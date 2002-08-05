Frikonserter på Blå – og fokus på ungdom

I år blir det frikonserter på uteserveringa Blå i Brenneriveien 9 under Oslo Jazzfestival. Her kan du lese det komplette programmet for disse gratiskonsertene, der unge musikere får vise seg frem med alt fra ren elektronika til standard vokaljazz, via punk-rock og jazz-funk. Her inngår også det todelte seminaret «Ungdom og Jazz 2002».

Oslo Jazzfestival har i mange år lagt vekt på å presentere og motivere unge norske musikere i etableringsfasen – og antall prosjekter vokser stadig.

Uteserveringen på Blå tas nå i bruk for første gang – som et supplement og alternativ til Spikersuppa/Saras telt, som i fjor ble lansert som hovedscene for festivalens gratis utekonserter.

Invitasjon til presentasjonskonsert gikk ut til miljøer som Foss videregående, Lørenskog musikkskole, Norges musikkhøgskole og Blås eget nettverk. Pågangen har vært stor, og festivalen kan nå presentere et program som spenner over et bredt spekter, i tråd med Oslo Jazzfestivals målsetting.

Dette er programmet for frikonsertene:

Mandag 5. august:

* 1700: WAYNE’S WORLD med Anders Lønne Grønseth (saksofon), Kim Eriksen (trompet), Magne Vestrum (bass), Ulrik Ibsen Thorsrud (trommer) – fokus på Wayne Shorter – fra første til siste tone.

* 1900: ANDREAS MELAND og ARNE BORGAN fra Safe As Milk-miljøet – begge med improvisert elektronika, sammen og hver for seg.

Tirsdag 6. august:

* 1700: UTTI-KVARTETT med Helge O. Utti (gitar), Lene Anett Killingmo (barytonsaks), Åsmund Kleivenes (bass), Jan Torstein Klaussen (trommer) – som børster støvet av svensk cool jazz og pianoløs west coast jazz.

* 1900: KOBI med Kjell Runar Jenssen (perkusjon), Kai S. Mikalsen (lyd), Bjarne Larsen (gitar), John Birger Wormdahl (lyd), Per Gisle Galåen (gitarlyd) – improvisert dronemusikk i ambientland.

Onsdag 7. august:

* 1700: EGENTLIG ENGLER med Guro Skumsnes Moe (bass) og Ane Marthe Sørlien Holen (vibrafon) – alt fra svevende melankolske toner til feite riff og rytmer i egenkomponert musikk.

* 1900: BLOKK: 5 med Alexander Bosrup Karlsen (saksofon og fløyter), Steinar Jensen (tangenter), Øivind Landmark (gitar), Jo Berger Myhre (bass), Andreas L. Knudsrød (trommer og elektronikk) – elektronisk jazz, med beats og samples som vesentlig del av lydbildet.

Torsdag 8. august:

* 1700: COLLEGE OF CARDINALS med Johanne Halvorsen (bass og vokal), Norunn Ottersen Seip (cello), Marte Elen Olsen (trommer) – og musikken kan minne om gammeldags punk-rock med mye individuelt preg, uten gitar, men med cello!

* 1900: JARI BAKKEN GROUP med Jørgen Mathisen (tenorsaks), Jari Bakken (gitar), Harald Aadland (bass) og Gard Nilssen (trommer) – mest egenkomponert akustisk jazz, rett og slett.

Fredag 9. august:

* 1700: PÆRE med Solveig Riiser Aase (vokal), Harald Aadland (bass), Andreas Slettholm (piano), Audun Hjort (trommer) – standardlåter i ny, ung drakt og særegne arrangementer

* 1900: KAPTEIN KEBAB med Martin Aulie Skovdahl (piano), Magnus Aulie Skovdahl (bass), Eskil Muan Sæther (gitar), Henning Karlsen (trommer), Jørgen Mathisen (saksofon) – rølpete jazzfunk for dem som liker sånt

Lørdag 10. august:

* 1400: SPACE BREW med Knut Løchsen (tangenter), Erland Helbø (gitar), Bert Nummelin (trommer), Kristian Edwardsen (bass) – og hva får vi? Det vil tiden vise, men «speisa» blir det nok

* 1515: UNGDOM OG JAZZ 2002 under ledelse av saksofonisten Odd Riisnæs. Deltakere fra et at festivalens mange ungdomsprosjekter skal vise resultatet av nitid og hektisk jobbing i tre dager.

Det sistnevnte prosjektet er en del av et av seminarene under vignetten «Ungdom og Jazz», som i år presenteres med et fokus på nyere jazz, og et for tradisjonell jazz. Gruppen som skal jobbe med nyere jazz har i år saksofonisten Odd Riisnæs som instruktør, og det er dette seminaret som vil presenteres på utescenen på Blå lørdag 10. august.

Prosjektet for tradisjonell jazz blir ledet av Tore Jensen, og er i år en oppfølging av Resolute Jazzband som også deltok på seminaret i fjor. Bandet presenteres på to konserter. Først på Stortorvets Gjestgiveri 8. august kl. 1400, da med trompetfantomet fra New Orleans, Wendell Brunious som gjestesolist. Så på Saras Telt fredag 9. august kl. 1400.

Unge gateparader

Festivalens tradisjonelle gateparade bli ung og annerledes mot slutten av uken, fredag og lørdag. Et paradeband satt sammen av unge musikere fra Norges Musikkorps Forbund – Oslo vil da marsjere foran festivalens dansende damer. Musikerne er i alderen 14 til 17 år, og kommer rett fra et seminar hvor musikere fra Ytre Suløen Jazzensemble er instruktører.

Nytt av året er samarbeidet mellom Oslo Jazzfestival og Statoil, som har muliggjort et helt unikt bestillingsverk med 18 musikere fra Norges Musikkhøgskole pluss trombonisten Erik Johannessen fra Musikkonservatoriet i Trondheim. Ensemblet er satt sammen på en måte som skal kunne gi maksimale musikalske utfordringer – i skjæringspunktet mellom frijazz, rock og samtidsmusikk. Musikken er skrevet av bandets egne medlemmer og de to lederne, Jon Eberson og Torgrim Sollid. Konserten finner sted på Rockefeller torsdag 8. august. Samarbeidet med Statoil innebærer også en særskilt presentasjon av to unge band i to forskjellige jazzsjangre: Borg Hot Jazz og Subtonic. Disse vil la seg høre på samme konsert.