Blå toner med Balke

Jon Balke er ute etter Eureka-opplevelsene på scenen. I juni fyller han 70 år, og feirer med storkonsert på Musikkhøgskolen.

Av Kjersti Juul

I nærmere 50 år har Jon Balke beriket verden med sin musikalske palett. Å se forskjell på rødt og grønt, klarer han derimot ikke. Noe musikkverdenen kan prise seg lykkelig for.

Drømmen var nemlig å bli noe helt annet.

– Jeg skulle bli pilot, men er fargeblind. Ser du ikke forskjell på lanterner og lys som skal guide deg, er du automatisk utelukket i lufta, ler Balke.

Der synet satte en stopper, kom hørselen ham til unnsetning.

Jon Balke fikk musikken inn med morsmelka. Nærmere bestemt av sin far, som riktignok jobbet som lektor, men holdt på med musikk hele livet.

– Han var universalmusiker og spilte like godt klarinett som gitar, piano og kontrabass. Jeg vokste opp i et hjem fylt av musikk, forteller Balke.