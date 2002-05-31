Kunstmusikk

– Rop det ut!

Publisert
31.05.2002
Skrevet av
- Red.

Oslo Domkirkes Guttekor og ungdomskoret Digitalis fra Volda synger moderne kormusikk i Oslo Domkirke lørdag 1. juni kl. 15.00. Sentralt står verket «Burfugls Draum» av Magnar Åm, som selv dirigerer.

Oslo Domkirkes Guttekors dirigent Vegar Sandholt har invitert komponist og dirigent Magnar Åm til et forrykende samarbeidsprosjekt som i følge arrangørene resulterer i forsommerens vakreste klangeventyr i Domkirken.

Arrangørene lover videre en «spennende opplevelse av tredimensjonal musikk», når de to korene bruser sammen med instrumentalister i verket «Burfugls draum» av Magnar Åm, som selv dirigerer korene under denne oppførelsen. Du kan lese mer om Åm og hans arbeid på denne hjemmesiden, eller ved å følge lenken nedenfor til Norsk Musikkinformasjons biografi.

Verket varer i 20 minutter, og de unge sangerne beveger seg rundt og lager klangflater i hele kirken.

I tillegg synger korene egne avdelinger, med verker av Fartein Valen, Francis Poulenc, Knut Nystedt og Kåre Nordstoga.

