Kunstmusikk

Oslo Vokalensemble med to julekonserter

23.11.2005
- Red.

Det er kanskje litt tidlig å rasle med juleneket og dombjellene, men et par av årets julekonserter i hovedstadsområdet er alt på plass: Det er Oslo Vokalensemble som ønsker velkommen til god førjulsstemning i Gamle Aker kirke, med musikk av bl.a. Monteverdi, Grieg, Mendelssohn, Fauré og Nystedt på programmet.

— Årets repertoar spenner fra 1600-tallet og opp til vår egen tid, med blant annet Monteverdis ”Cantate Domino”, Griegs ”Ave maris stella”, ”Denn er hat seinen Engeln befohlen” av Mendelssohn, Faurés ”Cantique de Jean Racine” og mer moderne stykker som Nystedts ”Peace I leave with you” og K.-E. Gustafssons vakre tonesetting av Pär Lagerkvists ”Det är vackrast när det skymmer”. Selvsagt i skjønn forening med de tradisjonelle julesangene!

Det er leder i styret for Oslo Vokalensemble, Ane Alvik, som forteller dette. Hun fortsetter:

— Det knytter seg stor spenning til årets julekonsert, der vi har med oss vår nye dirigent, Reza Aghamir. Han er blant annet kjent som musikalsk leder for Gli Scapoli, State og større koroppsetninger, og som fast pianist og jam-mester på Underwater pub og på Riverside. Vi gleder oss til å presentere resultatet av vårt samarbeid med ham.

Oslo Vokalensemble er et frittstående kor med rundt tretti sangere fra Oslo-området, og har i år hatt 15-årsjubileum. Formålet er å synge all slags musikk på et høyt musikalsk nivå.

— Vi går bevisst inn for et bredt repertoar og stor variasjon, med både klassiske og nyere korverker, folkemusikk, madrigaler, Bellman, kirkemusikk, jazzlåter og underholdningsmusikk.

Blant siste års repertoar er Bruckners motetter, Grieg og Kvernos «Ave maris stella», Nordheims «Converte nos», Rautavaaras «Suite» de Lorca, Poulencs motetter for juletiden, flere av The Real Group’s arrangementer, folketoner og naturligvis julemusikk, bl.a. Jan Sandströms arrangement av «Det er en ros utsprungen».

Oslo Vokalensemble består av 40 medlemmer fra hele Oslo-området. De fleste er mellom 25 og 45, men også noen godt over 50.

— Korets målsetting er et bredt repertoar på høyt musikalsk nivå, og vi har ved siden av våre tradisjonsrike julekonserter i Gamle Aker kirke en jevn strøm av meget varierte prosjekter, sier Alvik. – Miljøet er preget av fellesskap – alle er med på oppdrag, steller i stand fester, og stiller opp når det er behov.

Julekonsert i Gamle Aker kirke:

tirsdag 13. desember kl. 19.00 og
søndag 18. desember kl. 19.00 og 21.00

Billetter kr. 150 (barn kr. 100)

Mer informasjon om konserten og Oslo Vokalensemble finner du på http://www.oslovokal.net.

