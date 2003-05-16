Music Factory: En uke med pek og overrskelser

Torsdag 15. mai åpnet historiens aller siste utgave av samtidsmusikkfestivalen Music Factory, som til neste år slår seg sammen med Autunnalefestivalen. Regnebuen Barneorkester hadde øvd inn et nytt stykke til åpningen, sammen med årets festivalkomponist Julio Estrada. Music Factory varer frem til torsdag 22. mai, og kan denne helgen bl.a. by på opplevelser med BIT20 Chamber, Griegakademiets Sinfonietta og kirkeliturgi med festpilldikter Ragnar Hovland, samt havpiknikk uti de små timer, med bl.a. Kjell Askildsen, Julio Estrada, Nils Økland, Sigbjørn Apeland og Kaptein Kaliber.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Bergens Tidende omtaler gårsdagens åpningskonsert som en «merkeligmunter urpremiere». Julio Estrada gav selv følgende forklaring på hvordan han hadde gått frem for å instruere barna: – Jeg har fått dem til å utforske instrumentene og lydene de kan lage. Lyden av regn, lyden av trafikk, kanskje. Dette er små barn, fra sju til tretten år. Men de er åpne og intelligente. Mens vi holdt på, ville de bare vite hvordan det skulle ende.

Under åpningen medvirket også de brasilianske musikerne Chico Mello og Fernanda Fareh, samt forfatteren Ragnar Hovland. Og den samme Hovland skal i ilden igjen alt i dag, og da som intet mindre en liturg under et arrangement i Bergen Domkirke klokken 22.00. Her vil han få følge av Sigbjørn Apeland på fri-impro-orgel, og John Hegre med oppmikket orgel, effekter og elektronikk.

Tidligere på kvelden, i Kinasamlingen på Kunstindustrimuseeet, opptrer BIT20 Chamber med stykket «Acte d`occupation» av Cristophe Meierhans, samt en urfremføring av Ruben Sverre Gjertsen. Samme sted vil Griegakademiets Sinfonietta spille verk av komposisjonsstudentene ved Griegakademiet.

På selve nasjonaldagen tar Music Factory en pustepause,før de vender grusomt tilbake med en svært så innholdsrik tur til funkissiloen i Vaksdal med motorfergen Skånvik, der Ragnar Hovland skal være kaptein og oppleser. Også Kjell Askildsen skal holde opplesning, mens Chico Mello og Fernanda Farah igjen bidrar med eksperimentell samba. Det blir videre innslag med cellist Rohan De Saram fra Ardittikvartetten, felespiller Nils Økland og sanger Berit Opheim.

Stefano Scodanibbio vil underveis bidra på kontrabass, Christophe Meierhans skal stå for laptopimprovisasjon til motordrone, Sigbjørn Apeland vil traktere trøorgel, mens Kaptein Kaliber trår til med en såkalt «klirrekoppinstallasjon». Festspillkomponist Julio Estrada vil denne dagen vise seg som sanger, mens Den italienske Baccalaogeriljaen og Tamilsk Kokkelaug lager mat. Billetter koster bare 50,-/70,-, med familiebillett for sympatiske kroner 100.

Nicholas H. Møllerhaug, som samen med Øyvind Torvund er årets festivalsjef, uttaler til Bergens Tidende at årets festival peker fremover, også når Music Factory avvikles som selvstendig festival til neste år.

— Dette er en kanskje en forsmak på profilen når vi fra neste år slås sammen med Autunnale-festivalen. Men det er viktig å understreke at det ikke er noen konkurranse mellom de to festivalene. Mange i miljøet er jo involvert i begge, sier han.

