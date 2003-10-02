Installasjoner under Ultima 2003: «In Splices»

Den nederlandske billedkunstneren og jazzmusikeren Bram Vreven lager lydInstallasjoner basert på regissert bevegelse og lyden den lager. Selv kaller han det ofte for koreografi. Bevegelsen er skapt av elektromotorer, tyngdekraft, sentrifugalkraft eller lydbølger. Ultima har hentet installasjonen «In Splices» til Stenersenmuseet.

Vreven starter ofte med et sett av identiske objekter som beveger seg parallelt. I installasjonen Four silentspeakers er det fire høyttalermembraner som settes i bevegelse av en akustisk svingning som er så lavfrekvent at vi ikke kan høre den. I Uten tittel er ni gitarstrenger festet til elektromotorer som lager skarpe piskelyder i luften. Vreven har også på samme måte brukt bevegelsen i 48 akvarievannpumper eller 24 roterende pleksiglassylindre fylt med vann, som utgangspunkt.

I disse kollektive bevegelsene er også lyden av bevegelsen et sentralt poeng, og Vreven bearbeider den som et slags kompositorisk materiale. På forskjellige måter introduserer han et gradvis, innbyrdes avvik mellom bevegelsene, slik at både lyden og bevegelsen skyves ut i en uregelmessig variasjon. Av og til glir variasjonen ut i et tilfeldig kaos, andre ganger henter han den inn igjen i en ramme.

Installasjonen som presenteres på Ultima heter «In Splices». Den består av fire skap som hvert inneholder ti CD-spillere. De fire skapene vender inn mot en flate og skaper et rom hvor tilskueren står. Installasjonen består i at CD-spillerne tilsynelatende tilfeldig, men i et system som er ”komponert” av Vreven, begynner å åpne og lukke skuffene hvor CDene ligger. Selve CD-platene er malt i forskjellige primærfarger. Lyden av de førti skuffenes uregelmessige bevegelser inn og ut og synet av fargene som forsvinner og kommer til syne igjen, er ment å skape en forvirring, har Vreven sagt.

Over dette fargespillet og lydteppet legger Vreven også elektroniske lyder fra smale høyttalersøyler som står på hver side av skapene.

Mange av Vrevens objekter har referanse til en musikalsk kontekst, men er brukt helt løsrevet fra en tradisjonell musikalsk sammenheng. Med Four Silentspeakers tematiserer han det faktum at grensen mellom lyd og stillhet er relativ og avhengig av subjektet som hører på. Gitarstrengene i Uten tittel brukes helt annerledes enn hvis de hadde sittet fast på et instrument, men de ulike materialene strengene er laget av, som har en musikalsk relevans, er med på å differensiere den lyden installasjonen lager. Ved å fokusere på lyden av CD-spillerskuffen som går ut og inn, gjør Vreven oss oppmerksomme på en lyd som vi til vanlig automatisk ignorerer, men som i praksis er umulig å komme utenom og akkompagnerer nær sagt all musikk når den er blitt salgsvare.

Men først og fremst er Vrevens installasjoner små komposisjoner. Mye av arbeidet hans ligger i hvordan han organiserer variasjonen i lydteppene, så konstruksjonene hans må nytes som små, personlige konserter.

Installasjonen «In Splices» åpnes offisielt fredag 3. oktober, klokken 19 på Stenersenmuseet. Installasjonen vises hver dag under festivalen i museets åpningstider, og er støttet av Gaudeamus Foundation og Den nederlandske ambassade.