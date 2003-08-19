Paal Nilssen-Love i fri utfoldelse

Trommeslager Paal Nilssen-Love er aktuell med to konserter neste uke. Mandag 25. august stiller han på Blå med ingen ringere enn Bjørnar Andresen og Bugge Wesseltoft, i anledning en opptreden med den plateaktuelle trioen Sam’sara. Alt dagen etter skal han også i aksjon med en friimprovisasjonsduo med gitarist David Stackenäs under studentfestivalen i Oslo, som tok til 11. august. I tillegg er den hyperaktive musikeren også klar med enda en plate: en duo-CD med Håkon Kornstad på Smalltown Supersound. Og samtidig høster han kjempeanmeldelser for det nye albumet til Atomic.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Paal Nilssen Love var «Artist in residence» på fjorårets Moldejazzfestival, der han endte opp med å gjøre hele ni konserter i forskjellige konstellasjoner. Han regnes definitivt som en av de ledende yngre jazzmusikere i Norge. og vant også nylig Kongsberg jazzfestivals store musikerpris sammen med Håkon Kornstads trio. I 2001 sto han bak solo-CDen «Sticks & Stones» på SOFA, som var første gang en plate utelukkende med trommespill ble utgitt her hjemme.

Nilssen-Love har så langt vært med på i overkant av 35 CD-innspillinger, og var nylig aktuell med et nytt prosjekt som fant sted på Oslo Jazzfestival, der de to gruppene Scool Days og Atomic ble spleiset sammen til et åttemannsband. I tillegg er han aktuell med ny duo-CD med Håkon Kornstad på Smalltown Supersound med tittel «Schlinger».

Mandag neste uke vil Nilssen-Love opptre sammen med Bugge Wesseltoft og Bjørnar Andresen på Blå, da under navnet Sam’Sara. Bjørnar Andresen regnes som en nestor i norsk jazz, spesielt innenfor fri improvisasjon. Siden slutten av sekstitallet har han spilt med størrelser som George Russel, Jan Garbarek og Terje Rypdal, før han startet Finnerud Trio sammen med Svein Finnerud.

— Bjørn Andresen må vel regnes som en legende i Norge og en som den yngre del av norsk jazz har tatt til seg som en slags farsfigur, sier Nilssen-Love selv om mannen.

Med seg får de Bugge Wesseltoft på piano og prophet synth. Bugge Wesseltoft startet sitt band New Conception of Jazz i 1996, og har siden turnert verden rundt med dette. Han spiller årlig over 50 konserter utenfor Norge med sin blanding av elektronisk musikk og jazz, og er også kjent for sitt langvarige samarbeid med Sidsel Endresen, som har resultert i tre plater og to spellemannspriser.Han driver også selskapet Jazzland Recordings, der vi finner artister som Eivind Aarset, Audun Kleive, Wibutee, Beady Belle, Atomic, Jon Balke og Mari Boine.

Sammen har disse tre spilt inn platen «Sam´sara», som Nilssen-Love omtaler som «en moderne pianotrio-plate med utelukkende frie improvisasjoner». Sam’sara spilte på årets Kongsbergjazz festival med stor suksess, og albumet vil foreligge på Jazzland accoustics i slutten av måneden.

Alt kvelden etter vil hyperaktive Nilssen-Love også spille på Oslo Studentfestival, da med den svenske gitaristen David Stackenäs. De har spilt sammen som duo flere ganger, men har nå bestemt å gjøre det til et jevnt samarbeid. Begge har tidligere opptrådt i Christer Bothen Acoustic Ensemble, som gav ut CD «Seven Pieces» i 2001. Stackenäs var i 2000 ute med sin første soloplate for gitar, noe som også var første gang i Sverige og Skandinavia. CDen «The Guitar» var utgitt på Häpna, og mottok i følge Nilssen-Love meget bra kritikker i både inn- og utland, især utenlandske tidskrifter der tradisjonen for sologitar-improvisasjon er lengre og mer utbredt. Stackenäs er tidligere kjent for det norske publikummet for sitt virke i gruppen Tri-dim med Kornstad og Zach, og i tillegg er han i Sverige aktiv medspiller til Mats Gustafssons Nu ensemble, som inkluderer improvisatører fra hele Europa´s toppsjikt, så som Paul Lovens, Axel Dörner og Wilbert de Joode.

Paal Nilssen-Love er som nevnt også aktuell med ny duo-CD med Håkon Kornstad på Smalltown Supersound med tittel «Schlinger». Han skal også gjøre flere større konserter og turneer i Europa med Scorch Trio (Björkenheim, Håker-Flaten), School Days, A.D. Trio (som utvides med bl.a. Thurston More og Jim O`Rourke), Frode Gjerstad Trio, Atomic og Kornstad Trio, og vil dessuten opptre i USA med FME, bestående av Ken Vandermark og Nate McBride.

Atomics nyeste album, «Boom Boom», ble tirsdag anmeldt av en meget begeistret Terje Mosnes i Dagbladet, som ikke nølte med å gi utgivelsen instant klassiker-status. «Ikke siden Garbarek-Stenson-kvartettens glansdager på 70-tallet har et svensk-norsk jazzsamarbeid antatt en sånn popularitet som Atomic er i ferd med å oppnå. «Boom Boom» vil befeste dette ytterligere», skriver Mosnes blant annet, og legger til: «Ekkoet av både Blue Note-groove, Miles Davis’ klassiske 64- 68-kvartett, 80-tallets Masqualero og friformjazz synger i lytteren. Her er suverene soli, unisone blåserlinjer og kollektiv improvisasjon i fullt monn, holdt sammen av sterke melodiske strukturer og utført med en dynamisk presisjon som gjør hvert eneste forløp spennende. Moderne, ekspressiv jazz fra øverste hylle, og en euro/amerikansk jazzklassiker av nobleste sort.»