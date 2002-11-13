Autunnalefestivalen med Bibalo-fokus

Under Autunnalefestivalens andre dag kan musikkinteresserte i Bergensområdet velge mellom tre forestillinger. I tillegg til ungdomsforestillingen «Kill Your Darlings» på dagtid, vil Cikada-leder Kenneth Karlsson opptre med stykker av bl.a. Per Nørgaard, Rolf Wallin og Asbjørn Schaathun. I Gunnar Sævigs sal blir det fokus på den jubilerende komponisten Antonio Bibalo, hvis verk «Autunnale» fra 1968 har gitt navn til festivalen.

I BITs lokaler i Teatergarasjen blir det klokken 13 gratis skolekonsert for ungdomskoletrinnet med NINGensemblet, der handlingen spinner rundt en kvinnelig hvermansen-karakter som forsøker å gripe noen sannheter om livet i møte med en gymsal og tre musikere i et remikset samtidsmusikklandskap. Hun får hjelp av Sarah Cane, Klovner i Kamp, Tsjekhov, Prøysen, T.S Eliott og Big Brother. Publikum bombarderes med myke skumgummiballer, tunge rytmer og humoristiske pling-plongstykker med anstrøk av kung fu. Ensemblet sikter like over hodet på «fjortenåringer» i verste famlealder. Verden er både smertefull og morsom, og det finnes områder i kunsten som klarer å favne noe av det store ukjente.

«Kill your darlings (II)» er en skoleforestilling for ungdomsskolen produsert i samarbeid med Autunnale og Rikskonsertene.Musikken er komponert av Lars Petter Hagen, Eivind Buene og Kaija Saariaho. Musikere er Maja Bugge (cello), Tora Ferner Lange (fløyte) og Erik Dæhlin Schwensen (slagverk). Runar Hodne har regi, mens Dagny Drage Kleiva står for scenografi og lysdesign. Lars Petter Hagen er ansvarløig for den musikalske bearbeidingen.

Konserten gjentas også torsdag. Per 11. november var det over femti påmeldte til onsdagkonserten, og over 200 til torsdagskonserten.

Teatergarasjen er også åstedet for forestillingen «Man-Piano-Tape» med Kenneth Karlsson, som vel er mest kjent som pianist og leder for det profilerte norske samtidsensemblet Cikada. Han fikk Spellemann-prisen for solo-CD’en «Sofferte onde serene» i 2001. Han har spilt konserter over hele Europa, og i USA, Mexico, Kina og Russland. Han har gjennom mange år samarbeidet nært med mange norske og utenlandske komponister, inkludert James Dillon, Arne Nordheim, Rolf Wallin, Sven-David Sandstrøm, Tan Dun og Tristan Murail. Han har i tillegg samarbeidet med norske jazz-musikere/komponister som Jon Balke, Sidsel Endresen, Morten Halle og Bugge Wesseltoft. Samspillet mellom elektronikk og utøver er sentralt på denne konserten, som starter klokken 19.30.

Program:

* Per Nørgaard: Grooving (1967)

* Rolf Wallin: 7 imperativer (2002)

* Franco Evangelisti : Prosezione sonore (1955)

* Asbjørn Schaathun: Stravinskij goes Bach and Schaathun goes Frescobaldi (urfremføring)

* Luigi Nono: Sofferte onde serene o (1976)

Klokken 19.30 blir det også konsert i Gunnar Sævigs Sal, der Autunnalefestivalen i samarbeid med Bergen Kammermusikkforening og Griegakademiet setter fokus på komponist Antonio Bibalo, som ble født i Trieste i Italia 1922. Sommeren 1956 kom Bibalo på ferie til Larvik. Der slo han seg ned, og er blitt boende siden, og han ble norsk statsborger i 1967. Bibalo har en stor og allsidig produksjon. Han har en utviklet sans for dramatisk musikk, og en viktig del av hans verker er skrevet for scenen; operaer og balletter. Bibalos øvrige produksjon er for en stor del ren instrumentalmusikk.

Blant disse kan nevnes to klaverkonserter og to symfonier. For hans eget instrument, klaveret, finnes flere sonater og en suite. Av kammermusikk bl.a. «Autunnale» (1968), som senere gav navn til denne festivalen.

— Bibalos betydning for vårt lands musikkliv er stor, først og fremst fordi han har tilført det norske repertoaret en rekke betydelige scenemusikalske verker, men også fordi han representerer en universell, men dypt personlig stil ubundet av stilistiske moteretninger. For denne innsatsen ble han i 1991 slått til Ridder av St. Olav 1. klasse og mottok deretter Lindemanprisen i 1992, sier Morten Eide Pedersen.

Medvirkende på denne forestillingen er Anders Brunsvik (klaver), Gro Sandvik (fløyte), Einar Røttingen (piano), Janne Johansson (kontrabass) og Edvin Østvik (slagverk)

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Program:

* Antonio Bibalo: Sonate nr.1 for solo klaver (in due movimenti)

* Antonio Bibalo: Sonate for solo fiolin

* Antonio Bibalo: Sonate nr. 2 for solo piano – «La notte»

* Antonio Bibalo: Autunnale (for fire instrumenter)