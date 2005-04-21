Alle kan synge hyller våren

Alle kan synge-koret inntar igjen scenen i Oslo konserthus. Lørdag 23. april inviterer koret til vårkonsert. 400 deltagere fra det populære sangkurset deltar. Sangerne kommer fra kursene i Moss, Oslo og Tønsberg, og Carl Høgset dirigerer det store koret som fyller hele podiet og podieterrassen.

Carl Høgset, anerkjent sanger og kordirigent, startet Alle kan synge-kurset i februar 2002. Kurset er åpent for alle som vil lære å synge, uansett alder og erfaring. Kursopplegget har blitt spredt over hele Norge og finnes nå i Moss, Bodø, Tønsberg og Trondheim i tillegg til Oslo.

«Mange mennesker synes ikke selv at de er flinke nok til å synge sammen med andre, og velger å late som om de synger, det være seg i kirken, på nasjonaldagen eller sammen med venner og familie. Men de skulle ønske at de våget å stemme i sammen med andre. Vår erfaring er at de aller fleste kan lære å synge, men sang er et fag som alle andre. Man må lære å spille sitt instrument, å bruke sin stemme riktig. Det dreier seg om en teknikk som kan læres: å sette an en tone med riktig bruk av pusten og å få tonen til å klinge. Hvis du vil lære å synge, så kan du!», skriver Høgset på prosjektets nettsider.

Pianist Inger Elise Reitan akkompagnerer koret under vårkonserten. Visesanger Ola Bremnes er gjesteartist og synger både egne viser og viser til tekster av Petter Dass. Han har med seg fire eminente musikere: Børge Petersen-Øverleir, gitar, Gjermund Silset, bass, Martin Windstad, trommer, og Kristin Skaare, piano.

Høgset har lang erfaring som sanger, dirigent og sanglærer. Som Norges første profesjonelle kontratenor holdt Høgset sin debutkonsert i 1977, og han er stadig aktiv som sanger. I vokalkvartetten Quattro Stagioni synger han vekselvis kontratenor og baryton. Han begynte sitt sangerliv som guttesopran i Sølvguttene. Fra han var ti til han var tredve var han aktiv sanger i dette koret. I 1971 startet han kammerkoret Grex Vocalis, som han fortsatt dirigerer. Fra 1983 til 1986 ledet han også Den Norske Studentersangforening. Fra 1987 til 2004 var han dirigent for Norges Ungdomskor, fra 2000 til 2003 ledet han Øystre Slidre Songlag, og sesongen 2003 / 2004 dirigerte han Sølvguttene.

Høgset er også et kjent navn på den internasjonale korscenen. Med Grex Vocalis og Norges Ungdomskor har han vunnet priser i internasjonale korkonkurranser i Italia, Spania og Tyskland. Høgset benyttes også ofte som dommer i internasjonale konkurranser.

Lørdagens konsert med Alle kan synge starter kl. 18.00. Mer om prosjektet kan du lese her.