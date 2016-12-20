Kunstmusikk

Geir Bergkastet ny administrerende direktør i Operaen

Publisert
20.12.2016
Skrevet av
- Red.

Bergkastet kommer fra stillingen som direktør ved Høgskolen i Lillehammer. Han vil tiltre stillingen 1. august 2017.

Det ble tidligere i høst kjent at nåværende direktør Nils Are Karstad Lysø slutter sommeren 2017.

Styret i Den Norske Opera & Ballett har tirsdag ansatt Geir Bergkastet som administrerende direktør fra 1. august 2017.

Bergkastet kommer fra stillingen som direktør ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært administrerende direktør i Oslo Kino AS, og direktør ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Hans karriere startet ved Statens Teaterhøgskole. Bergkastet har vært styreleder for Sentralen, Dansens Hus og Teater Manu, og har for tiden styreverv i NRK og Sparebankstiftelsen DNB.

– Den Norske Opera & Ballett er blant landets mest interessante virksomheter. Operaen huser kollektive kunstarter, og jeg har søkt jobben fordi jeg liker å forene krefter. I tillegg har jeg ønsket meg tilbake til kulturfeltet. Sammen med de kunstneriske lederne og alle de andre medarbeiderne ser jeg frem til å bygge videre på suksessen i det nye operahuset, sier Geir Bergkastet i en pressemelding.

Den Norske Opera & BallettdirektørGeir BergkastetOpera

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Nils Are Karstad Lysø

Nils Are Karstad Lysø slutter som operadirektør

Lysø fratrer etter eget ønske stillingen som leder for den Norske Opera & Ballett sommeren 2017.

Operaen i pluss første halvår

Men ble ikke belønnet med økte statlige overføringer. Økning fikk heller ingen av de andre kulturinstitusjonene som sliter med pensjonskostnader.

Operaen i pluss første halvår

Men ble ikke belønnet med økte statlige overføringer. Økning fikk heller ingen av de andre kulturinstitusjonene som sliter med pensjonskostnader.

Linda Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Kulturministeren må svare om ønsket økt bruk av midlertidige stillinger for Operasolistene

Hege Haukeland Liadal (AP) tar opp spørsmålet om faste stillinger ved Den Norske Opera og Ballett i neste ukes spørretime...

Operaen

Vil kutte tidligpensjon

Regjeringens forslag om å kutte tidligpensjonen i Den Norske Opera & Ballett kommer nå på høring.

Roar Gulbrandsen, Auditorium AS

Generasjonsskifte i Rockefeller-ledelsen

Roar Gulbrandsen, daglig leder i selskapet bak scenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene, slutter etter 25 år.

Hilde Holbæk-Hanssen får Fegerstens musikkpris

Prisen er på 250 000 kroner. En rekke komponister og musikere får også stipend fra stiftelsen.

TONO stanser alle utbetalinger til Russland

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utbetalinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors’...