Terje Isungset i Russland

(Foto: http://www.terjeisungset.no)

AktueltFolkemusikk

Nå kan du nominere kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2022

Publisert
02.05.2022
Skrevet av
- Red.

Send inn forslag til Egil Storbekkens musikkpris 2022, prisen for personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Frist 1. juni.

I fjor var det Terje Isungset som vant Egil Storbekkens musikkpris, komponisten og musikeren som er spesielt kjent for sin «is-musikk» og instrumenter laga av is.

– Eg har brukt store delar av livet mitt på å jobbe med og utforske lydkjelder og alternative/nye musikalske uttrykk, fortalte Isungset til Ballade da han fikk prisen. – Dette er hardt arbeid. Og det at nokon meiner dette arbeidet har verdi er veldig inspirerande for meg. Difor er det ei stor ære for meg å verte tildelt prisen, sa han.

Prisen ble opprettet i 2006 til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken, som kom fra Tolga i Nord-Østerdalen og levde fra 1911 til 2002.

Musikkprisen gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen emnene
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Vinneren får kr 25 000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. I 2022 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Egil Storbekken blåser i lur i Alvdal i 1963. Foto tatt i forbindelse med reportasje om den norske filmen Freske fraspark fra 1963 (Foto: Lasse Klæboe / Riksarkivet)

Tidligere prisvinnere:
2006: musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007: innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008: instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009: musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010: musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011: musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012: musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013: instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014: musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015: musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016: musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017: musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018: musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019: musikeren og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron
2020: musikeren og komponisten Einar Selvik, Bergen/Fredrikstad
2021: musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen

Forslag til kandidater sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 1. juni 2021. Send nominasjoner på e-post til j.simenstad<alfakrøll>icloud.com.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Terje Isungset i Russland

Storbekkens musikkpris til Terje Isungset

Musikar, komponist og instrumentbyggjar Terje Isungset har hatt naturen som sin musikalske inspirasjon i over 30 år. Naturen skal handsamast...

Wardruna og frontmann Einar Selvik ligger på verdenstoppen med det nye albumet, Kvitravn

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2021

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2021, prisen for personer som har gjort en ekstraordinær innsats i...

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Flere saker

Egil Hegerberg

Humor, helt seriøst

– Det virker ikke som det har så innmari mye å si om jeg kommer med ny plate eller ikke...

Styreleder Ingrid Kindem i NOPA

Statsbudsjettet 2020: Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken?

Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret, skriver NOPAs styreleder Ingrid Kindem i...

1971079598 dd09a65d8a z

Savner eksportstrategi for samtidsmusikk

Det smale musikkfeltet kan lære av Alan Walkers suksess, mener Music Norway.