Dobbel dose ny musikk på lørdag

Det blir dobbel dose med ny og improvisert musikk i hovedstaden lørdag 29. november. Da kan du både oppleve konsert med NING i Fritt Fall-serien på Blå, og kremen av norske og utenlandske improvisasjonsmusikere i konsertserien Ilimo, som av alle ting står for Improvisert Lyd I Møblerte Omgivelser (!). NING vil også opptre på Parkteatret i Oslo onsdag, da i regi av Ny Musikk Oslo.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Den kammermusikalske trioen NING består av Tora Ferner Lange (fløyte), Maja Bugge (cello) og Erik Dæhlin Schwensen (slagverk). Trioen har siden sine første produksjoner bestilt og urframført verk av sentrale norske komponister som Eivind Buene, Lars-Petter Hagen og Henrik Hellstenius. Av forestillinger kan nevnes «Kill Your Darlings», som forente tekst, ny musikk og romdesign, og musikkperformancen «Baby Music and Blood Showers» på Blå, våren 2002.

NING har gjort forestillinger i samarbeid med komponister, forfattere og regissører, og har i den forbindelse initiert ny musikk, ny tekst og nye fremføringformer. Sommeren 2003 mottok trioen bestillingsverk av Michael Finnissy (Storbritannia) og Gérard Pesson (Frankrike), som nå skal urfremføres. Verk av blant andre Wolfgang Rihm, Sylvano Bussotti, Paul Swoger-Ruston og Morton Feldman står også på programmet.

— Selv om dette i stor grad er konserterende musikk, vil hvert enkelt stykke gjennom bruk av musikernes plassering, bevegelser, lyssetting og den helhetlige konteksten settes inn i en romlig og visuell ramme, uttaler Ny Musikk Oslo, som arrangerer konserten på Parkteatret onsdag 26.november.

NING lager lager også vei i vellinga på Blå førstkommende lørdag, da med konsertserien Fritt Fall som arrangør. Ning vil under denne konserten være forsterket med slagverkeren Amund Sjølie Sveen. Ideen med Fritt Fall-serien er å være en lekgrind for utøverne, der man skal presentere musikk i støpeskjeen, improvisert musikk og musikere i nye samarbeid og konstellasjoner.

Denne konserten begynner klokken 14, og bare halvannen time senere braker det løs i møbeldesigner Peter Opsviks lokaler i Pilestredet 27H i Oslo. Det er konsertserien ILIMO – som altså står for Improvisert Lyd I Møblerte Omgivelser – som inviterer til konsert i tre avdelinger, med innslag av David Stackenäs (gitar)og Paal Nilssen-Love (trommer), SPUNK og Fe-Mail-musiker Hild Sofie Tafjord med solo elektronikk-sett, og Ingebrigt Flaten og John Edwards i duett over hver sin kontrabass. Det er inngang til bakgården fra St. Olavs gate, og konserten vil begynne presis kloken 15.30.

— Jeg tror nok at de mest iherdige kan rekke begge deler på lørdag, sier Anders Eggen, som er daglig leder i Ny Musikk. – I hvert hvis de løper.