Den tragiske fortellingen om Lucia

Ved denne tiden i fjor leste vi i nyhetene om at det på en skole hadde oppstått uenigheter om Luciafeiringen. Barna gråt, foreldrene raste, lærerne fortvilte, og til slutt satte rektor foten ned og stoppet hele feiringen. Luciatog ble det ikke det året. På kontoret hos oss i Ung i Kor, foreningen for norske barne- og ungdomskor sukket vi over at enda en skole havnet med overskrift i avisen over en sangkrangel.

Ja, Lucia vekker følelser. Når man leser om Luciatog i aviser og på nett, er det nesten alltid med krangel som fortegn. Noen barn får ikke være med, andre vil ikke. Andre igjen må ha med godkjenning fra foreldre. Noen mener at Lucia må være blond, andre at det går like greit med nisselue. Og kanskje noen mener at det ikke er så nøye med Lucia, og at man heller burde feire noe mer nøytralt, som alle kan være med på.

For oss to, med et bein hver både i Sverige og Norge, kan konfliktnivået rundt Lucia av og til framstå som noe absurd. Vi har vokst opp i Luciatog med både terner, julenisser og pepperkakemenn, av og til pent og pyntelig, av og til i totalt kaos, av og til i store konsertsaler, av og til i trange barnehageganger. Men alltid med glede, og – med unntak av de gangene noen besvimer av å ha holdt lyset for nært ansiktet, eller lukten av svidd hår – med stor stemning blant barn og voksne. Noe vi gjerne vil at våre egne barn skal få oppleve også i framtiden her i Norge.

I Ung i Kor arbeider vi til daglig med barn og sang, og vi synes det er mest synd at samtalen om Lucia så sjelden får lov til å handle om det som er viktigst som oss: barn og unge som synger. Så i fjor bestemte vi oss for at det var på tide å gjøre noe med saken. Med to svensker på kontoret kunne vi ikke lenger sitte og se på fra sidelinja. Kanskje vi kunne hjelpe til?

Vi bestemte oss for å oversette noen av de svenske Luciasangene vi liker aller best til norsk, og fortelle noen av de forskjellige historiene om Lucia og Staffan. Visste du for eksempel at Lucia både kan kobles til helgenen Lucia og det kvinnelige trollet Lussi eller Lucifer? Og at den mest kjente Luciasangen vi har egentlig handler om å kjøre båt i bukten utenfor Napoli?

Å gi ut et sanghefte er i så måte ikke ment som en politisk handling – vi venter oss ikke å snu debatten bare med noen noter. Men om vi får lov til å ønske oss en ting, er det er det at Lucia i høyere grad skal få lov til å handle om sang og musikk, at flere skal få lov til å være med, og at det skal finnes god musikk å tilgå for unge stemmer. Fra nå av skal en mislykket Luciafeiring i hvert fall ikke stå på mangel av sanger. Det får være nok med litt svidd hår.

Lykke til – og god Luciafeiring!

Victoria Liedbergius & Daniel Z. von Gertten

Ung i Kor