Wardruna og frontmann Einar Selvik ligger på verdenstoppen med det nye albumet, Kvitravn

Musiker og komponist Einar Selvik fra blant annet det internasjonalt anerkjente bandet Wardruna mottok i fjor Egil Storbekkens musikkpris for sin ekstraordinære innsats i norsk folkemusikk.(Foto: Arne Beck)

AktueltMusikken og livet

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2021

Publisert
04.05.2021
Skrevet av
- Red.

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2021, prisen for personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk.

Prisen ble opprettet i 2006 til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken, som kom fra Tolga i Nord-Østerdalen og levde fra 1911 til 2002.

Musikkprisen gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen emnene
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Vinneren får kr 25 000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. I 2021 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Egil Storbekken blåser i lur i Alvdal i 1963. Foto tatt i forbindelse med reportasje om den norske filmen Freske fraspark fra 1963 (Foto: Lasse Klæboe / Riksarkivet)

Tidligere prisvinnere:
2006: musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007: innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008: instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009: musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010: musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011: musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012: musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013: instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014: musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015: musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016: musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017: musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018: musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019: musikeren og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron
2020: musikeren og komponisten Einar Selvik, Bergen/Fredrikstad

Prisen deles ut i juli i Tolga.

Forslag til kandidater sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 1. juni 2021. Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner via e-post til j.simenstad<alfakrøll>icloud.com.

Egil Storbekkens musikkpris

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Prisvinner Tom Willy Rustad

Tom Willy Rustad vinner av Egil Storbekkens Musikkpris 2019

Folkemusikeren, komponisten og pedagogen hedres for sin musikalske allsidighet.

Wardruna og frontmann Einar Selvik ligger på verdenstoppen med det nye albumet, Kvitravn

Wardruna på toppen av verden

Sist helg inntok bandet Wardruna førsteplassen på iTunes' globale albumliste, foran både Abba og Adele. – Akkurat nå er jeg...

Chick Corea

Chick Corea: Hold musikkens flamme levende og sterk

Den verdenskjente pianisten Chick Corea døde denne uken, 79 år gammel. Han rakk å formulere et sterkt budskap til musikk-verdenen,...

Sverre Jensen får Egil Storbekkens Musikkpris 2016.

Sverre Jensen får Egil Storbekkens Musikkpris 2016

Sverre Jensen er musikkviter, instrumentmaker, musiker, lærer og inspirator. Prisen deles ut 10. september.

Anja Lauvdal / Laurel Halo

En musikkbransje i endring – nyheter på Bylarm-programmet

Nyheter om skandinavers musikkvaner, internasjonale speedmeetings og en masse ny musikk inntar Oslo i september igjen. Les nyheter om Bylarms...

Hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett, med sceneteppet nede

Kulturarbeidere i streik

NTL, Fagforbundet og Creo tok ut opera-, orkester- og teaterarbeidere i streik for krav om ny pensjonsavtale.

Charlston dansekonkurranse i St. Louis, USA,

Savnet: Charleston?

At stadig færre snakker om kunstmusikk, er ikke det samme som at ingen lenger danser Charleston, skriver Glenn Erik Haugland.