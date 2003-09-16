Autunnalefestivalen og musikkteknologi: En begivenhetsoversikt

Musikkteknologi er en av Autunnalefestivalens røde tråder: fra improvisasjoner med elektronikk og video, til integrering av tradisjonelle instrumenter og elektroniske lydtepper. Programmet har i år flere forestillinger og workshops som tar opp dette, og BEK – Bergen Elektroniske Kunstsenter – bidrar med sine resursser, både på produksjonssiden og med kunstnerisk medvirkning i blant annet det tverrfaglige prosjektet «Cracker». Her kan du studere hele ukens festmeny for feinschmeckere.

Autunnale og musikkteknologi: En begivenhetsoversikt

16. september: EGGS, Studio Bergen kl. 22.00:

Bak EGGS finner vi de to musikerne i velkjente KRØYT (perkusjonisten Øyvind Brandtsegg og gitaristen Thomas Dahl), sammen med bandets videokunstner Atle Ramsøy-Halle. Brandtseggs bruk av elektronikk i Krøyt har vakt berettiget oppmerksomhet, og her tar de tre medlemmene prosjektet enda videre. Improviserte lyder og bilder kvernes gjennom computere, og kastes tilbake i det energiske samspillet. Brandtsegg vil også gjennom uken holde kurs på BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) i programmering i Csound for musikere, komponister og billedkunstnere.

17. september:

Forelesning av Kim Cascone, Kunstakademiet i Bergen kl. 13. 00:

Også innenfor kunsten er den perfeksjonismen som teknologien bidrar med, en utfordring. Blir den for glatt og perfekt? Og når teknologien svikter i avgjørende øyeblikk, blir da kunsten ødelagt eller gir det en større uttrykkspallett? I musikalsk elektronika og multimediekunst har teknologien svakheter og uforutsigbarhet åpnet nye estetiske verdener. Kim Cascone vil i denne forelesningen gå nærmere inn på dette utfordrende temaet. I samarbeid med KiB, BEK og TEKS.

Fiolinelektronisk reise med Victoria Johnson, BIT Teatergarasjen kl. 20:00: Victoria Johnson er fiolinist i strykekvartetten Ametri og duoen Kyberia, og presenterer her sitt nyeste prosjekt: En reise i elektronikkens historie fra 80-tallet og fram til dagens levende elektronikk. Fiolinisten og komponistene skaper sammen nye lydlandskaper der menneske og maskin smelter sammen. Det har skjedd kvantesprang i den teknologiske utviklingen fra Nordheims bruk av ekko i «Partita für Paul» til de særegne rytmiske og

klanglige behandlingsmåter i Brandtseggs og Vaages computerbaserte musikk.

Urfremføringer av Knut Vaage, Øyvind Brandtsegg og Sven Lyder Kahrs. Verker av Arne Nordheim og Henrik Hellstenius.Øyvind Brantsegg medvirker selv på vibrafon, live elektronikk og programmering.

Kim Cascone + Cracker, Studio Bergen, kl. 22:00:

Første del av konserten er med Kim Cascone. Cascone har en mangfoldig bakgrunn som synthtekniker. Han har redigert musikk til David Lynchs filmer, etablert San Franciscos første ambient music-label, i tillegg til å ha designet lydsystemer for videospill og ellers arbeidet med «cutting edge»-musikkteknologi. Gjennom en fartstid på over tjue år i bransjen har han deltatt i den elektroniske musikkens utvikling på nært hold.

Andre halvdelen er Cracker. Cracker en ramme for improvisasjon mellom fire utøvere der elektronikken danner et nett av muligheter og forbindelser mellom dem. Samspillet blir et komplekst prisme der den enkeltes handlinger brynes både mot de andres uttrykk og mot de andres reaksjoner på egen fortid. Resultatet blir en vev av lyd, dans og video, med mange lag og mange parallelle tids-og romdimensjoner. Med Frode Thorsen: fløyter, elektronikk, Gitte Bastiansen: dans, sensorstyring av elektronikk, Trond Lossius: live lydprosessering og Gisle Frøysland: live videoprosessering

18. September: Breaking News, Studio Bergen kl. 22:00:

Autunnale presenterer tre unge musikere som på hver sin måte utfordrer de musikalske grensene. Sten Ove Toft serverer eksperimentell elektronisk musikk som også skal gi lytterne en fysisk opplevelse. Fra scenen foregår det digitale og analoge trefninger mellom et arsenal av teknologisk utstyr fra forskjellige tiår.

Bad Bikini, alias Tom Mæland, jobber denne kvelden med en serie tekniske lydforsøk. Lydkildene er rå og in-tonale, og arbeidet er prosessorientert i stedet for en komposisjon med harmonier. Anders Gjerde er en del av lydmiljøet for eksperimentell musikk i Stavanger. I duoen LYD har han sammen med Pål Asle Pettersen stått for en rekke installasjonsarbeider og konserter. På egen hånd lager Gjerde musikk som gjerne tar utgangspunkt i «funnet» lyd, som omgivelsesopptak, manipuleringer av kassettspillere osv..

20. og 21. september: Verdensteateret: TSALAL, BIT Teatergarasjen, kl. 21.00:

Etter flere års fravær kommer Verdensteatret nå tilbake til Bergen. Direkte fra et 3 ukers opphold på Grønland i forbindelse med et kommende prosjekt. I Bergen skal de nå vise performancen «Tsalal» under Autunnale 2003 i Teatergarasjen. «Tsalal» er allerede vist flere steder i Europa i ulike kontekster og skal direkte videre til Island og Beograd. «Tsalal» er et verk som kan oppleves som et musikkstykke, et levende

tredimensjonalt maleri eller begge deler på en gang. Verdensteatret foretok i mai 2001 en reise gjennom Ukraina, over Svartehavet og ned til Istanbul. «Tsalal» er en ferd. En ferd som går gjennom mange plan samtidig. Grensene mellom meningsbærende språk – musikk/støy – krysses. De audielle effektene spenner over hele registeret fra lette forvrengninger til total transformasjon. Teknologien blir et poetisk redskap for å uttrykke følelsen av reise/ferd, ord og bilder som man bare får med seg fragmenter

Andre workshops med musikkteknologi under festivalen:

Heimat L¹altrui Scale; installasjon, Kunsthøgskolen avd. Kunstakademiet, C. Sundtsgt, kl. 10-15, 15. til 19. september:

En vakker fremstilling av betraktninger over hjemstavn og hjemløshet i vår mangfoldige og omskiftelige samtid. En lerretssirkel med diameter 9 meter danner et skiftende betraktningsrom rundt deg, i takt med de vekslende bildene og lyd- og musikkommentarene. Et samarbeid mellom Conservatorio G. Tartini-Trieste (IT), Fachhochschule Bielefeld (BRD) og Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Akademiet.

Bits/Emotion, Skoleforestilling for ungdomsskoletrinnet, BIT Teatergarasjen, 17. – 18. september:

«…en surrealistisk leilighet. En fragmentert virkelighet. Musikk for slagverk, ballonger og elektronikk. Levende bilder fra filmhistoriens klassikere, dataspill og abstrakte kortfilmer…» Det hele satt sammen til en utfordrende og underholdende multimediaforestilling med sine skråblikk på verden rundt oss og vår nære fortid. I motsetning til den ofte meningsløse underholdningsvirkeligheten som ungdom møter gjennom media, er fragmentene i «Bits/Emotion» valgt ut fra at de er viktige. Selv om formen er lik, er innholdet annerledes: Holdning kontra underholdning. Medvirkende: Andreas Mjøs: slagverk, ballonger, elektronikk, film; Kai R. H. Svestad: slagverk, ballonger, elektronikk; Amund Sjølie Sveen: Slagverk, performance, elektronikk, ballonger.

Musikkteknologi settes dessuten i disse dager under lupen flere hos flere av nodene i PNEK-nettverket: TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter) har besøk av elektronikanestor Kim Cascone fra San Fransisco, et av verdens ledende navn innen «glich-estetikken» og lydmannen bak flere av David Lynchs filmer. Onsdag går startskuddet for NOTAM-forum, med en paneldebatt om Musikkteknologi og utdanning.