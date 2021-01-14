Nattjazz booker 2020-artister om igjen – vokser med 7 dager

Les Amazones d’Afrique, Jaga Jazzist, John Scofield Trio, Ghost-Note, Stian Westerhus og Modal Afrique klare for Nattjazz 2021.

Utvidelsen til 16 dager gir plass til alle de 44 bandene som opprinnelig skulle stått på programmet i 2020. Det skriver Nattjazzen i Bergen i en pressemelding før de utvider med sju dager i 2021. Med artister som egentlig skulle spilt i avlyste 2020 lager de dermed den lengste Nattjazz i festivalens historie, fra 21. mai til 5. juni.

Jaga Jazzist, John Scofield Trio, Ghost-Note, Les Amazones d’Afrique, Stian Westerhus og Modal Afrique er alle klare for Nattjazz 2021 på USF Verftet. Utvidelsen til 16 dager gir plass til alle de 44 bandene som opprinnelig skulle stått på programmet i 2020.



I første omgang legges det ut et begrenset antall billetter, med foreløpig 200 dagspass for salg hver dag under festivalen. Med de gjeldende begrensninger på kulturarrangement legges det opp til en 2-3 konserter på de ulike dagene. Dersom det kommer lettelser på tiltakene håper de å kunne utvide publikumskapasiteten.

Nattjazzen skriver også at de nå offentliggjør også de seks første artistene til årets musikalske maraton på USF Verftet i Bergen (se under).

– Et stort antall av artistene som var bekreftet til fjorårets utgave har takket ja til å delta i 2021, og Nattjazz gleder seg til å invitere til festival på USF Verftet fra 21. mai til 5. juni. Det skriver pressesjef Roger Lygre Solvang.