Borealis – ny festival for samtidsmusikk og tilliggende kunstformer

18.09.2003
- Red.

Festivalene Autunnale og Music Factory slår seg sammen til en ny internasjonal festival for samtidsmusikk og tilliggende kunstformer. Første festival vil arrangeres 22.-28. mars 2004, og vil få navnet Borealis. Festivalen bygger videre på Autunnales og Music Factorys profil og publikum, og vil i løpet av vinteren ansette en festivalsjef. – Det er et mål at festivalen får større oppmerksomhet, og større nasjonal og internasjonal resonans, hter det i en felleserklæring fra interimstyret.

Music Factory ble etablert i Bergen 1986 som et tilskudd og en kunstnerisk korreks til de mer konvensjonelle Festspillene. Autunnalefestivalen ble opprettet i 1993 i kjølevannet av Nordlydfestivalen, som ble avholdt i Bergen i 1992.

Norsk Kulturråd og Bergen Kommune har vært viktige støttespillere for å samle de to festivalene. Dette for å samle de økonomiske, administrative og kunstneriske ressursene og skape bedre vilkår for profesjonell kunst.

I en overgangsfase er det satt ned et interimstyre på fem personer. Interimstyret består av direktør Erling Dahl Jr. fra Troldhaugen som styreleder og to representanter fra henholdsvis Autunnale (styreleder Morten Eide Pedersen og André Stene Johnsen) og Music Factory (styreleder Geir Johnson og Stein Olav Henrichsen).

Borealis vil etableres etter modell fra Ultimafestivalen i Oslo når det gjelder eierstruktur. Festivalen vil invitere inn profesjonelle produksjonsmiljøer i Bergen som medlemmer og eiere. Det etableres et representantskap hvor medlemmene velger et styre som vil ha det formelle ansvaret for gjennomføringen av festivalen og som ansetter festivalsjef på åremål. Der opprettes et kunstnerisk råd med 3-5 medlemmer hvorav minst én skal hentes fra utlandet.

I løpet av vinteren vil styret ansette en festivalsjef. Den nye festivalen presenterer samtidsmusikk med tilliggende kunstformer og bygger videre på Autunnale og Music Factorys profil og publikum. Målgrupper for festivalen er det generelt kunstinteresserte publikummet som vi søker å øke gjennom et bredt spekter av kunstformer og uttrykk. Festivalen ønsker også å formidle profesjonell og god kunst til barn og unge.

Program for festivalen vil presenteres av den nye festivalsjefen.

— Det er et mål at festivalen får større oppmerksomhet og større nasjonal og internasjonal resonans slik at festivalen også tiltrekker seg et nasjonalt og internasjonalt publikum, heter det i en pressemelding Ballade har mottatt torsdag.

Dermed ser det ut til at årets utgave av Autunnalefestivalen også blir den siste. Årets festivalkomponist er japanske Karen Tanaka, mens BIT20 Ensemble, Cikada og Verdensteateret er blant de medvirkende. Festivalen vil løpet av inneværende uke presentere verker av bl.a. Øivind Brandsegg, Asbjørn Schaathun, Sven Lyder Kahrs og Knut Vaage. Du kan studere programmet i detalj ved å gå til denne nettsiden.

