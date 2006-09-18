Grex Vocalis 35 år – Jubileumsserie høsten 2006

Grex Vocalis feirer 35 år, og åpner sin jubileumssesong denne uken med CD-slipp og fremføring av ”Draumkvedet” av Arne Nordheim. Koret arrangerer en rekke spennende konserter i høst, og en fullstendig oversikt over feiringen finner du her.

Korets stifter og dirigent Carl Høgset fyller selv 65 år i år, og har dermed brukt over halvparten av sitt liv på Grex Vocalis. Gjennom sin virksomhet i Norge og utlandet har Grex Vocalis ­ «Den syngende hjord» ­ etablert seg som et av Norges ledende kor. En lang rekke plate- og CD-innspillinger, samt radio- og TV-opptak vitner om korets høye aktivitetsnivå. Minst like viktig er den innsats Grex Vocalis har gjort internasjonalt som ambassadør for norsk musikk og kultur.

Den nyeste plateutgivelsen er Arne Nordheims ”Draumkvedet”, innspilt sammen med Kringkastingsorkestret og solister under ledelse av Ingar Bergby. ”Draumkvedet” gis ut på Simax med lansering den 18. september, med påfølgende konsertversjon den 22. september i Trefoldighetskirken. Carl Høgset er selv sanger og en av våre få norske kontratenorer, og er her en av solistene på så vel CD som konsert.

Grex Vocalis fortsetter feiringen med jubileumskonsert i Kulturkirken Jakob den 12. november, og måneden etter er koret tilbake med sin gamle juletradisjon; fremføringen av Händels ”Messias” den 3. og 4. desember i Uranienborg kirke.

Program for feiringen

18. september: CD-lansering «Draumkvedet» av Arne Nordheim (PSC 1169 2 CD)

Grex Vocalis og Kringkastingsorkestret med solister, dirigent Ingar Bergby.

«I sin dramatiske musikk til «Draumkvedet» smelter Nordheim sammen denne tradisjonelle, visjonære balladen med sin eget akustiske og elektriske musikalske idiom. Den apokalyptiske visjonen som Olav Åsteson fikk under sin lange søvn bringes skremmende nær i Nordheims musikk» (Yisrael Daliot)

22. september: Arne Nordheims Draumkvedet i Trefoldighetskirken kl. 19.30

Grex Vocalis og Kringkastingsorkestret

Solister: Unni Løvlid, Rasmus Høgset, Carl Høgset, Njål Sparbo, Sigve Bøe, Frank Havrøy, Kjell Viig, Eva Lunde, Benjamin Isachsen og guttesopran.

Dirigent: Ingar Bergby

I samarbeid med Kringkastingsorkestret føyer Grex Vocalis seg inn i rekken av personer og institusjoner som vil hylle Arne Nordheim ved hans 75-årsjubileum. Arne Nordheim har vært spydspissen for elektronisk og elektroakustisk musikk i Norge, noe også folk flest forbinder ham med. Men han er ikke minst en av vår tids virkelig betydelige komponister av orkestermusikk og kormusikk. Arne Nordheim kombinerer i dette verket bruken av folketoner og middelalderhymner med en moderne tilnærming til dramatisk musikk. Gå ikke glipp av en den unike muligheten til å høre en live kirkefremførelse av Draumkvedet.

Billettpris: 230 kr / 180 kr

12. november: Grex Vocalis 35 år – jubileumskonert i Kulturkirken Jakob kl 19.00

«Grex à la carte» – Gourmet-anretning av korlitteratur fra fem århundrer.

Grex Vocalis

Liv Glaser, hammerklaver

Helge Rønning, tenor

Dirigent Carl Høgset

Billettpris: 220 kr / 180 kr

3. og 4. desember Grex Vocalis med Händels Messias i Uranienborg kirke kl 19.00

Grex Vocalis, Barokkanerne og solister. Dirigent Carl Høgset

Sopran: Birgitte Christensen

Kontratenor: Rasmus Høgset

Tenor: Magnus Staveland

Bass: Håvard Stensvold

Med Händels musikk ønsker Grex Vocalis å gi publikum en pause fra den kommersielle jule-karusellen. Sammen med solister og Barokkanerne fremfører koret Händels berømte opus i sin helhet søndag 3. og mandag 4. desember i Uranienborg kirke i Oslo. Dette mektige verket åpner med gammeltestamentlige profetier om Jesus, og beveger seg via hans fødsel, lidelse og død til hans seierrike oppstandelse.

Billettrpris: 280 kr / 230 kr

Forsalg av billetter til alle tre konserter kan gjøres på ticketmaster.no. Se også korets hjemmesider, grexvocalis.no