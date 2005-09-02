Stor festkonsert for Knut Nystedt i Oslo søndag

Lørdag 3. september fyller nestoren innen norsk kormusikk 90 år. Dagen etter, søndag 4. september, er det duket for en av høstens store koropplevelser i Universitetets Aula i Oslo. Da har fire av landets ledende kor slått sine repertoar sammen for å hedre Knut Nystedt med en gedigen festkonsert i Universitetets Aula.

Korene er Det norske solistkor med diigent Grete Pedersen, Ensemble 96 med dirigent Øystein Fevang, Grex Vocalis med diigent Carl Høgset og Schola Cantorum med dirigentTone Bianca Dahl.

Alle de fire korene har på en eller annen måte en spesiell tilknytning til jubilanten, og fremfører kun verk av ham på denne konserten. Både Knut Nystedt og Kulturministeren vil være til stede på konserten.

Knut Nystedt har åpnet dører verden over for norske kor og komponister. Hans evne til å treffe utøvere og publikum har ført til at det knapt finnes et norsk kor som ikke har sunget hans musikk.

— Hvilken lykke de hadde med dirigentvalget! Uten Knut Nystedt – intet Det norske solistkor. Vi er svært takknemlig og ærbødige for hva han har gjort for Solistkoret og for Norsk Musikkliv, sier Grete Pedersen, dirigent for Det norske solistkor.

Norsk Solistforbund var en organisasjon som bestod av sangsolister som hadde hatt sin debutkonsert. I 1950 besluttet en del av disse sangerne seg for å starte et kor som fikk navnet «Det Norske Solistkor». Knut Nystedt ble korets første dirigent og hadde denne posisjonen 1950 -1990. Krav til kvalitet, til musikalsk innlevelse og et grensesprengende repertoarvalg preget arbeidet. Mengder av hans komposisjoner er uroppført av Solistkoret. Dagens arbeide er fundert på Knuts intense søken etter god musikk og dyktige sangere, i tillegg til en utstrakt turnevirksomhet hvor norsk og nordisk repertoar blir hørbart rundt om i verden.

Da Schola Cantorum ble grunnlagt i 1964 ved Institutt for musikk og teater ved UIO, var Knut Nystedt en av initiativtakerne og han dirigerte koret helt fram til 1985. Nystedt har hatt stor betydning for korets musikalske identitet og våren 1999 utgav Schola en CD viet verker av Nystedt. Scholas sangere hentes i hovedsak fra institutt for musikk og andre musikkutdanningsinstitusjoner i Oslo. Dirigenter gjennom tidene har vært Knut Nystedt, Carl Høgset, Kåre Hanken, Eirik Sørborg, og nå Tone Bianca Dahl siden 2002.

Knut Nystedt var Carl Høgsets første dirigentlærer, og Nystedts elev ble invitert til å overta som dirigent for Schola Cantorum etter at Nystedt sluttet i 1985. Alerede i 1971 startet Carl Høgset sitt eget kor Grex Vocalis, som ved flere anledninger har valgt verk fra Nystedts rikholdige repertoar. Koret har gjort en innspilling av de strålende verkene O Crux og Immortal Bach på CD’n Crux, og begge verkene fremføres på konserten den 4. september. Nystedt var også på korets repertoar da de turnerte i Japan i sommer.

— Det er klart jeg er påvirket av ham,” supplerer Høgset. – Han ble en slags mentor for meg. Knut Nystedt har den samme posisjon i norsk musikkliv som Eric Ericson har i svensk musikkliv. Det er selvsagt fordi han er vår alles ”far” eller ”bestefar” – den som gikk foran og viste at korsang kan være kunst.”

Ensemble 96 har siden starten i 1996 jevnlig hatt Knut Nystedts verker på repertoaret, og holdt også i 2003 hyllestkonserter til Nystedt. I den anledning bestilte og urfremførte koret «Jesu sieben Worte», som står på programmet den 4. september. Dette stykket er sammen med en rekke andre hittil uinnspilte verker av Knut Nystedt også å finne på Ensemble 96s nye CD, «Immortal Nystedt», som lanseres i forbindelse med komponistens 90-årsdag.

25. august i år ble Knut Nystedt av H.M. Kongen forfremmet og utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv.

Knut Nystedt verker spilles verden over, og han har vært gjestende dirigent ved flere amerikanske universiteter.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Program for konserten, søndag 4. september i Universitets Aula, klokken 18:

Immortal Bach Alle kor, dir. Grete Pedersen

I will praise Thee, O Lord Grex Vocalis, dir. Carl Høgset

Peace I leave with you

Sancta Maria ( damekor )

Get you up

Thou, O Lord Grex Vocalis og Schola Cantorum, dir. Tone Bianca Dahl

Neslandskyrkja Schola Cantorum, dir. Tone Bianca Dahl

Jeg er verdens lys (damekor)

If you receive my words

pause

The Word became Flesh Ensemble 96, dir. Øystein Fevang

Jesu sieben Worte

Jerusalem Det Norske Solistkor, dir. Grete Pedersen

O Crux Alle kor, dir. Carl Høgset