs på Blå, og CDen med samme navn slippes på Ny Musikks label Albedo. Åslaug Berre og komponist og slagverker Rob Waring stiller med en million lyder og forteller blant annet eventyret om den aller minste katten som ingen så… Åslaug Berre er musikkpedagog og er blant annet kjent for sitt arbeid med musikk for barn i prosjektet Musikk ved livets begynnelse, og som forfatter av pedagogiske bøker om musikk og barn.

Våren 2003 arrangerte Trafo.no, Ny Musikk og Drivhuset lydverksteder for ungdom mellom 16 og 22 år i Stavanger, Trondheim og Tromsø. I samarbeid med Lasse Marhaug (Jazzkammer, DEL), Øyvind Brandtsegg (Soundscape) og Isak Anderssen (Upper Rooms) skal utvalgte deltakere fra dette prosjektet møtes igjen til verkstedarbeid med påfølgende live-fremføring på Parkteatret.

Så blir det mer splitter ny kormusikk når Det Norske Solistkor fremfører tre nye verk på en konsert som også kan by på utdeling av Arne Nordheims komponistpris for 2003. Solistkoret er et av landets fremste vokalensembler. Nå har koret fått ny, fast besetning. Under dirigent Grete Pedersen urframfører sangerne nyskrevet musikk av Asbjørn Schaathun, Edvin Østergaard og Trond Reinholdtsen, bestilt av Ny Musikk Oslo. I tillegg oppfører koret to klassikere i moderne norsk vokalmusikk, Fartein Valens Hvad est du dog skiøn.

I forbindelse med årets Ultimakonserter lanserer Ny Musikk også en vervekampanje for nye medlemmer. Hvis du verver et medlem til Ny Musikk, kan du velge en av åtte CDer fra Albedos katalog. Hvis du verver to medlemmer, kan du velge to CDer. Vervingen foregår på Ny Musikk/Ny Musikk Oslo/Cikada-arrangementene under Ultima, der medlemskontingent betales kontant. Den som verver får tilsendt ønsket plate i posten, og den vervede får et midlertidig medlemsbevis på stedet. Medlemskort vil bli tilsendt.

Prisene er

* Studentmedlemskap: kr 150,-

* Ordinært medlemskap: kr 250,-

* Familiemedlemskap: kr 350,-

For mer informasjon kan man gå til Ny Musikks nettsider, eller kontakte daglig leder i Ny Musikk Anders Eggen, på anders@nymusikk.no eller tlf. 22 33 70 90.

Oversikt over alle Ny Musikks arrangementer i Ultimauken finner du her:

Søndag 4.10. Blå kl. 13.00 og 14.30

Blårollinger

Millioner av katter – en fortellerkonsert for barn fra 4 år

Åslaug Berre, forteller

Rob Waring, lyd/musikk

Thea Stabell, regikonsulent

CD-slipp: Millioner av katter – og andre eventyr, Albedo

Produsert av Ny Musikk Sentrale Produksjoner

Bill. 60/medl. av Ny Musikk gratis/medl. av Blå kr. 10

Mandag 6.10. Norges Musikkhøgskole kl. 19.30

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Verker av Salvatore Sciarrino, George Aperghis, Jörg Widmann, Stefano Gervasoni, Luciano Berio, Carola Bauckholt

Invitert i samarbeid med Goethe-Institut Inter Nationes

Produsert av Ny Musikk Sentrale Produksjoner

Bill. 180/130/medl. av Ny Musikk gratis

Tirsdag 7.10. kl. 19.30 Norges Musikkhøgskole

Cikada

Urframføring av Karsten Fundal, bestilt av Cikada med støtte fra NOMUS

Verker av Franco Donatoni, Iannis Xenakis, Max F

Produsert av Cikada

Bill. 150/100/medl. av Ny Musikk 50

Lørdag 11.10. kl. 14.00 Parkteatret

Lydkurér/Bryt Lydmuren

Konsert med unge lydkunstnere fra Stavanger, Trondheim og Tromsø i samarbeid med Øyvind Brandtsegg, Lasse Marhaug og Isak Anderssen.

Bill. 80/50/medl. av Ny Musikk 50

Et samarbeid mellom Trafo.no, Drivhuset og Ny Musikk

Lørdag 11.10. kl. 18.00 Universitetets Aula

Det Norske Solistkor

Dirigent Grete Pedersen

Urframføringer av Asbjørn Schaathun, Edvin Østergaard og Trond Reinholdtsen. Verker av Fartein Valen og Arne Nordheim

Utdeling av Arne Nordheims komponistpris

Produsert av Det Norske Solistkor og Ny Musikk Oslo

Bill. 180/120/medl. av Ny Musikk gratis

Lørdag 11. oktober kl. 20.00 presis Blå

Wassermann/Barrett/Griener trio

Ute Wassermann – vokal

Richard Barrett – elektronikk

Michael Griener – perkusjon

Urframføringer av Hans-Joachim Hespos og Michael Griener. Verker av Richard Barrett og Ute Wassermann. Improvisasjoner.

Produsert av Ny Musikk Oslo

Bill. 150/100/medl. av Ny Musikk gratis