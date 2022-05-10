Da gikta tok hendene, måtte han gi opp visesangen

Med musikken tilbake til livet: Anne Marie Almedal visste ikke utfallet av brystkreften sin. Jan-Henrik Kulberg måtte slippe gitaren da smertene tok over hendene. Hva skjedde med musikken etter krisene deres?

– Er det helt slutt på alt av sånn musikk, med visesang nå?

En serie om livet: På Ballade.no denne uka hører vi om tre musikkskapere, deres valg og hindre. I dag: visesangeren som så hendene miste grepet – bokstavelig talt – om gitaren:

Hendene mine fungerer ikke så godt til gitarspill lenger dessverre. Da den døren lukket seg, åpnet det seg plutselig en ny. Jeg har jo alltid spilt piano også, og dette albumet er skapt på keyboardet. Musikalsk er det inspirert av islandske Ólafur Arnalds, Jóhann Gunnar Jóhannsson samt min gode venn, gitarmester Espen Jørgensen.

Slik lød eposten som fant veien til Ballade fra Buskerud i april. Han som tidligere lagde P1-vennlige viser under navnet Felix Johansen inviterte oss til å høre på et nytt album med noe så sjeldent som en norsk samling Qi gong-musikk.

Qi gong bygger på gamle kinsesiske pusteteknikker og bevegelser og uttales omtrent som «shi gång». Jan-Henrik Kulberg brukte det allerede for fokus og ro. Som veldig mange andre musikere og folk som jobber med lyd har han noe nedsatt hørsel, forteller han over kaffen. Men det som virkelig ble hinderet visesangeren ikke kom over, var artrosen som kom for tre-fire år siden:

– Det kom gradvis. Brusken mellom knoklene blir redusert, og da får du smerter. Det går litt i faser nå, men det er ikke farlig å bevege hendene, det bare gjør vondt. I fjor hadde jeg en periode da det var så vondt at jeg ikke kunne skrive.

– Den første plata jeg har laget der jeg er fonøyd med alt!

Musikken er rolig, noen steder nesten umerkelig bygget opp. Som pust. Som et tog som lyder og ser ut som det svever bortover, der det sakte glir på skinnene:

https://soundcloud.com/jhkulberg/04-feel-the-qi?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing



– Nå har du jo funnet en måte å bruke det til noe. Men var det en sorg da du oppdaga hva som kom?

– Ja, jeg har jo spilt disse Nick Drake-inspirerte tingene mine siden -94 og spilt gitar hele tida … Og følte «er det helt slutt på alt av sånn musikk, og visesang, nå?» Men heldigvis klarte jeg å åpne den andre døra, da. Så nå føler jeg ikke noe sorg over det.

At musikk kan mildne smerter finnes det flere studier på. Det er også en større oppmerksomhet i skolemedisinen om å støtte behandling med musikkbruk nå. Som når lege og musiker Audun Myskja siterer forskning på musikk som demper på kronisk smerte og depresjonssymptomer: «Det er også viktig å merke seg at den smertestillende effekten blir høyere når pasienten får velge musikken selv.»

Men for utøveren selv er det avgjørende at man i det hele tatt klarer holde nede den streng som lager lyden:

– Pianoet har jo alltid vært der, så jeg gikk tilbake til det. Og så oppdaga jeg alt som har skjedd med samples, jeg kan spille et helt symfoniorkester! Og Ólafur Arnalds’ vakre lyder på keyboardet! beskriver Kulberg. Han beskriver tidligere musikkopplevelser med den islandske eksperimentalisten i akkorder og stemninger med respekt. Og at han gikk litt over styr da han handla lyder fra Arnalds’ univers, de er fra islendingens samplede felt-piano, samt samplede strykere som fioliner og cello.

Som de gamle kineserne

– Det jeg gjør er at jeg kobler meg opp, mot himmelen, og i jorda, nedover. Det har blant annet hjulpet meg mye med søvn.

På plata Feel the Qi følger hvert spor steg i en Qi gong-trening, Jan-Henrik fortsetter med beskrivelsene etappevis:

– Stykke en: Prøve å tømme hodet. Stykke to: Koble deg på jorda, slik kinesere alltid har kunnet stå lenge av gangen. Så tredje: Gå til kjernen i kroppen (han viser med hendene fra magen og ned). Og så, fra spor fire går det videre på å kjenne energien i kroppen.

– Og resten er inspirert av slike ting jeg har plukket opp fra lærerne: Change through stillness, Strong but soft … Tilsynelatende selvmotsigelser, ikke sant. Men jeg har stått og trent til denne plata i et halvt år og det er den første plata jeg har laget der jeg er fonøyd med alt! Det har ikke skjedd før.

Kulberg mener det kan finnes et marked i de store yoga-, meditasjons- og avspenningsmassene der ute for musikken han lager i sin nye musikalske retning. Han prøver seg nå på det nye spillelistegamet på Spotify. Plattformen er som kjent full av «soothing sounds», «peaceful piano» og «altruistisk ambient» (det siste var journalistens påfunn).

– Jeg er veldig stolt av denne plata!

Les også: Anne Marie Almedal fant en egen styrke å synge med under kreftbehandling:

– Det er klart at når du skal leve med det over en lengre periode, spiller det inn på musikken du lager. Det er både noe med at jeg lyder sårbar – men også at stemmen har fått en annen energi, fortalte Anne Marie Almedal på Ballade.no mandag.

Onsdag møter du Annbjørg Lien, Norges kjente hardingfelespiller. Hun brukte seks år på å lære seg å høre – og å stille inn et hørselsimplantat – fra scratch:

– Det ble ei identitetskrise. Når man som jeg har fått holde på med musikken hele livet, og så skjønner du bare å nei; hørselen, nå er det game over!