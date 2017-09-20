Bransjen

En rekke endringer for Spellemann 2017

20.09.2017
- Red.

Påmeldingen er åpnet. I tillegg til at det nå er mulig å nominere utgivelser på 10 minutter, er det også endringer i jurysystemet.

Spellemann har nå åpnet påmeldingen. Påmeldingsfristen for Spellemann 2017 er til 13. november.

De største endringer fra i fjor er i følge Spellemanns nettsider:
Minstekrav til varighet på utgivelser er endret fra 20 minutter til 10 minutter. Dette gjøres for å favne både artister som hovedsakelig utgir musikk i singelformat, og samtidsverk som tidligere har falt utenfor. Det er som tidligere unntak fra dette for Årets Spellemann, Årets Låt, Årets Nykommer & GRAMO-stipend samt Årets Musikkvideo.

Ordningen med en storjuryen utgår og ersattes av et kontrollutvalg som kun vil ta stilling til om utgivelser er plassert i riktig kategori.

Separate fagjuryer for hver enkelt klasse gjeninnføres og alle jurymedlemmer må signere habilitetsskriv etter at de har fått oversikt over alle påmeldte utgivelser i sin kategori. Det blir også fire nominerte i alle kategorier, i motsetning til i fjor da det var variasjoner.

Jurykriteriene skal også være forenklet slik at fagjuryene får større frihet til å gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene.

Påmeldingsskjema finner du her.

SpellemannSpellemannsprisen 2017storjury

Spellemann

Derfor sa mange nei til å sitte i Spellemannsjury

Juryen er ubetalt. Større arbeidsmengde og for mange kategorier å bedømme, er noe av kritikken mot årets Spellemann.

Marcus & Martinus var de yngste og Arve Tellefsen den eldste av årets Spellemenn. Begge hadde til felles at de ikke var til stede da de ble ropt opp som vinnere. (Foto: Spellemannprisen)

Hipp Spellemannpris uhipp for spellemennene

Lørdagens tv-sendte Spellemannshow har fått en mer ungdommelig og hippere profil, men hva hjelper vel det når mange av spellemennene...

Spellemann

Popularitetens pris

Spellemann har gjort flere endringer i år. Hva betyr det – og undergraver prisen sin egen verdi når den gjør...

Spellemann1

Spellemann lyttet til kritikken

Men styreleder Marte Thorsby har ingen tro på at det nå skal bli stille rundt prisen.

Anne Nørdsti vinner pris i kategorien Danseband under Spellemann 2007. Foto: Spellemann AS

Ingen pris til Dansband under årets Spellemann

Få påmeldinger i kategorien gjør at styret har vedtatt å trekke kategorien fra Spellemann 2017.

