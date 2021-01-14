Nattjazz booker 2020-artister om igjen – vokser med 7 dager

Les Amazones d’Afrique, Jaga Jazzist, John Scofield Trio, Ghost-Note, Stian Westerhus og Modal Afrique klare for Nattjazz 2021.
Utvidelsen til 16 dager gir plass til alle de 44 bandene som opprinnelig skulle stått på programmet i 2020. Det skriver Nattjazzen i Bergen i en pressemelding før de utvider med sju dager i 2021. Med artister som egentlig skulle spilt i avlyste 2020 lager de dermed den lengste Nattjazz i festivalens historie, fra 21. mai til 5. juni.
I første omgang legges det ut et begrenset antall billetter, med foreløpig 200 dagspass for salg hver dag under festivalen. Med de gjeldende begrensninger på kulturarrangement legges det opp til en 2-3 konserter på de ulike dagene. Dersom det kommer lettelser på tiltakene håper de å kunne utvide publikumskapasiteten.
Nattjazzen skriver også at de nå offentliggjør også de seks første artistene til årets musikalske maraton på USF Verftet i Bergen (se under).
– Et stort antall av artistene som var bekreftet til fjorårets utgave har takket ja til å delta i 2021, og Nattjazz gleder seg til å invitere til festival på USF Verftet fra 21. mai til 5. juni. Det skriver pressesjef Roger Lygre Solvang.
Disse artistene er klare:
Som gamle venner og musikalske partnere gjennom en årrekke lyser John Scofield, Steve Swallow og Bill Stewart av kameratskap og en spontan, innovativ spilleglede. Det slår gnister av disse legendene når de dukker opp og vever seg gjennom et tett sett av jazz standarder og strålende originale komposisjoner. Mer enn å fremstå som kun en samling låter er konsertene til denne trioen en levendegjøring av den kraften som har gitt jazzen dens vitalitet og dype intuisjon siden den oppstod.
Styrt av rytmeseksjonen til Snarky Puppy, fylt opp med musikere fra bandene til Prince, Herbie Hancock, Kendrick Lamar, Erykah Badu, Marcus Miller og Toto. Ghost-Note er kollektivet som tar funken inn i framtiden – med grunnmur fra James Brown og Sly Stone mikser deiinn afrobeat, hiphop, psykedelia, Cuba og Brasil i en eksplosiv blanding med halsbrekkende perkusjon.
Jaga Jazzist, bandet som har eksistert i mer enn 25 år og som er et kraftsenter i norsk musikk, ga ut sitt syvende studioalbum «Pyramid» i august i fjor på Flying Lotus’ plateselskap Brainfeeder. Det nye albumet fikk strålende kritikk i norske og internasjonale medier. Resultatet er et meditativt opprivende sci-fi elektronisk akustisk post-prog-jazz-rockalbum, og har blitt sammenlignet med både Khruangbin, Giorgio Moroder, Thundercat og Fela Kuti. Jaga Jazzist har vært et av norsk musikks mest stilmessig særegne band, og er kjent for et kompromissløst fokus på kvalitet både på album og live.
Nyskapande strekker liksom ikke helt til når ein skal beskrive Stian Westerhus og musikken han lager. Han er like komfortabel i metallduoen Monolithic eller Ulver som i Spellemann-vinnende samspel med Sidsel Endresen og hypnotiske solokonserter. Med sin nye trio tar han et nytt steg i å skapa banebrytende og brutal, men tilgjengeleg musikk. På Nattjazz stiller han med tangenttrollmann Ståle Storløkken og trommeslager Erland Dahlen.
Aldri før har aktivisme svinget så intenst! Superkollektivet Les Amazones d’Afrique tar de fremste vestafrikanske vokalistene på veien i kamp mot kvinnevold og undertrykkielse, og for like retter. Bandet ble startet av Mamani Keïta, Oumou Sangaré og Mariam Doumbia i Mali i 2014, men har siden den gang involvert artistar fra hele kontinentet. Musikalsk blandar de en pan-afrikansk kongotronics- stil med røff pop-estetikk, på scenen er vokalharmoniene ultrapresise, musikken dansbar og budskapet nådeløst.
En av Bergens mange ukjente hemmeligheter er at byen faktisk huser et av landets råeste afrobeat-band. Hver for seg er musikerne så travle med sitt, at dette er et rent overskuddsprosjekt med kun en til to konsertar i året, noe som har gitt dem legendestatus hos de få som har opplevd Modal Afrique på scenen, og mytologisk status hos de som ikke slapp inn. Med debutalbum på gang blir det forhåpentligvis splitter nye låter, svette gitarriff, vokalkgjest og et beat som får deg til å dansa langt inn i natten.
