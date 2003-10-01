Installasjoner under Ultima 2003: «The Tunnel of Light»

Ingen samtidsmusikkfestival uten lydinstallasjoner, og vår hjemlige Ultimafestival er intet unntak. I år er det installasjonene «Tunnel of Light», «Dråpen»,» Feelings» og «In Splices» som kan oppleves, og Ballade vil i en firedelt artikkelserie bringe forhåndsomtaler av hver av begivenhetene. Først ut er «The tunnel of light», som åpnes klokken 22:00 torsdag 2. oktober på Nydalen T-banestasjon.

Av Hild Borchgrevink

På en måte handler tradisjonelle konserter og lydinstallasjoner om det samme. Musikalske verk er også komponert som bevegelse i rom, mellom musikere på hver sin side av orkesteret eller i musikalske rom mellom sterkt og svakt, støy og toner.

Det lydinstallasjonen gjør som konserten ofte ikke gjør, er å bryte opp den store, stillesittende massen som heter publikum og sette den i bevegelse. En lydinstallasjon kan man gå inn i, ut av, noen ganger rundt og inne i.

Lydinstallasjonen bryter også ofte opp lyden, i alle fall de sammenhengende klingende minuttene, stillheten og oppmerksomheten som det tradisjonelle verket trenger for å få etablert et musikalsk språk og fortalt en historie.

Men konserter og verk kan også være korte. Og installasjoner kan holde deg fast på samme måte som det vonde setet i konsertsalen gjør det, hvis du først har valgt å gå inn i dem. Motsatt, hvis du bruker rulletrappen på Nydalen T-banestasjon i Oslo, skulle du kanskje ønske at turen hadde vart lenger.

I løpet av de tredve sekundene det tar å bli transportert opp eller ned trappen, får du en visuell og lydlig opplevelse du ikke kan velge bort, men som samtidig bare fanger deg i det lille tidsrommet du er på vei mellom bane og dagslys. Komponist Bjarne Kvinnsland, arkitekt Per Åge Lyså og programmerer Yngve Sandboe har skapt en permanent lyd- og lysinstallasjon til rulletrappen.

–Vi har tatt hensyn til at dette er et offentlig rom, sier Kvinnsland, som selv vil holde en introduksjon torsdag kveld..

– Det er ikke mulig å ignorere installasjonen, men vi ville heller ikke lage noe påtrengende og provoserende. Folk skal få en opplevelse med seg på veien, en undring. De 800 individuelt kontrollerbare parene av kaldt katodelys (en type lysrør) og 44 høyttalere er knyttet sammen i et system og reagerer på hverandre. Hvis det ikke er så mange mennesker i trappen samtidig, oppfatter installasjonen også hvor i trappen de er, slik at den kan dirigere en opplevelse akkurat dit, forteller han.

Lydmaterialet er for det meste bearbeidede akustiske lyder og korte tekster skrevet av forfatteren Beate Grimsrud.

Lysteknologien, som er utviklet av Lyså og Sandboe, gjør det mulig med variasjon innenfor en stor del av fargespekteret på alle steder i rommet. Dermed får man mye større presisjon og variasjonsmulighet enn for eksempel med video-projeksjon.

Det som skjer i lydene og lyset forandrer seg i månedlige intervaller.

Kunstnerne planlegger også av og til å tilpasse installasjonen til begivenheter i byrommet rundt.

«Tunnel of Light» åpnes klokken 22:00 av Bjarne Kvinnsland torsdag 2.oktober klokken 22:00. Kunstnergruppen har foruten Kvinnsland selv bestått av Per Åge Lyså, Yngve Sandboe og Kristian Jarmund. Installasjonen er laget for Oslo Sporveier og er støttet av Avantor Eiendom og Schibsted eiendom. For å overvære åpningen må man løse sproveisbillett og ta T-bane 5 retning Storo med avgang fra Nathionaltheateret klokken 21:40.