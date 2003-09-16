Autunnalefestivalen med japansk fokus

I dag begynner Autunnalefestivalen i Bergen, som er en av landets ledende arenaer for samtidsmusikk. Fra 16. til 21. september blir det konserter, dans, musikkteater, performancer, installasjoner, forelesninger og workshops av og med norske og utenlandske kunstnere. Årets festivalkomponist er japanske Karen Tanaka, som står på programet når BIT20 Ensemble åpner festivalen tirsdag kveld. Festivalen vil videre presentere verker av bl.a. Øivind Brandsegg, Asbjørn Schaathun, Sven Lyder Kahrs og Knut Vaage.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Åpningskonserten i Teatergarasjen klokken 20 i kveld er med byens eget høyprofilerte samtidsensemble: Ensemble BIT 20. Under ledelse av den amerikanske dirigenten Jeff Milarsky reiser Bit 20 senere denne uken på turne til sør-Europa. Ensemblet vil her presentere et utvalg av sitt turnéprogram, med verker av nordiske komponister som Asbjørn Schaathun (N), Bent Sørensen (DK), Kaija Saariaho (SF) og Magnus Lindberg (SF). I tillegg vil Bit 20 Ensemble også fremføre et verket «Frozen Horizon» av årets gjestekomponist: japanske Karen Tanaka.

— Tanaka er født i 1961, og regnes nå som en av Japans ledende komponister, forteller Autunnale-leder Morten Eide Pedersen. – Hun har i flere år vært bosatt i Europa, der hun blant annet har arbeidet ved IRCAM og studert under Luciano Berio. For tiden er hun Visiting Guest Professor ved UCSB i California.

Han beskriver Tanakas stil «som en forening av en kontemplativ østlig musikk og det klanglige raffinement som vi gjerne forbinder med fransk impresjonisme», for øvrig også med aktiv bruk av elektronikk.

Verker av Tanaka vil bli fremført også på konsertene på fredag og søndag. På fredagen urfremføres også Autunnales bestillingsverk hos Karen Tanaka av fiolinisten Annar Follesø og pianisten Helge Kjekshus. Tanaka vil gjennom hele uken undervise komposisjonsstudentene ved Griegakademiet.

I Studio Bergen i kveld blir det en forestilling kalt «EGGS», der vi finner to av musikerne fra kritikerroste Krøyt, perkusjonist Øyvind Brandtsegg og gitarist Thomas Dahl, sammen med bandets videokunstner Atle Ramsøy-Halle. Brandtseggs bruk av elektronikk i Krøyt har vakt berettiget oppmerksomhet, og her tar de tre medlemmene prosjektet enda videre. Improviserte lyder og bilder kvernes gjennom computere, og kastes tilbake i det energiske samspillet, heter det i en Autunnales egen forhåndsomtale.

Brandtsegg vil også gjennom uken holde kurs på BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) i programmering i såkalt Csound for musikere, komponister og billedkunstnere. Alt i ettermiddag kan interesserte også få med seg installasjonen «Heimat – L’Altrui Scale» på Kunsthøgskolen i C. Sundtsgt.Denne omtales som «en vakker fremstilling av betraktninger over hjemstavn og hjemløshet i vår mangfoldige og omskiftelige samtid», der en lerretssirkel med diameter 9 meter danner et omskiftelig betraktningsrom rundt betrakteren, i takt med de skiftende bildene og lyd- og musikkommentarene. Dette er et samarbeid mellom italienske Conservatorio G. Tartini-Trieste, tyske Fachhochschule Bielefeld og Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Akademiet.

Videre konserter denne uken omfatter «Bits/Emotion», en skoleforestilling for ungdomstrinnet med innslag av video, performance,slagverk og elektronikk. Thomas Mjøs, Kai Svestad, Amund Sjølie Sveen, foredrag og performance med Kim Cascone, en av glitch-estetikkens frontfigurer, samt nye verker og prosjekter for fiolinisten Victoria Johnson, med Øyvind Brandtsegg, Knut Vaage, Sven Lyder Kahrs, samt verker av Arne Nordheim og Henrik Hellstenius. Den samme Cascone dukker også opp i multimediaforestillingen «Cracker» onsdag, der Frode Thorsen, Gitte Bastiansen, Trond Lossius og Gisle Frøysland er videre medvirkende.

Torsdag inntar Bergens Filharmoniske Orkester Grieghallen med det de kaller sentrale verker fra samtidsmusikkens kanon, med Gunilla Süssmann som solist. På Studio Bergen presenteres nye talenter på på vei mot elektronikaens hovedscener: Sten Ove Toft, Bad Bikini (Tom Mæland) og Anders Gjerde (fra Stavangerduoen Lyd). Samme sted opptrer ledende navn fra Oslos fri-impromiljø fredag, idet Ingar Zach, Tonny Kluften og Ivar Grydeland vil opptre sammen med den engelske keyboardisten Pat Thomas. Lørdag viser Verdensteatret sin prisbelønte og kritikerroste forestilling «Tsalal» i BIT Teatergarasjen, mens Cikada vil stå for en «late night»-presentasjon av Morton Feldmans særegne musikk. Og søndag blir det påny japansk fokus, der verker av Karen Tanaka, Kazuo Fukushima og Toshio Hosokawa blir satt opp mot stykker av James Dillon og Asbjørn Schaathun.

— Både Teatergarasjen og Studio Bergen er spennende visningsrom av Black Box-typen, som gir maksimal fleksibilitet i forhold til presentasjonsform og rigg. Dette passer godt til årets varierte og tverrfaglige program, som spenner fra tradisjonelle konserter, via improvisasjon og elektronika til multimediale rom, uttaler Eide Pedersen.

Mer utfyllende informasjon finner du på nettstedet www.autunnale.no