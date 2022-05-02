Nå kan du nominere kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2022
Send inn forslag til Egil Storbekkens musikkpris 2022, prisen for personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Frist 1. juni.
I fjor var det Terje Isungset som vant Egil Storbekkens musikkpris, komponisten og musikeren som er spesielt kjent for sin «is-musikk» og instrumenter laga av is.
– Eg har brukt store delar av livet mitt på å jobbe med og utforske lydkjelder og alternative/nye musikalske uttrykk, fortalte Isungset til Ballade da han fikk prisen. – Dette er hardt arbeid. Og det at nokon meiner dette arbeidet har verdi er veldig inspirerande for meg. Difor er det ei stor ære for meg å verte tildelt prisen, sa han.
Prisen ble opprettet i 2006 til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken, som kom fra Tolga i Nord-Østerdalen og levde fra 1911 til 2002.
Musikkprisen gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen emnene
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk
Vinneren får kr 25 000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. I 2022 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.
Tidligere prisvinnere:
2006: musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007: innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008: instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009: musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010: musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011: musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012: musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013: instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014: musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015: musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016: musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017: musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018: musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019: musikeren og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron
2020: musikeren og komponisten Einar Selvik, Bergen/Fredrikstad
2021: musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen
Forslag til kandidater sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 1. juni 2021. Send nominasjoner på e-post til j.simenstad<alfakrøll>icloud.com.
