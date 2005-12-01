Bachs Juleoratorium med barokkorkester og Oslo Chorale Selskap

Trefoldighetskirken i Oslo tilbyr flere kirkekonserter og koropplevelser i tiden frem mot jul. Søndag 11. desember er det duket for Oslo Chorale Selskap og Barokkanerne med solistene Johannes Weisser, Paul Kirby, Tone Braaten,og Ann-Kristin Jones. Fjorårets konserter var en stor suksess, da mer enn 1000 mennesker fylte kirkerommet. Konsertene markerte også korets 25-årsjubileum.

Juleoratoriet er først og fremst Johann Sebastians Bachs storslagne verk fra 1734, som lå nedstøvet i over 100 år før det igjen ble framført av Berliner Singakademie i 1857.

I dag er verket en viktig del av mange menneskers førjulstradisjoner. Det blir ikke jul før man har hørt åpningskoret klinge ”Jauchzet, frohlocket…”. Søndag 11. desember sørger Oslo Chorale Selskap og Barokkanerne for at tradisjonen blir ivaretatt.

Og det på et vis som Bach selv kanskje ville kjent seg igjen i, i følge Oslo Chorale Selskap:

— Oslo Chorale Selskap har lenge hatt en filosofi om å være tro mot fremføringstradisjoner uansett sjanger, sier dirigent Marius Skjølaas.

— En barokk fremføring av Juleoratoriet vil utvilsomt yte verket mest rettferdighet. Barokkanerne spiller på barokkinstrumenter, og det gir naturlig nok et helt annet klanglig resultat enn det dagens moderne instrumenter kan gi. Opplevelsen av «Juleoratoriet» med et kor på under 30 sangere og et barokkensemble er noe man absolutt bør få med seg.

Oslo Chorale Selskap og Barokkanerne fremførte som nevnt også Juleoratoriet til jul i fjor, til stor begeistring hos de over 1000 som fikk plass i Trefoldighetskirken.

I år får kor og orkester følge av noen av våre fremste og mest anerkjente solister: Paul Kirby, evangelist, Tone Braaten, sopran, Ann-Kristin Jones, alt, og Johannes Weisser, baryton.

Oslo Chorale Selskap ble startet i 1979 av Jon Fylling, og skal den siste tiden ha gått gjennom en omfattende musikalsk utvikling. Koret synger nå først og fremst klassisk kirkemusikk, selv omde også er svake for de norske folketonene. Våren 2003 hadde koret norsk urframføring av Antonio Lottis «Credo», og de to siste årene har deogså sunget «Dettinger Te Deum» av G.F. Händel, «Requiem» av Gabriel Fauré, «Hear my prayer» av Felix Mendelssohn-Bartholdy, «Songs of Farewell» av C. Hubert H. Parry og «Requiem» av Herbert Howells.

Oslo Chorale Selskap samarbeider jevnlig med profesjonelle solister og musikere, som for eksempel Barokkanerne. Barokkanerne er en gruppe musikere som har spesialisert seg på 16- og 1700-tallsmusikk, og flere av dem er til daglig tilknyttet ensembler som Oslo filharmoniske orkester, Den Norske Operas orkester og Kringkastingsorkesteret.

Trefoldighetskirken i Oslo

Søndag 11. desember kl. 18 og kl. 21

* Billetter: 230,-/180,-, ved inngangen, eller på www.billettluka.no /815 11 500

Mer informasjon om koret og konsertene finnes på www.ochs.no.