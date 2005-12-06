Quattro Stagioni: – En jul som ikke kan kjøpes i butikken

Vokalkvartetten Quattro Stagioni inviterer til julekonserter i middelalder-ånd 14. og 15. desember kl 19.30 i Gamle Aker kirke i Oslo. Ensemblet mener selv at de har skapt en levedyktig tradisjon i jungelen av julekonserter, og opplever at publikum som ønsker seg noe annet enn eventbyråenes kjendisjul søker seg tilbake til en stemningsfull og rensende opplevelse.

Julemusikk fra virkelig gamle tider kan oppleves i Oslos eldste kirke når herrene i vokalkvartetten Quattro Stagioni sammen med sopranen Ane Carmen Roggen inviterer til ”Middelalderjul”.

–Vi ser at folk søker seg tilbake til en jul som ikke kan kjøpes i butikken, sier Scott Campbell i Quattro Stagioni. – Middelalderens julemusikk har noe i seg som befrir oss fra det kommersielle julemaset. Miraklet ved Jesu fødsel sto som et spektakulært mysterium for middelalderens europeere. De visste ingenting om ”the big bang”, men de visste at jomfruen Maria virkelig hadde født Guds sønn! Dette fylte menneskene med undring, forteller tenoren med overbevisning.

Gjennom hele musikkhistorien har man synget om Jesu fødsel og om Maria. ”Middelalderjul” begynner på 1100-tallet – da den europeiske musikken ble flerstemmig – og flytter seg noen få århundrer fremover i tid til renessansens mer sammensatte musikalske uttrykk. Gjennom reisen står historien om julenatten skarpt i fokus.

Middelalderperlen Gamle Aker kirke fra ca 1080, som er hovedstadens eldste bygning, er det perfekte rommet for denne musikken. Klangen omslutter publikum, og det vakre kirkerommet med mektige steinsøyler skaper en nesten uvirkelig atmosfære og en konsertopplevelse utenom det vanlige.

Kritikerne lot seg overbevise da ensemblet i fjor ga ut platen «Nowell Sing We» med musikken fra ”Middelalderjul”.

— Det klinger både fortrolig og fremmedartet, slik gode juleplater skal, mente Dagbladets Ståle Wikshåland. Ole-Einar Andersen i Adresseavisen satte også pris på middelalderens julemusikk:

— Stemningsfullt og troverdig. Dessuten er det komplett umulig å stresse samtidig som man lytter til dette.

”Middelalderjul” byr på musikk av sentrale komponister som Perotinus, spanjolen Morales, kosmopolitten Orlando di Lasso og engelskmannen William Byrd. I juletiden trenger vi tradisjoner, og kjente og kjære julesanger dukker også opp i gammel tonedrakt, som Michael Praetorius’ «Es ist ein Ros’ Entsprungen».

Quattro Stagioni består av kontratenor Carl Høgset, tenorene Scott Campbell og Arild Rønsen, og bassen Rolf Asser.

Ensemblet ble startet i 1987, og har i årenes løp opptrådt ved alle større festivaler i Norge samt ved festivaler i Skandinavia, Frankrike, Italia, Japan, Spania, Tyskland, Estland, Island og USA. Kvartetten har utgitt tre CD’er. Sopranen Ane Carmen Roggen er gjestesanger under ”Middelalderjul”.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Interesserte finner mer informasjon på www.quattrostagioni.no.

Billetter koster fra 150 til 200 ved inngangen, og kan også skaffes via 9305 8859.